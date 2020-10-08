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На примере страха ожидания ясно, что страх способствует осуществлению того, чего мы боимся. Короче говоря, если желание называют отцом мысли, то боязнь — это мать явления, в частности такого, как болезнь. Ведь точно так же, как страх приводит к осуществлению того, чего человек боится, форсированное желание делает невозможным то, на что оно нацелено. Используя это, логотерапия пытается заставить пациента желать того или делать то, чего он как раз так боится.
Получается, что цифровизация РФ может накрыться медным тазом.
Придется вновь отправлять письма не через интернет, а обычной
почтой в конвертах, зарплату выдавать только по платежным
ведомостям наличкой, всю налоговую отчетность предоставлять в бумажном виде и т.д. Наступают другие времена.
Например, ни слова про Китай, который знает это всё, как и российские структуры.Значит , где-то , как-то найдено противоядие. Хотя, военные оставили на учениях мотострелковое отделение англичан без “цифры” – те сразу превратились в баранов на заклание..