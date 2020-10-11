Тысячи туристов летят за океан в Перу, чтобы увидеть вот эту впечатляющую полигональную кладку из огромных валунов в Мачу Пикчу, потерянном городе инков.

Кладка в Мачу Пикчу.

Или еще вот эта:

Но у кладки Мачу-Пикчу имеется определенный аналог. И находится он под Санкт-Петербургом. И кажется, никто не знает об этом. Никто, даже местные жители не догадываются, что у них под носом, в городе Кронштадте, имеется даже более совершенная, и, видимо, более уникальная гранитная полигональная кладка.

Мне удалось побывать на этом месте, увидеть всё своими глазами и сфотографировать.

Очень удачно совпало, моя встреча с читателями в районной библиотеке Кронштадт и поездка в этот город на автобусе с двухчасовым запасом во времени. За это время удалось увидеть то, о чем рассказал в своем ролике Председатель СНТ.

Но прежде несколько вступительных слов. Сегодня ключевой точкой паломничества туристов является Морской Никольский собор Кронштадта, что под Санкт-Петербургом. Это красавец собор только недавно восстал после реставрации и восстановления из руин.

Хотя город-крепость Кронштадт славен и другими своими уникальными местами. Чего стоят выступающие из вод Финского залива опоясывающие Кронштадт форты-цитадели, сыгравшие свою защитную роль как в войне со шведами в Петровские времена, так и в годы Отечественной войны!

Доковый бассейн в Кронштадте. 100 м в ширину, 200 м. в длину.

Но не меньше впечатляет система петровских доков на острове Котлин, где и расположен город. Считается, что Петр Первый подсмотрел в Голландии систему корабельных доков. И в 1719 году подписал указ о строительстве аналогичных доков в Кронштадте. Сооружение, которое было завершено уже без Петра, только в 1952 году, растянулось на 2,5 км. Зато вмещало до 10 кораблей.

Интересен этот док тем, что вода здесь при осушении корабля уходит за сутки. Тогда как в Голландии на это уходило больше месяца. Получается, что таких технологий в Голландии не было. Что тогда посмотрел там Петр? Итак, вода за сутки уходила из доков через глубокий, вырытый крестьянами овраг, в доковый бассейн и далее в обводный канал.

Боковая стена бассейна.

Вот этот бассейн и интересен. Он располагается сразу за собором. Его стены, уложены гранитными глыбами, которые хотя и обветшали, еще впечатляют своей кладкой. Гранита в Кронштадте великое множество. Хотя непонятно как на этот небольшой островок доставлялся весь этот гранит? В готовом ли виде, или его обработка проводилась здесь же? Но тогда нигде не упоминается ни о каком гранитно-обрабатывающем заводе в Кронштадте. Да и технологии в начале 18 века еще были не современные.

Уникальная полигональная гранитная кладка.

Ну и теперь к самой кладке. Мне удалось добраться до этого удаленного уголка бассейна, который в основном скрыт от человеческих глаз. В самом его углу, где расположена водяная мельница, прямая стена бассейна делает небольшой угол и почти незаметна. Но именно этот угол и уникален своей удивительной стеной. Вся она выложена удивительной полигональной кладкой многоугольных гранитных монолитов.

Высота этой стенки около 2 метров. Но высока вероятность, что она уходит в землю глубже. На фото видно, что там несколько видов кладки. Склон уложен грубыми гранитными глыбами.

На карте эта стена отмечена красной полоской-черточкой. Пунктиром со стрелкой отмечена тропа, по которой, если кто захочет будучи в Кронштадте подойти к сокрытой стене.

Стена же похожа на произведение неизвестного мастера. С учетом ее функции простого ограждения, кому потребовалось такое сложное сооружение в дальнем углу бассейна? Особенно с учетом крупных размеров этих мозаичных гранитных деталей.

Каждый камень кладки уникален. Возникают вопросы. С какой целью сделали эту кладку? Ведь ее сложность колоссальна?

Каждый камень будто выпилен на специальном станке. И это в 18 веке, когда таких станков еще быть не могло. Причем стена не на виду, она скрыта. Кто ее сделал? И для чего? Для ее изготовления должен был создан чертеж, каждому блоку нужно было присвоить свой номер, чтобы его можно было вставить в нужное место.

Снимок кладки вблизи. Рисунок из гранитных блоков.

По стене действительно никакой информации нет. Ее не выставляют туристам напоказ. Чем еще она интересна? В ней нет никакого раствора. Камни держатся за счет своей тяжести. Она соединяется с ветряной насосной станцией стяжами и железными скобами. Но прокат и сталь появились только в 19 веке.

Как правило, такую уникальную стену привычнее было бы увидеть где-нибудь на виду в каком-нибудь дворцовом комплексе. Но не на отшибе, забытую в самом углу, самого непосещаемого места. Что это? Ее даже не пытаются реставрировать. И числится ли она в каком-то реестре! Неизвестно. Ее даже пытаются скрыть неким металлическим ограждением.

На встрече с читателями в библиотеке я рассказал некоторым кронштадтцам об этой стене. Они о ней ничего не знали. Заинтересовались.

Складывается впечатление, что стена – это остаток какого-то древнего допетровского сооружения, которое прежде было на виду. И его функцией было не простое ограждение.

Петербург вообще удивительный город. Даже его происхождение вызывает чем дальше, тем больше вопросов. И вот еще одна загадка.

Борис Новицкий



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