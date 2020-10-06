Захват власти в Киргизии
10:59. 6 октября 2020 228 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
1. Киргизская оппозиция намерена выдвинуть отсидевшего более трех лет экс-депутата Садыра Жапарова на пост премьер-министра Киргизии. Также оппозиция намерена добиваться отставки действующего президента. Освобожденный из СИЗО Атамбаев в 14 часов выступит перед своими сторонниками. Очевидно, при свержении действующей власти, он снова будет играть существенную роль в текущей системе, а то и вовсе попробует снова занять пост президента на досрочных выборах.
«Все люди должны объединиться вокруг действующего президента (Жээнбекова) и помогать ему в развитии государства. У нас много планов сотрудничества с Киргизией.
И мы, безусловно, настроены на то, чтобы с действующей властью все эти планы реализовать» (с) Путин, 2019-й год.
2. Социал-демократическая партия Киргизии, которая поддерживает экс-президента Атамбаева заявила, что "народ сверг преступную власть в стране". Иронично, но действующего президента фактически продвинул на этот пост сам Атамбаев.
Избитый чиновник в Оше.
3. В Оше местный муниципалитет отправил в отставку местного мэра большинством голосов. Также захвачена мэрия Кызыл-Кия и назначен новый "народный мэр". В Бишкеке оппозиция заявила, что новым мэра Бишкека станет Жоошбек Коеналиев. Такие вот народные протесты – только итоги выборов огласили, а уже появились новые президенты, премьер-министры, мэры. Такой вот "спонтанный народный протест". Действующий мэр уже написал заявление "по собственному желанию". Также в отставку подали 3 из 7 полпредлов действующего президента.
В координационный совет входят представители тех партий, которые набрали на выборах в парламент менее 7% голосов каждая.
В порядке насаждения демократии, оппозиция требует не допускать к новым выборам победившие на последних выборах про-властные партии и провести очередные люстрации. Уже третьи за 15 лет.
Новый мэр Бишкека.
4. Вместе с Атамбаевым из мест заключения выпустили и еще группу бывших чиновников (в том числе обвиненных в коррупции), в числе которых бывший глава АП Ниязов и бывший премьер-министр Сапар Исаков. "Новые люди", которые поведут Киргизию к демократию почему то немного похожи на старых, но это ничего, главное не слишком рефлексировать по этому поводу.
СИЗО №1 утром 6 октября.
5. Мин.обр Киргизии с 6 октября переводит 1-6 классы на дистанционное обучение "до стабилизации ситуации в стране".
В целом, можно констатировать, что захват власти идет полным ходом. Не удивлюсь, если действующий президент очень скоро драпанет из страны, как это часто бывает в Киргизии.
Над белорусской оппозицией не смеется только ленивый.
Хорошо смеется тот кто не ленивый в киргизии ведь тоже может появится киргизил и будет не до смеха.
А что ты не доволен ,пропутинский северный клан приходит к власти или возвращается .Главное им не мешать ,думаю США не до них,ЦИК уже отменил результаты.
“«После революции 2005 года США создали в Киргизии механизм самовоспроизводства переворотов, и сейчас он работает сам по себе. При этом после недавних выборов «партии севера» действительно оказались не у дел», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Александр Князев, комментируя массовые демонстрации в Бишкеке, где протестующие захватили несколько правительственных зданий.
«Главная интрига прошедших в Киргизии парламентских выборов заключалась в том, что за противоборствующими партиями «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» стояли две семьи. Первая – действующего президента Сооронбая Жээнбекова, и вторая – одного из местных олигархов, подозреваемого в коррупции Райымбека Матраимова», – сказал доктор исторических наук, профессор и востоковед Александр Князев.
По его словам, обе партии представляют южные регионы Киргизии. ”
П.С.Север -Юг-удобно,само крутится.Запад-Восток в украине,правда не до конца сделали ,Ахметки и другие англицкие на Донбасе не совсем развернулись.Но в РБ -проба пера не удалась ни АГЛ ,ни Западу ,пока болтаются все партнеры ,перетягивая канат.
Никто в масках не ходит… И не заболел… А вообще там у них, что ни выборы, то жди новую бучу… Потому и бушуют, что непривитые…