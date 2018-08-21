Тайна лика Христа на Кавказе

Статья о наскальной иконе в республике на Северном Кавказе Карачаево-Черкессии.

В одной из республик Северного Кавказа в Карачаево – Черкесии на склоне горы Мицешта, напротив Нижне – Архызского городища, неподалёку от зеленчукской обсерватории в конце 90-ых годов прошлого столетия был обнаружен лик Иисуса Христа. Лик сражу же оброс мифами и легендами. Местная молва что только о нём не говорила. Для верующих наскальная икона стала религиозной реликвией, для скептиков, подделкой и фальсификацией. Некоторые вообще утверждали что это проделки инопланетян. Споры не утихают до сих пор.

Армавирское местное отделение русского географического общества ( РГО ) заинтересовалось наскальным ликом Христа в Архызе и отправилась в экспедицию в республику Карачаево-Черкесию. Мы постараемся разобраться, как на самом деле появилось это уникальное изображение, чтобы раскрыть загадку архызской иконы.

О наскальном лике написано не мало, но конкретики к сожалению, почти никакой, одни восторженные эпитеты. Интересно вот что, это едва не самая высокорасположенная икона из когда-либо существовавших в мире. О находке известно не только от местных жителей, факт обнаружения иконы был подтверждён музейщиками, в том числе главным научным сотрудником Эрмитажа, советским и российским историком, специалистом по древнерусскому искусству, доктором исторических наук, профессором, почётным доктором Оксфордского университета и членом Петровской академии наук и искусств Борисом Викторовичем Сапуновым.

Его сын, принимавший участие в исследованиях, Валентин Борисович Сапунов, профессор, вспоминал: «Непосредственно на место этого открытия мой отец не мог уехать в силу уже достаточно почтенного возраста и определённых сложностей, которые были на рубеже между ХХ и ХХ1 веками, ну материалы естественно дошли до него. Он знакомился с вариографией, с подробным описанием». В Архызе мы встретились с художником иконописцем, исследователем и местным краеведом Андреем Пинкиным, который рассказал нам несколько интересных деталей: «Сам образ Христа находится на высоте около ста метров над уровнем реки Большой Зеленчук. Желающим увидеть лик Христа вблизи, надо подняться по крутой лестнице. Чтобы приблизиться к архызскому чуду, нужно преодолеть более пятисот ступеней. Паломники так и называют эту лестницу «дорога к лику Христа». Точное количество ступенек пятьсот двадцать шесть. При строительстве лестницы к лику Христа не было срублено на одного дерева. Примечательно, что лик расположен в естественном скальном гроте, защищающем его от непогоды. Если это просто стечение обстоятельств, то весьма удачное. Изображение имеет сравнительно небольшие размеры 140х80 сантиметров. Однако как утверждают специалисты, это самое большое изображение лика Христа на территории России. Непосредственно наверх к самому лику подниматься нельзя из соображений безопасности, уж очень крутая скала, поэтому была создана смотровая площадка».

Поднявшись на смотровую площадку, нам удалось увидеть архызское чудо так близко, как только возможно. Рассматривая лик Христа вблизи, мы пришли к выводу, что все рассказы о том что лик вблизи кажется игрой света и тени не состоятельны, это действительно произведение живописного искусства, которое не возможно было бы создать в тесном помещении и это ответ на ещё одну гипотезу о том, что, дескать лик был нарисован в некоей монашеской келье. Его вблизи даже разглядеть очень сложно, пропорции искажаются, и это ещё один повод отдать должное художнику, который даже трещину в скале умело вписал в это произведение, снизу она выглядит как терновый венец.

Андрей Пинкин размышляет: «Всё это и вправду чудесно! После очень долгого и трудного пути, обнаруживая все эти удивительные мелочи, любой путешественник, будь он верующий или атеист готов подтвердить, при взгляде на икону, будто возвращаются при подъёме затраченные силы. Но у такой популярности есть и свои минусы. Изображение уже немало пострадало от чересчур рьяного поклонения. Несмотря на то, что лик полагаеться созерцать со смотровой площадки, некоторые энтузиасты подбираются к нему прямо с молотком и откалывают на память кусочки скалы или дорисовывают изображение, царапая камень. Дважды на образе появлялись две выбоины в которые можно ладонь вложить. Я не знаю как они исчезли. То есть теперь их нет. Говорят что даже на иконе были замечены следы от пуль, т.е. кто – то стрелял в архызского Христа. После этого перед иконой установили защитный экран. В качестве дополнительной защиты от вандалов повесили табличку с надписью «исторический памятник охраняется государством», а ниже приписка «Братья и сёстры помолимся о душах тех несчастных, кто по невежеству осквернил письменами древнюю святыню и срубил деревья, которыми Господь окружил святой образ, дабы они корнями хранили скалу от обрушения».

Итак, что же это? Природный феномен или творение рук человеческих? По мнению верующих наскальный лик Христа в Нижнем Архызе – это нерукотворный образ явленный людям, дар небес. И потому не нужно пытаться найти данному явлению какое – то рациональное объяснение. Чудо, оно и есть чудо. Главным аргументом в пользу этой точки зрения, считается тот факт, что написать икону на скале довольно сложно. Да и вообще, возможно ли? И даже просто взобраться на эту скалу, уже подвиг. Сейчас то есть лестница, но её построили всего то несколько лет назад и уже после открытия архызского чуда. Кроме того художнику который создал образ, пришлось бы принести с собой наверх краски, кисти и прочие принадлежности. Вдобавок этот путь вверх и снова вниз нужно проделать не один раз. Рискованное и трудновыполнимое занятие.

Но возможно дело того стоило. Смотря какую цель преследовал создатель архызского чуда. Вот что думает по этому поводу местный священник, протоиерей, благочинный церквей Южного Карачаево – Черкеского церковного округа Евгений Субтельный: «Вера у человека бывает очень слаба. Для того чтобы как то укрепить её, нужны некие движущие мотивы, назовём их так. Для кого то вид этой иконы, написанный на скале достаточно высоко на горе, может быть станет тем фактором, который побудит его слабую веру».

Итак, вместе со специалистами мы пытаемся разобраться кто, когда и с какой целью мог создать столь необычную фреску? Вот одна из версий. В конце Х1Х века по Кавказу путешествовал художник и археолог Дмитрий Михайлович Струков ( 1828 – 1899 ). Именно на берегах большого Зеленчука им было обнаружено знаменитая зеленчукская надпись, древнейший памятник осетинской письменности. В окрестностях Архыза Дмитрий Михайлович побывал дважды и перерисовал сохранившиеся фрагменты великолепных фресок, украшавших стены расположенных здесь древних храмов. Известно также что Струков Д.М. создал также для одного из местных монастырей копию

с Гребневской иконы Божией Матери. По легенде икона эта была когда то поднесена самому Дмитрию Донскому и считается чудотворной. Может прославленный мастер создал тогда же и ещё один образ, наскальный лик Христа? Эту версию можно услышать и от некоторых экспертов.

Вот какой версией поделилась с нами сотрудник зеленчукского краеведческого музея им. С.Ф. Варченко Валентина Трифонова: «Струков когда приезжая исследовать городище, он мог как раз этот лик и нарисовать. Потому что с того места очень хорошо виден вид на всё городище. Поэтому вполне вероятна такая версия, так как там всё так, как на ладошке». Но дело в том, что путешествия Струкова в Архыз довольно подробно задокументированы, да и ездил он не в одиночку. Однако никто из сопровождавших Струкова о факте создания им наскального лика почему то не упоминает. В рукописном архиве Института истории материальной культуры Российской Академии наук хранится альбом с зарисовками, сделанным Струковым во время поездки, но там тоже ни намёка на архызский лик. Местные жители уверяют, что наскальная икона пришла к ним из глубины веков. Причём периодически она кому то открывается. Предпоследний раз, это будто бы было перед Великой Отечественной войной. Старожилы также рассказали нам, как архызский лик был явлен миру в первый раз. Якобы несколько сотен лет назад молния ударила в скалу отколов огромный камень. На срезе оставшейся части скалы вдруг проступил лик Спасителя.

