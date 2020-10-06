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Сталин не верил: представление о будущей войне и действия советского руководства в 40–41г

22:39. 6 октября 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Лекция военного историка Алексея Исаева на фестивале "Цифровая история" на тему мифа о том, что Сталин не верил, что Гитлер нападет на СССР.



Метки: 1940, 1941, Видео, Германия, Гитлер, исаев, история, разведка, ссср, сталин, третий рейх

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6225332.html

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