Кто бы мог подумать, что после возвращения Крыма в состав России здесь с нуля будет воссоздано производство устриц. А благодаря европейским санкциям, они серьёзно потеснят на внутреннем рынке французских и других конкурентов? Более того, такая картина характерна и для других российских регионов, где как грибы после дождя открываются новые устричные фермы, а рост производства составляет сотни процентов. И судя по всему это только начало.***Это специальный дополнительный выпуск проекта «Время – вперёд!». Смотрите основные выпуски программы каждое воскресенье на этом канале.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MlJYD0jP4IQ