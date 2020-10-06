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В Бишкеке захватили здание правительства Киргизии

01:15. 6 октября 2020 50 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В Бишкеке "киргизинг" пока что превозмогает ОМОН, который после первоначального успеха с разгоном майдана на площади, так и не смог подавить протесты на улицах, которые захлестнули правительственный квартал.
Оппозиция после перегруппировки направила толпу на местный "белый дом", который судя по всему не имел достаточной защиты и был легко взят.
Также сообщают, что протестующие сломали ворота СИЗО, где сидит бывший президент Киргизии Атамбаев. Ведутся переговоры с руководством СИЗО о его освобождении.
Спорадические столкновения на улицах продолжаются. Из регионов в столицу продолжают подвозить автобусами подкрепление для протестующих.
Одна из победивших на выборах партий уже согласилась на перевыборы.Президент Киргизии покинул "Белый Дом".
Собственно, налицо классический экспресс-сценарий захвата власти, где выборы используют как спусковой крючок.

UPD: Здание парламента Киргизии также захвачено оппозицией.
Бывший президент Атамбаев освобожден из СИЗО.


Толпа у "Белого Дома".


Эвакуация президента Киргизии.


Внутри.













Это уже 3-й "киргизинг" в местном "белом доме". Первый раз его захватывали в 2005-м. Второй раз в 2010-м. Теперь вот в 2020-м. А счастье все не наступает и не наступает. Но главное верить, что когда-нибудь…



Метки: бишкек, Видео, киргизия, майдан, средняя азия, фотографии

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6222340.html

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