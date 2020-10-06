Культ “священного капитализма” объявил новый крестовый поход?
15:45. 6 октября 2020 68 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
На днях Министерство образования Великобритании приказало школам не использовать учебные материалы, в которых содержатся призывы покончить с капитализмом, пишет The Guardian. О чем говорит это постановление и к чему оно может привести – разбираются Игорь Шишкин и адвокат Дмитрий Аграновский.
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Новый сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Портал Завтра.ру https://zavtra.ru/
#ДеньТВ #каптализм #идеология #СМИ #общество #капитализм #социализм