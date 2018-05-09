Эссе: климатическое оружие влияет на погоду всего мира

Политическое эссе на тему статей:

"Военный климатолог: чем Россия может ответить на климатическое оружие США":

http://sam-celitel.ru/news/voennyj_klimatolog_chem_rossija_mozhet_otvetit_na_klimaticheskoe_oruzhie_ssha/2017-07-15-20392

"Климатическое оружие. Теория заговоров: что такое «химтрейлы»":

http://forum.narada-budda.ru/viewtopic.php?p=4326#p4326

Строки басни Крылова "Колос": https://vsebasni.ru/krylov/kolos.html

"На ниве (на планете), зыблемый погодой, Колосок (природа), Увидя за стеклом в теплице (в мире / в городах) И в неге (искусственном комфорте), и в добре (в барахле) взлелеянный цветок (ожиревшие, больные люди), Меж тем, как он (природа), и бурям, и жарам, и холоду открыт,

Хозяину (Мировому Правительству / Обществу Иллюминатов) с досадой говорит: «За что вы, люди (Правители), так всегда несправедливы, ...»

«Мой друг, – хозяин (Мировое Правительство) отвечал, – Я вижу, ты моих трудов не примечал.

Поверь, что главные мои о вас (о природе) заботы (распространение ГМО-культур и химических удобрений и ядов к ним). Когда б ты знал, какой мне (Мировому Правительству) стоило работы (напичкать планетарное пространство химией, чтобы контролировать погоду и урожаи в странах через ХАРП и климатическое оружие)...

Дождя ж и ветру ты (природа) проси себе у неба (Богов);

А если б умный твой исполнил я (Мировое Правительство) совет (перенести природу в города), То был бы без цветов (без контроля над людьми) и был бы я без хлеба (без денег)»."

Что послужило причиной создания климатического оружия...

Разработки влияния различных видов излучения на человека, природу, погоду начались нацистами фашистской Германии ещё в 40 годах прошлого века. А с 50 годов уже начались эксперименты с погодой в мирных целях: унять ураган или вызвать дождь за счёт ионизаторов. А параллельно велись ещё и военные исследования искусственного влияния на планетарную атмосферу, чтобы вызвать обильные дожди и наводнения на вражеской территории для ослабления армии противника.

Например, в 1958 года ВВС США запустило Проект "Аргус" с целью изучения воздействия высотных ядерных взрывов на ионосферу и атмосферу нашей планеты.

Две атомные бомбы были взорваны над южной частью Атлантического Океана на высоте 480 км над его уровнем. И над планетой возник новый низкочастотный радиоактивный пояс рядом с Поясами Ван Аллена. Но на этом американские военные не остановились и в 1962 году вступил в силу Проект "Старфиш", который изменил структуру Поясов Ван Аллена, потому что были созданы ещё два низковибрационных Пояса на высоте 60 км над планетой и несколько сотен километров.

СССР от американцев не отставало и тоже приняло участие в этом эксперименте создав ещё три Пояса низких вибраций между 7 и 13 000 км над поверхностью планеты.

Все эти эксперименты в ионосфере нашей планеты в 1962 году изменили поток электронов в самом нижнем Поясе Ван Аллена, и с тех пор они так и не вернулись к своему первоначальному положению. Также было выяснено, что применение геофизического оружия в ионосфере никогда не приводит к прогнозируемым результатам в атмосфере или в магнитном поле нашей планеты. Но при этом бомбардировка атмосферы ракетами с различными химическими регентами ведётся регулярно, ибо для каждой погоды: дождь, жара, град, ураган, необходим свой химический состав.

Все атмосферные исследования учёными нашего мира проводились для мирных целей контроля за погодой, но всё же в 1977 году в ООН прошла конвенция запрещающая использование климатических условий в качестве оружия.

Она была принята по инициативе СССР, с которой Америка согласилась, но при этом она не придерживалась этого Соглашения в отличии от СССР, а потом России. Ибо США имела цель контроля ионосферы для оборонных программ. В следствии чего была построена замкнутая цепь из установок типа ХАРПа на Аляске (3600 кВт), Гренландии (в три раза превышает мощность ХАРПа на Аляске) и две в Норвегии (одна основная 1200 кВт, а вторая дополнительная 288 кВт). Все четыре установки имеют общую мощность излучения направленных радиоволн около 1 миллиарда Вт. И если они все находятся в активном рабочем состоянии, то почти полностью охватывают северное полушарие от полюса и примерно до широты 45° - это приблизительно территориальный радиус покрытия по России до Крыма, а также параллель: Китая в Азии, США в Северной Америке, и Франции в Европе.

Эти три основных установки ХАРПа на Аляске, в Гренландии и Норвегии имеют фантастические возможности воздействия на околоземное пространство, ведь когда их включают, то равновесие околоземной среды нарушается, потому что нагрев ионосферы негативно влияет на биосферу нашей планеты, что в свою очередь также влияет на психическое состояние и здоровье населения нашей планеты.

