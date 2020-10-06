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Культ “священного капитализма” объявил новый крестовый поход?

15:45. 6 октября 2020 68 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

На днях Министерство образования Великобритании приказало школам не использовать учебные материалы, в которых содержатся призывы покончить с капитализмом, пишет The Guardian. О чем говорит это постановление и к чему оно может привести – разбираются Игорь Шишкин и адвокат Дмитрий Аграновский.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WM_dQam-LME

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