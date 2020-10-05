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Учения “Кавказ-2020″ глазами Anna-News

00:38. 5 октября 2020 141 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Репортаж военкоров Anna-News о военных учениях "Кавказ-2020", которые завершились незадолго до войны в Карабахе.
В учениях принимали участие и армяне.



Метки: ANNA News, армения, Видео, кавказ-2020, мо рф, Россия, учения

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6219510.html

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