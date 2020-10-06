С.З. Умалатова. Что произошло в октябре 1993 года?
22:28. 6 октября 2020 116 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Депутат Верховного Совета СССР Умалатова, пожалуй, одна из редчайших, кто осмеливался открыто выражать недоверие Горбачёву и его разрушительной перестроечной политике.
Сажи́ Зайнди́новна – человек, которому не чужды понятия чести и совести. К сожалению, в депутатском корпусе как позднего СССР, так и нынешней России таких людей подавляющее меньшинство.
Тем не менее меняют историю к лучшему именно такие люди.
Сажи́ Зайнди́новна – человек, которому не чужды понятия чести и совести. К сожалению, в депутатском корпусе как позднего СССР, так и нынешней России таких людей подавляющее меньшинство.
Тем не менее меняют историю к лучшему именно такие люди.
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