Это чисто напоминает известное на Руси предание о невидимом граде. В смутные времена, когда граду грозила опасность, Господь накрывал его своей дланью и град становился невидимым. Похоже что и архызский лик точно также в минуты опасности оставался невидимым для людских глаз. История красивая, но смущает один момент. Икона вновь была явлена миру на рубеже ХХ – ХХ1 веков, как раз в канун 2000-летия христианства. Невольно возникает мысль, уж не новодел ли это, который пытаються выдать за древнюю реликвию? Но кому бы могла прийти в голову такая циничная мистификация? Обычно в подобной ситуации подозрение прежде всего падает на первооткрывателя реликвии, но только не в нашем случае. Ведь братья Варченко, обнаружившие архызский лик, не какие – нибудь авантюристы, а серьёзные и уважаемые люди. Пришло время пообщаться с человеком, непосредственно который обнаружил изображение Христа. Это Анатолий Варченко, его брата Сергея, который также стал первооткрывателем архызского чуда, к сожалению уже нет в живых. Но Анатолий обещал с нами встретиться. Мы едем к нему на встречу, предварительно пообщавшись с ним по телефону. Конечно же наше исследование не может обойтись без разговора с одним из двух людей, обнаруживших архызский лик с Анатолием Варченко.

Добравшись до места встречи, наш свидетель номер один Анатолий Варченко рассказал нам подробно историю обнаружения архызского чуда: «Мы с братом постоянно занимались самыми разнообразными направлениями, такими как: авиация, техника, горы, космос, электроника. Постоянно пытались в этом мире что то найти. Найти себя, своё место. Изучали буквально всё: горы, породы гор, геологию, войну в горах, т.е. всё было нам с ним интересно. Изучая эту гору мы поняли что эта гора несёт загадку. Мы проходили разов семь мимо лика Христа, он то показывался, то исчезал. Долго мы его конечно разыскивали. То видим его, то не видим и снова то видим, то не видим. Потом уже всё, поняли место. Поняли где он находится. Долго думали показывать не показывать. Страшно было что его разрушат».

А вот как описывал свои ощущения Сергей Варченко: «Метр за метром я поднимался наверх по крутому склону. Лил дождь, сверкали молнии, грязь липла к ботинкам. Подъём давался невероятно тяжело. Я цеплялся за ветки и корни деревьев, но всё равно шёл. Как выбрался на площадку не знаю. Помню только что почувствовал на себе взгляд, прямой, спокойный. Взгляд, который ни с чем не спутаю и не забуду никогда». Знатоки этих мест подтверждают, о существовании архызского лика широкой общественности стало известно совсем недавно.

Вот какой дал комментарий по этому поводу доктор исторических наук, археолог Владимир Кузнецов, который в своё время занимался исследованием древнеаланского городка мёртвых Даргавса в Северной Осетии – Алании: «Дело в том, что я в течении многих лет, можно сказать чуть ли не половину своей научной карьеры провёл там, в Нижнем Архызе. Шестьдесят лет я занимаюсь этим. Никто не знал об этой наскальной иконе. Ничего никто не знал. Я тоже никогда ничего не знал. Ну откуда мне могло прийти в голову, что надо на эти отвесные скалы залезть, чтобы увидеть этот лик». Однако по слухам, местные жители про наскальный образ знали давно. О нём в частности несколько раз говорил отшельник по имени Иван Ильич, поселившийся здесь в советские времена и проживший в Нижнем Архызе несколько десятилетий. Сам Иван Ильич умер в начале 2000-тысячных годов, но мы нашли его жилище. Сейчас оно абсолютно заброшено. От кого бежал отшельник и от чего скрывался остаётся загадкой. Но вроде бы по наущению Ивана Ильича братья Варченко отправились в горы на поиски иконы, т.е. вроде как знали зачем идут.

