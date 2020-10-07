Супероружие к бою, Бегут из банков, Опять фашисты // Галопом по Европам #309
22:15. 7 октября 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Азербайджан угрожает применить против Карабаха оружие “большой разрушительной силы”;
- Накануне своего 68-летия Путин встретился со своим кумом, украинским олигархом Медведчуком;
- Зеленский предложил Евросоюзу помощь в производстве вакцины от ковида;
- Польша оштрафовала Газпром на 7,5 миллиардов долларов по делу о Северном потоке-2;
- Совкомфлот разместил на московской бирже 17 процентов своих акций на 550 миллионов долларов;
- Российские миллиардеры за время пандемии увеличили свое состояние на 20 процентов;
- Российские вкладчики забирают свои деньги;
- Минпромторг продолжает импортозамещать электронику;
- Минобороны испытало гиперзвуковую ракету “Циркон”;
- В Великих Луках уже третий день выясняют, чем отравились 13 школьников;
- Байден отказывается от дебатов с Трампом, пока тот окончательно не поправится;
- Фейсбук, Эппл, Амазон и Гугл монополизировали американский рынок – к такому выводу пришли конгрессмены;
- В Германии устроили охоту на ультраправых среди полицейских и спецслужб.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Азербайджан угрожает применить против Карабаха оружие “большой разрушительной силы”;
- Накануне своего 68-летия Путин встретился со своим кумом, украинским олигархом Медведчуком;
- Зеленский предложил Евросоюзу помощь в производстве вакцины от ковида;
- Польша оштрафовала Газпром на 7,5 миллиардов долларов по делу о Северном потоке-2;
- Совкомфлот разместил на московской бирже 17 процентов своих акций на 550 миллионов долларов;
- Российские миллиардеры за время пандемии увеличили свое состояние на 20 процентов;
- Российские вкладчики забирают свои деньги;
- Минпромторг продолжает импортозамещать электронику;
- Минобороны испытало гиперзвуковую ракету “Циркон”;
- В Великих Луках уже третий день выясняют, чем отравились 13 школьников;
- Байден отказывается от дебатов с Трампом, пока тот окончательно не поправится;
- Фейсбук, Эппл, Амазон и Гугл монополизировали американский рынок – к такому выводу пришли конгрессмены;
- В Германии устроили охоту на ультраправых среди полицейских и спецслужб.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам