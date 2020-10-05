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Майдан в Бишкеке. 05.10.2020

18:13. 5 октября 2020 91 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Как все предсказуемо и шаблонно.
Киргизская оппозиция заявила о непризнании итогов выборов в парламент Киргизии, где победили провластные партии ориентированные на РФ и Китай.
Оппозиция отказывается признавать легитимность нового парламента и призывает своих сторонников к протестам.
В Бишкеке уже начались митинги оппозиции. Милиция проводит задержания. Из регионов в столицу собирают автобусы для поддержки протестов. Расклад понятен – либо власти задавят ожидаемый киргизинг, либо киргизинг задавит местные власти.
Уши США во всей этой истории ясно торчали https://colonelcassad.livejournal.com/6212998.html еще до выборов.
К вечеру в столице страны применялись водометы, различные спецсредства и дубинки.











Метки: бишкек, Видео, выборы, киргизия, средняя азия, США, цветные сценарии

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6221514.html

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