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Удар из электронного оружия США по агроФЮРЕРУ (Артём Войтенков)

13:06. 8 октября 2020 154 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=n61zPaxbVks

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 12408 10966
    Руса 8 октября 2020 в 14:23

    Получается, что цифровизация РФ может накрыться медным тазом.
    Придется вновь отправлять письма не через интернет, а обычной
    почтой в конвертах, зарплату выдавать только по платежным
    ведомостям наличкой, всю налоговую отчетность предоставлять в бумажном виде и т.д. Наступают другие времена.

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    • 16458 15332
      жора шаповРуса 8 октября 2020 в 14:39

      Например, ни слова про Китай, который знает это всё, как и российские структуры.Значит , где-то , как-то найдено противоядие. Хотя, военные оставили на учениях мотострелковое отделение англичан без “цифры” – те сразу превратились в баранов на заклание..

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