К сведению, согласованная работа пяти подобных установок типа ХАРПа может привести к необратимым геофизическим, геологическим и биологическим катаклизмам планетарного масштаба, которые изменят среду обитания всех людей нашей планеты.

Очень много дорогостоящих исследований искусственного воздействия на атмосферу планеты по изменению климата проводится именно учёными США. Особенно акцент их атмосферных исследований вёлся по контролю за погодой, а конкретно по укрощению ураганов.

Успешные опыты по ослаблению ураганов прошли в 1969 году у берегов Гаити.

В 1962 году американскими учёными были проведены первые масштабные опыты по засеванию облаков йодидом серебра согласно проекту "Stormfury", чтобы превращать ураганы в обычный дождик. А начиная с 1967 по 1972 годы армия США почти во всех военных операциях начала использовать результаты, достигнутые в проекте "Stormfury" - распыление йодида серебра над страной, где должны проводиться военные действия, чтобы вызвать дожди и наводнения для быстрой победы американских войск. Ведь победить противника за счёт погодных условий было много дешевле, чем использование обычных военных ресурсов.

Начиная с 80 годов прошлого века тем же самым климатическим оружием начали пользоваться советские войска. Но при этом СССР / Россия всё же старались обходиться без его применения в военных целях, а только в мирных.

Например, после аварии на чернобыльской АЭС в 1986 году всю радиоактивную пыль вокруг неё связали специальными химическими реагентами, предотвратив её распространение по воздуху, а также создали противодождевой заслон, чтобы её радиоактивные частицы не смывались в Днепр. Эти действия предотвратили экологическую катастрофу того времени.

Как проходили опыты по управлению планетарной погодой...

Химикаты распыляются в атмосфере и до сего Дня. А они легко могут активироваться в течении месяца за счёт микроскопических наночастиц витающих в воздухе после их распыления обычными самолётами, создающими химтрейлы благодаря топливным присадкам. Хотя не все инверсионные следы от самолётов являются химтрейлами, но все выхлопные газы от авто и мото техники её имеют, ибо любое бензиновое и дизельное топливо, как и масла к ним, изготовляется на основе присадок.

Облучение наночастиц в атмосфере электро волнами низких вибраций вызывает возмущение атмосферы и погода в месте их скопления тут же меняется на ту, что требуется: жара, дождь, град на выбор.

Причём днём нагревать ионосферу нельзя - солнечный ультрафиолет поглощает все радиоволны поскольку у них очень высокая частота вибрирования, поэтому все низкочастотные облучения локального уровня проводятся только в ночное время.

Помимо этого серия экспериментов показала, что невозможно вызвать длительные изменения атмосферы, ибо все искусственные энергетические возмущения в атмосфере затухают в течении несколько секунд / минут, а значит требуется постоянное облучение ионосферы, чтобы установились запланированные Изменения планетарного пространства.

По этой причине в 60 годы прошлого столетия началось повальное строительство комплексов типа ХАРПа в СССР, США, в Европе и в Южной Америке.

К примеру в СССР - недалеко от Нижнего Новгорода, был построен в 70 годы нагревательный стенд "СУРА" мощностью 750 кВт, который вошёл в эксплуатацию в 1981 году. А в 1990 году ВВС и ВМС США начали программу "HAARP", после чего в 1995 году установка на Аляске уже начала свою работу расширяя своё влияние не только на планетарное пространство - жара, ураганы, морозы, град, но и на кору нашей планеты - землетрясения, цунами / наводнения.

По мощности и радиусу действия ХАРПа на Аляске и в Гренландии аналогичных им установок в мире нет, а в сочетании с химикатами в воздушном пространстве их воздействие на погоду просто потрясающее.

Климатическое оружие весьма эффективно само по себе и без электро облучения, как показали эксперименты с порошком Dyn-O-Gel американской компании Dyn-O-Mat. Он способен локально вызвать сильные ливни или жару над определённой территорией / страной. Например, можно было бы легко вызвать регулярные дожди над пустыней Сахара в северной части Африки, и она бы озеленилась.

Хотя на самом деле подобное геофизическое оружие использовалось США для нанесения экономического ущерба тем странам нашего мира, кто посмел ей сказать "нет" сомневаясь в её политическом господстве.

То есть, использование климатического оружия над конкретной территорией не только возможно, но было неизбежно, и использовалось США с самыми неблаговидными Намерениями.

К примеру, если в конкретной планетарной зоне атмосферу очистить от облаков и туда нагнать разогретый воздух, благодаря устройству типа ХАРПа, то это приведёт не только к потере урожая и деморализации населения, но и усугубит положение местных войск нанося урон их боевой мощи, поэтому у наступающей стороны всегда есть шанс выигрывать бои почти без потерь.

США на практике применяло все новейшие разработки для устрашения противоборствующих стран, а климатическое оружие в этом деле у неё стояло на первом месте.

