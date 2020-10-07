Так и не понял, почему такой кипеш в соцсетях по поводу войны в Нагорном Карабахе. Азербайджан и Армения не могут поделить кусок территории. И что? Нам какое до этого дело?

Особенно удивляют те, которые бьют в набат по поводу наших православных «братьев-армян», которых Россия должна спасать от Азербайджана и Турции.

Вы серьёзно???

А это ничего, что Армения уже давно чётко лежит под американцами и европейцами, раскручивая («подмахивая») у себя русофобские настроения?

А это ничего, что «соросовцы» закрепляются во всех ветвях власти в Армении. Министерства, вузы в стране, армянские посольства за рубежом под контролем Фонда?

А это ничего, что молодым армянам промыли мозги не хуже, чем членам ВО «Свобода»?

А это ничего, что в Армении блокирована трансляция российских каналов, при этом Фонд Сороса инвестировал 5 млн. долларов в армянские средства массовой информации, под предлогом развития независимых СМИ Армении? Ну а председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян заявил, что «Имперская пропаганда, которую Россия реализует как внутри страны, так и в странах бывшего Советского Союза, пытается сохранить свое влияние на эти страны».

Они, сцука, с имперским влиянием России отчаянно сражаются! А русофобия в Армении цветет и пахнет под радостные аплодисменты местной публики.

При этом Армения целиком и полностью зависит в экономическом плане от России. В 2018 году денежные средства, отправленные по официальным каналам, из России в Армению составили 1,121 млрд., в 2019 году сумма переводов равнялась 1,59 млрд. долларов США. Из докладов ЦРУ США следует, что экономика Армении очень зависима от российской экономической поддержке и отмечается, что большая часть инфраструктуры страны зависит от России.

Войдя в Евразийский экономический союз, Армения получила прямой выход на рынок России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана с населением более 184 млн. человек и ВВП в 2,2 трлн. долларов США. Это позволило Армении получить значительные льготы по документированию торговых операций, срокам и ценовой политике. Также российский газ продается армянским потребителям по льготным ценам.

На этом фоне стоит отметить непрерывно нарастающие проблемы у российского бизнеса в Армении. По сути армянское правительство проводит последовательную политику выдавливания из страны российских компаний и усложнения их деятельности.

Однако, живя за счет России, Армения в 2017 году подписала рамочное соглашение с ЕС для установления глубоких экономических и политических связей в энергетическом и транспортном секторах, в сфере охраны окружающей среды, торговли и инвестициях. Невольно возникает вопрос: а хватит ли у Армении седалища сидеть сразу на двух интеграционных стульях? Ничего не треснет?

Мне скажут привычную фразу: это же армянская власть, а народ Армении думает иначе! (Так любят некоторые говорить на Украине.)

Однако я в этом не уверен. В 2017 году 50,67% жителей Армении заявили социологам, что вступление в ЕАЭС отрицательно сказалось на стране, лишь 34,33% назвали Россию союзником Армении, 40% сочли, что связи с Россией препятствуют отношениям Армении с ЕС.

Но главное то, что 56% опрошенных выразили уверенность в негативном (!) воздействии РФ на процесс карабахского урегулирования.

А теперь Пашинян чуть ли не каждый день звонит Путину и уже готов принять российских миротворцев. Т.е. теперь армянский друг Сороса хочет прикрыть свою маленькую «европейскую» страну русскими солдатами, разгоняя в СМИ и соцсетях идею того, что Турция хочет захватить весь Кавказ аж до самой Кубани.

У меня вопрос к тем, кто сейчас так яростно переживает за Армению. А признала Армения Южную Осетию, Абхазию, ЛДНР, а главное, — Крым? Нет? А может она поддерживает российские инициативы в ООН? Нет? Скажите мне пожалуйста, В ЧЕМ ИМЕННО ПРОЯВЛЯЕТСЯ союзническое отношение Армении к России? Могут ли армяне сказать русским: мы сделали для вас…

И тишина…

Помнят ли армяне, кто именно их когда-то спас от полного уничтожения? Нет? А ценят ли они жизни погибших за армянский народ русских солдат? Нет? А нынешнюю российскую помощь и поддержку они ценят? Нет? Они просто хотят, чтобы русские солдаты опять гибли за армян, и чтобы Армения и дальше продолжала комфортно и за российский счёт лежать под Западом?

А пускай Армения обратится за защитой к дедушке Соросу. Сколько у старика в наличии дивизий? Ну или к Франции. Пускай Макрон пришлет своих миротворцев, чтобы они прикрыли собой Нагорный Карабах от азербайджанской артиллерии. Или Меркель. Или Трамп.

Но сдается мне, что никто ничего не пришлет. Ваши западные идолы, дорогие мои армяне, ради вас и пальцем не пошевелят. (Даже если ваше иностранное лобби разорвется от напряжения.) Вы Западу нужны точно так же как Белоруссия, Украина и прочие прибалтики. И если завтра Армении не станет, уже послезавтра Европа и США благополучно забудут о её существовании. Поэтому продолжайте и дальше плевать в колодец, благодаря которому вы до сих пор ещё живы. А мы посмотрим, как вы без России справитесь…

Андрей Ваджра

Источник: https://news-front.info/2020/10/07/andrej-vadzhra-moment-istiny-dlya-plyuyushhih-v-kolodecz/