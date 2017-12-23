Древний подземный город открыли на Северном Кавказе

Мы привыкли считать, что главные мегалиты планеты сосредоточены в Египте, Южной Америке, Китае. Наши дольмены, которые условно причисляют к мегалитическим сооружениям, на фоне пирамид и «великих стен» выглядят карликами.

Но совсем недавно на Северном Кавказе обнаружили систему загадочных подземных сооружений. Так, в Кабардино-Балкарии близ селения Заюково открыты загадочные многокилометровые тоннели. Исследователи предполагают, что они соединяли древние поселения, существовавшие на нашей планете тысячелетия назад. Любопытно, что все тоннели концентрируются вокруг огромного подземного сооружения в форме опрокинутой пирамиды…

«Многие годы мы занимались поисками, выезжали на места предполагаемых подземелий, выслушивали старожилов, — рассказывает руководитель Общероссийского общественного научно-исследовательского объединения «Космопоиск» Вадим Чернобров. — И вот осенью прошлого года выдвинулись на место, где, согласно рассказам аксакалов, находится Старый Город. Это не иносказание, а буквальный перевод с местного наречия. Старожилы говорят, что его построили люди, которые жили здесь до них. Кто тут обитал, что за народ, доподлинно не знает никто».

Объект находится на высоте около километра над уровнем моря. Местные жители показали исследователям одно небольшое отверстие в горе. Вход очень узкий — около 30 сантиметров в диаметре. Проводник поведал, что есть у местного населения легенда: если туда забраться, то вы попадете в огромный город, где есть площади, улицы и дома, но нет людей. Действительно, поисковики попали в обширное подземелье, которое, постепенно расширяясь, тянется вглубь на десятки, а возможно, и сотни метров.

Когда исследователи начали осматривать местность вокруг лаза, то обнаружили широкую расщелину. Может быть, это главный вход в подземелье, ведь если предположить сам факт наличия подземного поселения, вряд ли его жители пробирались сквозь узкую щель. Возможно, спускаясь по лазу, можно будет попасть на «главную улицу». В прошлом году из-за погоды этого сделать не удалось, исследователи перенесли спуск на ближайшее лето. Впрочем, была и вторая находка — неподалеку от Старого Города отыскался еще один лаз. Краеведов Марию и Виктора Котляровых сюда привел альпинист и спелеолог Артур Жемухов, который тренировался в горах и обратил внимание на странное углубление. Сверху навалены камни, растут кусты, и с виду это обычная нора, каких в земле видимо-невидимо. Но Артур заметил, что из отверстия сильно сквозит. Значит, в земле находится большая полость. Он стал расширять отверстие и попал в огромную шахту, которая уводила куда-то в темноту. Один лезть туда не решился, вызвал отряд спелеологов. Они спустились в шахту и поняли, что конца-краю подземелью не видно. «Первое, что бросилось им в глаза, — основные стенки в шахте явно искусственного происхождения, — говорит Вадим Чернобров. — Сделаны они из ровных каменных блоков примерно таких же размеров, как в египетских пирамидах, и сложены по сходным технологиям — один на другой. Каждый весом 50—100 тонн, хорошо обработаны, хотя со временем появились сколы и трещины».

Что это за таинственная кладка? Следов бетона или другого раствора, как и в египетских пирамидах, нет. Каким образом древние строители скрепляли блоки между собой, непонятно, однако ясно, что они стоят уже не одну тысячу лет и в шов не пролезает даже иголка.

Когда спелеологи углубились в пещеру, то обнаружили странную колонну. Она словно висит в воздухе, но при этом намертво прикреплена к стене. Судя по всему, подземелье имеет колоссальные размеры, и людям удалось исследовать лишь его небольшую часть. Вглубь они продвинулись на 100 метров. И уперлись в узкие ходы.

То, что подземелье не предназначено для проживания людей, поисковикам стало очевидно, когда они исследовали всю доступную часть пещеры. Оказалось, оно напичкано узкими проходами, куда не протиснется даже ребенок, и крошечными отверстиями, куда с трудом пролезает человеческая рука. Каждая такая мини-полость уходит далеко вглубь: свет от фонариков до дна не достигает. Что это за сооружение? У исследователей сложилось впечатление, что подземная пирамида имеет технологическое, а не сакральное назначение. Она похожа на некую машину, инженерное сооружение неизвестного назначения.

«Похоже на некий резонатор, прибор для сейсмологических исследований, разведки, добычи полезных ископаемых или на генератор энергии, — говорит Чернобров. — Сказать точно пока невозможно — аналогов в мире не найдено». Многим приходит на ум аналогия с загадочными полостями внутри египетских пирамид, также не предназначенных для передвижения людей. Человек туда в принципе попасть не может, однако древние строители сделали их на совесть. Эти узкие лазы также ведут вглубь на десятки метров, а вот для чего и куда — большой вопрос. Иногда они заканчиваются рядами дверей с ручками, за которыми находятся помещения непонятного назначения. Версий о предназначении подземных ходов предостаточно: «холодильник» для хранения продовольствия, жилище древних ариев, гигантский кондиционер, воздуховод. Или, например, гигантский генератор энергии… Имеются сведения о том, что во время Второй мировой войны в этих местах видели исследователей из эсэсовской организации «Аненербе», которая, как известно, искала вход в Шамбалу. Говорят, что Гитлер считал Кавказ наряду с Тибетом «местом средоточия Силы» и «центром управления Миром». И якобы рвался к Кавказу как раз по этой причине.

Исследователи, конечно, обращают внимание и на то, что рядом с пирамидой находится тот самый Старый Город. И предполагают, что эти два объекта как-то связаны. Ведь, например, в Турции близ селения Деринкую под землей был найден 8-этажный город, рассчитанный на постоянное и комфортное проживание 40—50 тысяч человек. Там имеются дома, хозяйственные постройки, базары, магазины, источники водоснабжения, колодцы и вентиляционные люки. Словом, чудо инженерной техники, которому не менее 4 тысяч лет. Сейчас в мире раскопано около десятка подземных городов, три из них стали туристическими объектами. При этом известно, что некоторые города имеют подземное сообщение друг с другом. Это огромные расстояния — сотни километров. По мнению некоторых ученых, странный гул, который зафиксирован учеными в разных частях планеты, не что иное, как воздушная тяга в системе рукотворных подземных коммуникаций, расположенных в глубинах земли.

Если этим летом выяснится, что под селом Заюково действительно существовал подземный город, то пирамиду можно будет считать некоей технической установкой, обеспечивающей его жизнедеятельность. И тогда «заюковское чудо» окажется самым крупным рукотворным доисторическим сооружением на территории современной России.