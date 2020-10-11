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“Состояние умов – это национальная катастрофа”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора в программе “Прямой эфир”

18:02. 11 октября 2020 86 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Тайм-коды:
0:45-12:03 – почему я так резко отреагировал на выступление С.Ю.Глазьева?
12:05-52:08 – еще раз о фоменковщине, монгольском нашествии и ордынском "иге" и кочевой экономике и государственности 
52:09-59:26 – легенда о Петре Великом и "борьбе" западников и славянофилов, о братьях Шуваловых и историке А.М.Сахарове 
59:31-1:01:16 – о 2-й гвардейской армии и одном подонке и придурке 
1:01:28-1:05:46 – "миф" о Тамерлане как основе узбекской государственности и исторической связи России и государств Средней Азии 
1:05:48-1:09:46 – о Туркмении и ее первом президенте 
1:09:48-1:13:53 – о народниках, эсерах и их взаимоотношениях с большевиками, о А.В.Чаянове и Н.Д.Кондратьеве и о "третьем пути" С.Ю.Глазьева 
1:13:54-1:18:01 – о квотах на награждения и заменах наград в годы Великой Отечественной войны 
1:18:02-1:21:30 – о крепостных крестьянах и сельской общине и их взаимоотношениях с помещиком 
1:21:43-1:22:27 – что роднит С.Ю.Глазьева и фашистов 
1:22:30-1:24:50 – о творчестве Валентина Пикуля 
1:24:52-1:25:01 – я не знаю такого историка 
1:25:28-1:30:01 – еще раз про С.Ю.Глазьева, почему я не стал федеральным министров и о моей бедности и богатстве 
1:30:09-1:34:40 – почему до сих не переименовали Землю Франц-Иосифа? 
1:35:07 – и еще раз о С.Ю.Глазьеве

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LkM6RHq_llM

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