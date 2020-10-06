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Депутат Верховного Совета СССР Умалатова, пожалуй, одна из редчайших, кто осмеливался открыто выражать недоверие Горбачёву и его разрушительной перестроечной политике.Сажи́ Зайнди́новна – человек, которому не чужды понятия чести и совести. К сожалению, в депутатском корпусе как позднего СССР, так и нынешней России таких людей подавляющее меньшинство.Тем не менее меняют историю к лучшему именно такие люди.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5248277.html