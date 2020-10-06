Главная » История, Мировоззрение, Политика

С.З. Умалатова. Что произошло в октябре 1993 года?

22:28. 6 октября 2020 116 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Депутат Верховного Совета СССР Умалатова, пожалуй, одна из редчайших, кто осмеливался открыто выражать недоверие Горбачёву и его разрушительной перестроечной политике.

Сажи́ Зайнди́новна – человек, которому не чужды понятия чести и совести. К сожалению, в депутатском корпусе как позднего СССР, так и нынешней России таких людей подавляющее меньшинство.

Тем не менее меняют историю к лучшему именно такие люди.




***

Метки: власть, Горбачёв, депутат, ельцин, история, народ, совесть, советский, ссср, умалатова, человек, честь

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5248277.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Преступление без срока давности
... стране произошло то, что потом стали называть по-разному: мятеж, путч, «чёрный Октябрь... И. Шашиашвили, О. Румянцев, С. Умалатова и другие; подполковник милиции М...расследования, проведённого в 94-95 годах, непосредственную, прямую ответственность за массовые...
О чём умалчивают в Ельцин-центре?
В октябре 1993 года в нашей стране произошло то, что потом стали называть по-разному...: мятеж, путч, «чёрный Октябрь..., И. Шашиашвили, О. Румянцев, С. Умалатова и другие; подполковник милиции М...
ВП СССР: Об этике и её роли в жизни. Пояснительная записка (3.3)
...смута не завершилась, но произошло только воцарение Романовых, после...внесения предложения Сажи Зайндиновной Умалатовой рассмотреть вопрос о ...раздували / Чуть затаившийся пожар? / Что ж? веселитесь... — он мучений ...» № 4 (132), октябрь 2017 года.3 И.В. Сталин ...
Отзывы. Угроза существованию России
...Не зря 3-го октября (день объединения Германии) ... называется "Personal Ausweiß", что обозначает "удостоверение сотрудника", ...24 декабря 2016 года незаметно произошло историческое событие. Представители... главе с Сажи Умалатовой и депутатом Государственной Думы...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)