Геофизическое оружие подразделяется на три категории: метеорологическое - дожди, ураганы, град, жара и так далее; атмосферное - прямое действие на поражение живых организмов ультрафиолетовым излучением солнца за счёт усиления солнечного света; климатическое - снижение развития урожая у противоборствующей страны, а для этого достаточно дождей или засухи, ибо последствия того или другого приведёт местное население к голоду, а сельское хозяйство к упадку.

Какими оказались последствия из-за влияния человека на ионосферу и планетарную атмосферу...

Наша планета обзавелась ионосферными дырами из-за всей той химии, что начала скапливаться в ионосфере и в атмосфере начиная с 60 годов прошлого века. Но сами Дыры начали появляться в ионосфере с 1975 года.

В основном ионосферные дыры создаются за счёт химических газов орбитальных шаттлов / станций, если они начинают маневрировать в космосе. Но повальное использование газов орбитального маневрирования с американских шаттлов началось с 1985 года, поэтому с тех пор Дыр в ионосфере становилось всё больше и больше.

Намеренное создание озоновых дыр, как и нагрев атмосферы над той или иной страной с целью влияния на их природные процессы стало ещё одним геофизическим оружием для США. Так например, была прогрета атмосфера над территорией России летом 2010 года, когда в центральной её части наблюдалась аномальная жара. Или как это было сделано над территорией Калифорнии (штат США) в 2011 году, где за 6 лет засухи (до 2017 года) погибло много природных ресурсов: озёра осушились, сельскохозяйственные угодья выгорели - это было наказание штата за то, что они захотели отделиться от США и стать отдельной страной.

Планетарная атмосфера находится в постоянном возмущении из-за воздействия на погоду низковибрационных установок типа ХАРПа, которые разбросаны по всему нашему миру. Аномальная погода уже стала обычным делом для каждого места на нашей планете, где уже нельзя сказать наверняка: каким окажется то или иное время года, если жара или холод устанавливаются искусственно с помощью: бомбардировки атмосферы ракетами с различными химическими реактивами; распыления в небе аэрозолей химтрейлов от инверсионных следов самолётов; нагревание радиоволнами воздушного пространства.

К примеру, частые зимние холода и аномальные морозы над территорией США, начиная с 2013 года, были созданы искусственно за счёт разгона облаков над их территорией после того как выпал снег и ударил мороз. А большой снегопад достигается нагнетанием снеговых облаков над страной и удержанием их на месте в активном состоянии.

Чем закончится мировая гонка повсеместного применения климатического оружия...

Пока применение климатического оружия для управления погодой остаётся тайной для мировой общественности, в ней имеется смысл. Ибо за счёт аномальности погоды можно продвигать на государственном уровне идеи с изменением климата в сторону глобального похолодания например, чем и занимается Общество Иллюминатов, нагнетая обстановку о не урожайных годах в будущем, и тем самым вызывая у населения мира беспричинную панику.

Управление погодой помогает им контролировать не только правительства стран продвигая свои политические / экономические условия, но и общественное мнение, чтобы иметь денежные средства на необходимые тайные климатические / погодные исследования, эксперименты и разработки.

Если всё тайное станет явным, то смысла в управлении погодой над отдельными территориями стран для достижения своих целей у Общества Иллюминатов / хазарской мафии не будет. Ведь применение климатического оружия над странами равноценно военному нападению на них, поэтому оно будет осуждено мировым сообществом и может вызвать подобные ответные действия, или политический / экономический бойкот. А как следствие, аномальная погода перестанет быть аномальной и придёт к своему естественному нормативу.

С 2012 / 2014 года Плеядеанцы очищают нашу атмосферу от низкочастотных химических частиц, чтобы ослабить влияние на погодные явления установок типа ХАРПа. Повсеместно Россией блокируются источники пагубного излучения, благодаря чему изолируется распространение низкочастотных волн вокруг установок типа ХАРПа. Ведь, если нет постоянного излучения, то пространство самоочищается буквально в несколько секунд / минут.

Очищение планетарного пространства позволит стабилизироваться климату и погоде по всей планете.

Я верю, что новые Правители нашего мира прекратят творимые погодные безобразия и Призовут к Ответу Мировое Правительство. Ибо оно, скрываясь за Спиной у США, контролировало все страны нашего мира своим мнимым мировым господством, паразитируя на их экономических / политических взглядах, которые корректировались с помощью низкочастотного излучения устройств типа ХАРПа.

Нам всем Сейчас остаётся только ждать, когда произойдёт Раскрытие Всего Тайного и все наши люди узнают о махинациях с погодой Мирового Правительства / Общества Иллюминатов. Это позволит всем странам нашего мира прекратить манипуляцию с погодой в личных целях. Ибо все подобные действия играют на руку Обществу Иллюминатов / хазарской мафии для возвращения их мирового господства, а оно уже перестало быть актуальным в Дни Перемен, которые начались в нашем мире с 2015 / 2017 года.

Майтрея Рагнарёк, 2017 год.

Источник: narada-budda.ru