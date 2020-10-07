В этом выпуске:- Азербайджан угрожает применить против Карабаха оружие “большой разрушительной силы”;- Накануне своего 68-летия Путин встретился со своим кумом, украинским олигархом Медведчуком;- Зеленский предложил Евросоюзу помощь в производстве вакцины от ковида;- Польша оштрафовала Газпром на 7,5 миллиардов долларов по делу о Северном потоке-2;- Совкомфлот разместил на московской бирже 17 процентов своих акций на 550 миллионов долларов;- Российские миллиардеры за время пандемии увеличили свое состояние на 20 процентов;- Российские вкладчики забирают свои деньги;- Минпромторг продолжает импортозамещать электронику;- Минобороны испытало гиперзвуковую ракету “Циркон”;- В Великих Луках уже третий день выясняют, чем отравились 13 школьников;- Байден отказывается от дебатов с Трампом, пока тот окончательно не поправится;- Фейсбук, Эппл, Амазон и Гугл монополизировали американский рынок – к такому выводу пришли конгрессмены;- В Германии устроили охоту на ультраправых среди полицейских и спецслужб._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/donate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Zy0jhsNH_8Q