В Бишкеке "киргизинг" пока что превозмогает ОМОН, который после первоначального успеха с разгоном майдана на площади, так и не смог подавить протесты на улицах, которые захлестнули правительственный квартал.Оппозиция после перегруппировки направила толпу на местный "белый дом", который судя по всему не имел достаточной защиты и был легко взят.Также сообщают, что протестующие сломали ворота СИЗО, где сидит бывший президент Киргизии Атамбаев. Ведутся переговоры с руководством СИЗО о его освобождении.Спорадические столкновения на улицах продолжаются. Из регионов в столицу продолжают подвозить автобусами подкрепление для протестующих.Одна из победивших на выборах партий уже согласилась на перевыборы.Президент Киргизии покинул "Белый Дом".Собственно, налицо классический экспресс-сценарий захвата власти, где выборы используют как спусковой крючок.UPD: Здание парламента Киргизии также захвачено оппозицией.Бывший президент Атамбаев освобожден из СИЗО.Толпа у "Белого Дома".Эвакуация президента Киргизии.Внутри.Это уже 3-й "киргизинг" в местном "белом доме". Первый раз его захватывали в 2005-м. Второй раз в 2010-м. Теперь вот в 2020-м. А счастье все не наступает и не наступает. Но главное верить, что когда-нибудь…

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6222340.html