Тайм-коды:

0:45-12:03 – почему я так резко отреагировал на выступление С.Ю.Глазьева?

12:05-52:08 – еще раз о фоменковщине, монгольском нашествии и ордынском "иге" и кочевой экономике и государственности

52:09-59:26 – легенда о Петре Великом и "борьбе" западников и славянофилов, о братьях Шуваловых и историке А.М.Сахарове

59:31-1:01:16 – о 2-й гвардейской армии и одном подонке и придурке

1:01:28-1:05:46 – "миф" о Тамерлане как основе узбекской государственности и исторической связи России и государств Средней Азии

1:05:48-1:09:46 – о Туркмении и ее первом президенте

1:09:48-1:13:53 – о народниках, эсерах и их взаимоотношениях с большевиками, о А.В.Чаянове и Н.Д.Кондратьеве и о "третьем пути" С.Ю.Глазьева

1:13:54-1:18:01 – о квотах на награждения и заменах наград в годы Великой Отечественной войны

1:18:02-1:21:30 – о крепостных крестьянах и сельской общине и их взаимоотношениях с помещиком

1:21:43-1:22:27 – что роднит С.Ю.Глазьева и фашистов

1:22:30-1:24:50 – о творчестве Валентина Пикуля

1:24:52-1:25:01 – я не знаю такого историка

1:25:28-1:30:01 – еще раз про С.Ю.Глазьева, почему я не стал федеральным министров и о моей бедности и богатстве

1:30:09-1:34:40 – почему до сих не переименовали Землю Франц-Иосифа?

1:35:07 – и еще раз о С.Ю.Глазьеве

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LkM6RHq_llM