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Азербайджанские военные в Талыше

16:27. 5 октября 2020 158 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Первая полноценная верификация захваченного азербайджанской армией относительно крупного населенного пункта.
Видео из занятого на днях поселка Талыш (аналогичных видео по Мадагизу и Джебраилу до сих пор нет).



Плюс еще.


Видео работы армянской РСЗО.
Стоит обратить внимание, что за последние сутки на канале МО Азербайджана не выкладывали новые ролики с ударами.
Это связывают с ухудшением погоды в Карабахе и сокращением числа дронов-камикадзе после интенсивного использования.
Но вполне возможно, новые скоро из Израиля подвезут.


Про утренние обстрелы Степанакерта.


Видео с армянских позиций, пехотинцы и артиллеристы.


Азербайджан обвиняет Армению в ракетных обстрелах различных городов, включая пригороды Баку.
В Ереване заявляют, что с территории Армении огонь не ведется, намекая, что все обстрелы идут с территории Карабаха, на который напал Азербайджан.
Президент Карабаха Арутюнян ранее заявлял, что обстрелы территории Азербайджана велись в ответ на обстрелы Степанакерта и Шуши.

Наблюдается много дипломатической активности с призывами прекратить огонь, но пока что никаких реальных подвижек нет и война продолжается.
Более подробно по ходу боевых действий вечером.

Метки: азербайджан, армения, Видео, кавказ, карабах, степанакерт, турция

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6221229.html

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