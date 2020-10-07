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Супероружие к бою, Бегут из банков, Опять фашисты // Галопом по Европам #309

22:15. 7 октября 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Азербайджан угрожает применить против Карабаха оружие “большой разрушительной силы”;
- Накануне своего 68-летия Путин встретился со своим кумом, украинским олигархом Медведчуком;
- Зеленский предложил Евросоюзу помощь в производстве вакцины от ковида;
- Польша оштрафовала Газпром на 7,5 миллиардов долларов по делу о Северном потоке-2;
- Совкомфлот разместил на московской бирже 17 процентов своих акций на 550 миллионов долларов;
- Российские миллиардеры за время пандемии увеличили свое состояние на 20 процентов;
- Российские вкладчики забирают свои деньги;
- Минпромторг продолжает импортозамещать электронику;
- Минобороны испытало гиперзвуковую ракету “Циркон”;
- В Великих Луках уже третий день выясняют, чем отравились 13 школьников;
- Байден отказывается от дебатов с Трампом, пока тот окончательно не поправится;
- Фейсбук, Эппл, Амазон и Гугл монополизировали американский рынок – к такому выводу пришли конгрессмены;
- В Германии устроили охоту на ультраправых среди полицейских и спецслужб.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Zy0jhsNH_8Q

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