Анатолий Варченко рассказывает: «Я честно говоря прочёл это в его душе, про этот лик. Это совершенно другая сторона, он показывал на совершенно другое место. Он называл всё совершенно по другому. Ну видимо кто – то, несколько поколений назад видел и передавал в поколениях, видоизменял. Дошло до Ивана Ильича, он по своему рассказал. Но это было честно, видно было что информация правдивая, она не вымышленная. Т.е. представление было что должно быть, мы знали что должно быть, но какое оно будет мы не знали».

Но вот вопрос? Если изображение существовало давно, отчего же его не обнаружили раньше? На этот счёт Андрей Пинкин рассказывает: «Разговоры о том, что что то такое существует я лично слышал и многие слышали и мне передавали это, но никаких подтверждений мы не знали. Люди говорили что существует образ в горах, но где именно и какой образ никто не сообщал». Возможно всё дело в труднодоступности места где находится архызская икона. Пока в 2011 году не проложили лестницу, скала была почти недосягаема.

Каждый год к иконе приезжает не только масса паломников, но и немало учёных решивших поближе изучить архызскую икону. И все они сошлись на том, что возраст её древний. Вот вопрос на сколько он древний? Хотя исследования лика показали что ему не менее 6-7 веков. Установить более точную дату его создания пока ещё никто не смог. Когда же на скале над горным селом мог появиться лик Христа? Впрочем это сегодня Нижний Архыз хотя и небольшое, но очень живописное горное село, а когда то именно здесь, по мнению учёных находился настоящий средневековый мегаполис 15-ти тысячный город Маас, столица древней Алании.

Владимир Кузнецов рассказывает нам: «По тем временам это был крупный город. В те времена в Германии города, во Франции города были меньше. Наш город больше чем древние Афины по своей площади. Шестьдесят три гектара занимал он». Сегодня это место известно как Нижне – Архызское городище. Как писал некий доктор Лысенко, побывавший на городище за сто лет до нас: «О жизни древних людей в этих местах свидетельствуют яблони, груши, черешня, смородина, крыжовник». И всё это до сих пор здесь цветёт и даже по славам местных жителей приносит вкусные плоды. Т.е. люди ушли, а жизнь осталась.

Предположительно древний город обезлюдел после нашествия грозного Тамерлана, но археологи нашли на городище немало свидетельств человеческой жизнедеятельности. Остатки крепостных стен древних улиц, у них теперь есть даже названия: «Центральная», «Подгорная», «Набережная» и даже каменную обсерваторию и также среди прочего, захоронения. Местный краевед и археолог Василий Сысоев в 1895 году так написал в своём отчёте: «В зеленчукском ущелье в больших и малых пещерах естественного и искусственного происхождения находятся многочисленные погребения». Но подобные захоронения хорошо изучены археологами и датируются они 8-10 веками нашей эры. Т.е. лик Христа вроде бы здесь ни при чём.

Однако в подошве скальной террасы, непосредственно под ликом была найдена гробница, сложенная из массивных камней и эта гробница устроена по христианскому обряду. Существует стереотип, что в этих местах всегда доминирующей религией являлся Ислам, тогда не понятно, откуда на горе взялся лик Христа. Однако ещё до прихода мусульман, древняя Алания была одним из центров христианства, а средний храм, один из трёх зеленчукских, является одним из древнейших в нашей стране.

