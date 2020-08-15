Голос Мордора: О мирных протестующих и озверевшем ОМОНе

Наверное уже не секрет, что насилие – категория достаточна подлая. И очень удобная для использования в политических целях. Я сейчас не про само насилие говорю, а про информационный ореол вокруг него. Вот, к примеру, мирный протестующий кидает кирпичом в забрало шлема ОМОНовца, который просто стоит от него в шеренге в паре метров. Это насилие? Конечно же нет. А вот когда разъярённые подобными выходками ОМОНовцы, кидаются вдогонку за теми, кто кидал в них этими кирпичами и начинают лупить их дубинками – это уже насилие, не перепутайте.

Мирный протест – это тоже лукавство. Откровенное и подлое. Просто потому, что в мирных протестах зачастую нет смысла. Они ни к чему не приводят. Ну да, постоят, поскандируют лозунги, выставят пару баннеров и плакатов, а потом разойдутся. Нет же, такой мирный протест не нужен. Годный мирный протест – это когда протестующие избивают силовиков, а те не сопротивляются. Вот просто терпят. Стоят, терпят удары, даже когда форму прожигает бензин смешанный с загустителем – надо терпеть. Ни в коем случае не отвечать, потому что тогда начнутся вопли о насилии силовиков. Со всех сторон, в прессе, у блогеров, из всех стран «цивилизованного мира». Так что надо терпеть.

Очень плохо, что без издержек не бывает и под горячую руку частенько попадают те, кто совершенно ни в чём не виноват. Но не думайте, что силовики – какие-то особенные люди. Самые обычные, ваши соседи, а то и родственники. Которые хотят спокойно жить, которые хотят безопасности и возвращаться домой, к своим жёнам и детям целыми и невредимыми. У них есть нервы, как и у всех людей. И в особых условиях эти нервы в перенапряжении. Они, каждый вечер и каждую ночь ждут, когда в них прилетит булыжник, бутылка с зажигательной смесью, или удар арматурой. И ведь не просто так, потому что частенько прилетает. Чаще всего даже тогда, когда они вообще никого не трогают, а просто стоят шеренгой.

А ещё они прекрасно помнят, что сделали с соседней страной и с точно такими же силовиками. Которые месяцами противостояли «мирным протестующим». А «мирные протестующие» отлавливали их по одному, втыкали заточки в печень, выкалывали глаза, жгли зажигательной смесью, стреляли в них из огнестрельного оружия. И всё равно – «Беркут» был просто каким-то символом зла. Несчастные парни, которые пытались сдержать беснующуюся, охреневшую от безнаказанности молодь. И кто только не грозил «беркутам» пальчиком – не сметь трогать мирных протестующих! А в перерывах, когда получалось отдохнуть, они спали прямо на морозе, используя щиты вместо кроватей. Измождённые, скованные тупыми приказами, знающие, что могут погибнуть в любой момент.

В итоге их просто предали. Забыли. Отдали на растерзание толпе. И толпа вдоволь над ними поглумилась, она только этого и ждала. Самое интересное, что их осуждали все – домохозяйки, бабушки на лавочках у подъездов, различные интеллигенты – все. Ведь все против насилия. А информационное поле было выстроено таким образом, что сразу становилось понятно – вот, есть кровавые палачи из «Беркута», которые избивают мирных протестующих, которые совсем ещё дети. Да, дети, которые уже умеют разливать по бутылкам бензин и метать булыжники. Да и из огнестрела шмальнуть вполне могут.

Сейчас, инфополе забито насилием в Белоруссии. Разумеется, со стороны силовиков. Просто куча видео, как они кого-то лупят, хватают – в общем просто какие-то звери. Но при этом, почти нет видео того, как ведут себя «мирные протестующие». Потому что эти видео, могут в один миг разрушить всю благостную картинку «народного восстания» и «озверевших силовиков». Но что-то всё таки просачивается. Как на них налетают «мирные» прыгая на щиты, как распыляют газ из баллончиков, как швыряют брусчатку и пытаются жечь. Но погоды эти видео не делают. Потому что их мало. Такое снимать не принято. Принято снимать «озверевший ОМОН». И ведь это работает. Точно так же, как и на Украине.

Поначалу народу было пофиг на все эти протесты, все просто ходили на работу и жили своей обычной жизнью. Но сотни слезливых видео делают своё дело. Силовики – звери, которые «избивают наших невинных детей». Такой паттерн успешно вдалбливается в голову белорусского обывателя.

А если у «невинных детей» всё получится – страна умоется кровью. Такой, что «озверевший ОМОН» покажется вам детской сказкой. И не говорите, что так не будет. Будет. Именно так. Потому что по другому не бывает.

Голос Мордора, специально для News Front

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Источник: https://nstarikov.ru/golos-mordora-o-mirnyh-protestujushhih-i-ozverevshem-omone-118108