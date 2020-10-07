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Рост производства 300%. Крым нашёл свою «золотую жилу»

22:15. 7 октября 2020 46 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Кто бы мог подумать, что после возвращения Крыма в состав России здесь с нуля будет воссоздано производство устриц. А благодаря европейским санкциям, они серьёзно потеснят на внутреннем рынке французских и других конкурентов? Более того, такая картина характерна и для других российских регионов, где как грибы после дождя открываются новые устричные фермы, а рост производства составляет сотни процентов. И судя по всему это только начало.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MlJYD0jP4IQ

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