Владимир Кузнецов рассказывает: «Город был большой. Он стоял на трассе Великого шёлкового пути, который шёл из Константинополя в Китай. И византийцы были заинтересованы чтобы местные жители аланы были их союзниками, помогали им. Они прислали своих миссионеров». Доказано что в Аланию христианство пришло даже раньше чем в Киевскую Русь. Возможно что горная терраса с иконой Христа могла быть своеобразной скальной часовней, где собирались на свои молитвы члены раннехристианской общины Мааса, до того времени, пока христианство в Алании не стало государственной религией. И всё таки, до этого тайного места сбора путь чересчур трудный. Каково древним христианам каждый раз было карабкаться на скалу без всяких лестниц и современных приспособлений? Не самый удачный выбор места.

В Нижне – Архызском филиале зеленчукского краеведческого музея нам рассказали другую версию: «Образ Христа был создан для защиты города от эпидемии чумы, разразившейся в этих местах в четырнадцатом веке. Считалось, что такая мера, непременно отведёт от города чёрную смерть. Вот мол местные жители и создали на скале лик Христа. Почему именно там? Вероятно они выбрали это место с которого хорошо бы просматривался весь город». Но изучив старинные карты и обсудив эту версию с экспертами, мы выяснили. Терраса, где находится лик Христа расположена далеко не самым лучшим образом для полного обзора, так что и эта версия отнюдь не безупречна. И вот что ещё интересно. Скала на которой нанесён архызский лик обращена почти строго на Восток. Если мысленно проследить за взглядом Христа, окажется что он смотрит, на расположенный в Нижнем Архызе знаменитые зеленчукские храмы.

Это уникальные памятники раннего христианства, предполагается что они древнее даже Софийского собора. Значит всё таки скала, где написан лик Христа выбрана не случайно?

Мы обратились за информацией к экспертам и выяснилось, что именно здесь, в районе Нижнего Архыза в 916 году проходило массовое крещение алан. Возможно как раз к этому событию и было приурочено создание архызского лика.

Андрей Пинкин рассказывает: «Дело в том, что архызский образ, он очень похож по канону на образ Христа Пантократора из синайского монастыря в Египте. Это считается самая древняя икона шестого века, икона Христа». Удивительное сходство архызского и синайского Христа отметил когда то и главный научный сотрудник Эрмитажа Борис Сапунов, проводивший сравнение синайской иконы с изображением на знаменитой Туринской плащанице и обнаруживший сорок пять совпадений.

А вот и ещё одно совпадение. Синайская икона находится у подножия синайской горы в Храме Преображения Господня. И самый главный из зеленчукских храмов, северный, тоже освящён в честь Преображения, по моему очень даже символично. По мнению наших экспертов архызский лик выполнен в традициях иконописи раннего средневековья, даже скорее поздней античности.

Валентин Сапунов рассказывает: «Исследования которые проводили специалисты Северного Кавказа, более менее однозначно позволили датировать его и сопоставить с технологией, которая использовалась на окраинах Римской империи, как раз в последний год её существования, в годы формирования Византии». Андрей Пинкин добавляет по этому поводу: «Он описан в канонах Фаюмской школы с ярковыраженной ассиметрией лица. Т.е. один глаз Христа прищурен, как бы грозно нахмурен, а второй более благодушен, добр».

Согласно результатам исследований, лик был написан яичной темперой. Эта техника была распространена в Византии. Иконописцы в качестве связующего компонента использовали эмульсию из воды и яичного желтка. Прекрасный пример древних наскальных фресок, выполненных темперой, пещеры в храмовых комплексах Аджанты в Индии в штате Махараштра. А ещё изображения написанные темперой отличаются удивительной прозрачностью, поэтому лик Христа на скале почти не заметен ярким солнечным днём. По видимому такова была задумка художника. Но вот ещё один мучающий исследователей вопрос. Почему у Христа на архызской иконе нет нимба? Может быть художнику просто не хватило место на его холсте т.е. на скале?

