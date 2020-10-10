Социализм и бессмертный Сталин. Игорь Пыхалов отвечает на вопросы зрителей #LenRu
Игорь Пыхалов отвечает на вопросы в прямом эфире #LenRu. Запись 8.10.2020.
Ведущая – Диана Романова.
00:00 Как я стал историком
03:12 Я – учёный
03:36 Об извинениях перед ингушами
05:47 Об источниках исследований
06:53 Что такое "сталинизм"?
08:32 Был ли Сталин продолжателем дела Ленина
10:56 Сталинские раccтрeльныe cпиcки
12:34 Сталин и Киров
18:00 Сталин и "перерожденцы"
20:30 О депортации немцев Поволжья
25:33 Сталин и Ежов
27:01 Сталин и преемники
33:45 Красная монархия. Бессмертный Сталин
37:37 Почему Сталин предал греческих коммунистов?
42:39 Государственный переворот 1957 года
43:50 Экономические проблемы социализма в СССР
45:50 Почему Сталин распустил польскую компартию?
50:25 В чём виновен Вавилов?
55:42 О восстании на ВПК "Сторожевой"
59:56 Дискуссия о пакте Молотова-Риббентропа
1:04:06 Основные причины ХХ Съезда
1:06:57 О последователях Сталина
1:09:18 КНДР – осаждённая крепость
1:11:56 Коммунизм – утопия?
1:18:46 Эпоха Брежнева
1:21:55 Субъективная трактовка исторических событий
1:25:18 Современные исторические фильмы
1:26:06 О событиях в Беларуси
1:35:37 Творческие планы