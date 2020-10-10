Игорь Пыхалов отвечает на вопросы в прямом эфире #LenRu. Запись 8.10.2020.

Ведущая – Диана Романова.

00:00 Как я стал историком

03:12 Я – учёный

03:36 Об извинениях перед ингушами

05:47 Об источниках исследований

06:53 Что такое "сталинизм"?

08:32 Был ли Сталин продолжателем дела Ленина

10:56 Сталинские раccтрeльныe cпиcки

12:34 Сталин и Киров

18:00 Сталин и "перерожденцы"

20:30 О депортации немцев Поволжья

25:33 Сталин и Ежов

27:01 Сталин и преемники

33:45 Красная монархия. Бессмертный Сталин

37:37 Почему Сталин предал греческих коммунистов?

42:39 Государственный переворот 1957 года

43:50 Экономические проблемы социализма в СССР

45:50 Почему Сталин распустил польскую компартию?

50:25 В чём виновен Вавилов?

55:42 О восстании на ВПК "Сторожевой"

59:56 Дискуссия о пакте Молотова-Риббентропа

1:04:06 Основные причины ХХ Съезда

1:06:57 О последователях Сталина

1:09:18 КНДР – осаждённая крепость

1:11:56 Коммунизм – утопия?

1:18:46 Эпоха Брежнева

1:21:55 Субъективная трактовка исторических событий

1:25:18 Современные исторические фильмы

1:26:06 О событиях в Беларуси

1:35:37 Творческие планы

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=53qCJxPtuPo