Владимир Кузнецов рассказывает: «Нимба не видно, а он был. Там кое какие мелкие остаточки остались, осыпался. Как вокруг Христа не может не быть нимба? Вокруг самого лика Спасителя. Как так может быть, чтобы нимба не было? Конечно был». С другой стороны возможно неведомый автор изначально не планировал такой детали. Однако подобную вольность, иконописец мог позволить себе лишь в тот период времени, когда ещё окончательно не сложился иконописный канон, а это произошло на церковных соборах 787 и 843 годов. После того как сложились строгие правила иконописи, любое отступление от них не приветствовалось. Вообще размер скалы как нам показалось, всё таки позволял написать нимб вокруг лика. Не исключено что нимб просто не сохранился, времени то прошло очень много, возможно даже больше чем мы думали. Если изображение даже появилось не в десятом, а в восьмом или в девятом веке, т.е. архызскому лику примерно двенадцать столетий. Цветовая гамма и стиль архызского лика очень напоминает известные византийские работы мастеров того же периода. Кроме того, результаты раскопок говорят о том, что местные жители как раз тогда активно торговали с Византией.

Валентин Сапунов рассказывает: «Византия была тогда одной из первых империй, которая приняло христианство как основную, доминирующую государственную религию. Именно там сформировались наиболее высокопродвинутые школы светской живописи и иконописи. В значительной степени эта традиция перешла потом на Русь». Владимир Кузнецов добавляет: «Лик написан так здорово, так профессионально и в стиле и в духе именно того времени 10-12 веков именно византийской иконописи. Всё говорит о том, что это подлинный древний лик». О профессионализме иконописца говорит даже то, что он выбрал идеальное место для своего творения. Верхняя терраса защищает лик от дождя и снега, а на нижней террасе удобно стоять и любоваться им. Грот сухой и хорошо прогревается солнцем. Сухой воздух, отсутствие влаги, продуваемость места дали возможность сохраниться изображению многие годы и практически в первозданном виде.

Создателем лика вполне мог быть один из живописцев, расписывающих храмы Нижне – Архызского городища и тогда в гробнице у подножия горы вполне может покоиться прах художника. Однако вопросы о возрасте потаённой иконы отнюдь не закрыты. Профессор Борис Сапунов например, считал что яичная темпера просто не выдержала бы так долго на открытом воздухе. Значит архызский лик не настолько древний? Правда не исключено что первоначально лик мог находиться в закрытом пространстве, например в келье, стена которой позднее разрушилась. Если обрушение произошло не так давно, тогда краски могли сохраниться и с десятого века

Евгений Субтельный рассказывает: «Скорее всего в этом месте был храм, это может быть была небольшая часовня, где совершались богослужения. Может быть действительно эта скала являлась стеной этой часовни как это часто бывает в горах». С другой стороны, если архызскому лику больше тысячи лет, как тогда объяснить последние результаты исследования химического состава красок, которыми был создан образ? Ведь в них обнаружились цинковые белила. Они появились в 18 веке, однако в живописи их активно стали использовать лишь в 80-е годы 19 столетия. Значит наскальный лик Христа в Нижнем Архызе всё таки был создан не так уж и давно.

Вот что любопытно. Как раз в 1889 году, здесь, на территории Нижне – Архызского городища был создан мужской Александро – Афонский зеленчукский монастырь. Он просуществовал меньше полувека, а потом постройки использовались как колония, детдом и пионерлагерь. Может архызские монахи и создали наскальную икону? Может быть вот она, главная версия, мимо которой мы чуть не прошли? И предположение о древнем художнике времён Византии в древней Алании стоит признать не состоятельной? Но учёные эту версию не подтверждают, они опираются на результаты исследований.

Валентин Сапунов рассказывает: «Датировка всё таки проведена достаточно точно, потому что сейчас есть большой комплекс методов научных, которые позволяют ну в пределах нескольких тысяч лет датировать объект с высокой точностью». Т.е. белила на архызской иконе могли появиться совсем недавно, благодаря туристам, решившим слегка подновить изображение. В испанской Сарагосе несколько лет назад случилось нечто подобное. Одна из прихожанок своими силами отреставрировала в одной из местных церквей уникальную фреску 19-го века. Хотела как лучше, а в итоге испанский шедевр Элиаса Мартироса превратился в карикатуру. Чудо что архызский лик находящийся в общей досягаемости не постигла подобная участь.

Итак, судя по всему, уникальная наскальная икона в Нижнем Архызе всё таки произведение древнего мастера. По счастливой случайности не сгинувшая в веках. Для верующих это безусловно чудо. Учёные же имеют свои объяснения. То ли это секрет древней краски, то ли ранее здесь было некое сооружение, защищавшее фреску от внешнего воздействия. Вообще то так называемые пещерные храмы, монастыри, явление достаточно распространённое. Причём пещерные обители появлялись не только там где были гонения на христиан и верующим приходилось скрываться от посторонних глаз. Подчас сама природа создавала идеальные пространства для уединения и молитв, как например пещеры инкерманского монастыря в Крыму, или меловые скалы, внутри которых зародилась когда то Святогорская Лавра. Быть может и архызский лик был когда то фреской древнего пещерного храма, кто знает? Это бы и объясняло то, что изображение смогло сохраниться так долго.

Владимир Кузнецов рассказывает: «Икона уцелела только благодаря тому, что над ней, скала нависает, примерно метра на полтора два козырёк, а икона оказывается под козырьком. Иначе красочный слой смыло бы». Что же касается датировки архызского лика, возможно древнюю икону подновили не туристы, а монахи располагавшегося внизу Александро – Афонского монастыря. Подробный компьютерный анализ фотографии лика позволил обнаружить на нём два участка выделявшихся интенсивностью окраски. Дальнейшие исследования показали наличия на них двух слоёв краски в отличии от основного изображения нанесённого в один слой. Изучение красок верхнего слоя позволяет говорить о позднейших не ранее второй половины 19-го века обновлениях этих участков иконы. В то время как основное изображение выполнено с помощью красителей применявшихся с древнейших времён.

Анатолий Варченко рассказывает: «Краски древние, краски взятые из природы, а природа живая, т.е. всё зависит от влажности, от угла света. Сейчас её немножко подреставрировали, лик более заметен стал. Немножко чуть-чуть под изуродовали». Кстати наличие позднейших подновлений лика может объяснить и факт нахождения на иконе щетинки от кисти, всохшейся в мазок краски.

Ну что ж, подведём итоги наших поисков. Так кто и когда по мнению специалистов создал архызское чудо? Андрей Пинкин считает: «Значит большинство учёных склоняется к тому, что образ этот написан во времена строительства храмов. Речь идёт о 10 – 12 веках». Анатолий Варченко считает: «Я знаю что он был написан в средневековье 9 – 10 век. Просто много попутных фактов было с поиском этого лика, которые нам подсказали что это так». Евгений Субтельный считает: «Это наскальная икона которая была выполнена человеком. Я думаю следует отнести эту икону ко времени 10 – 14 век. Склоняюсь к мнению, что это оригинальное произведение именно древних алан». Валентин Сапунов считает: «Ну конечно это одна из первых христианских общин, которая вынесла учение Христа вот в этот район Северного Кавказа. Это среднее средневековье получается. Ориентировочно это примерно 9 век». Владимир Кузнецов считает: «Нижний Архыз-это какое то особое место. В Нижнем Архызе наскальная икона. Она единственная в нашем государстве. Единственная у нас в Российской Федерации и на всю нашу страну, включая теперь и Крым. И в Крыму нет таких икон». Но даже сам факт существования такой уникальной реликвии уже своего рода дар свыше. И на этой мысли мы предлагаем примириться сторонникам мистической и научной теорий происхождения архызского лика.

P.S. Уже уезжая, мы узнали от местных жителей ещё одну легенду. Будто где-то в этих горах на противоположной стороне хребта, скрыт ещё и лик Богоматери. Но он пока ещё не явлен широкой общественности. Должно быть время ещё не пришло.

Член Русского географического общества ( РГО ) города Армавира Фролов Сергей