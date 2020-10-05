Первая полноценная верификация захваченного азербайджанской армией относительно крупного населенного пункта.Видео из занятого на днях поселка Талыш (аналогичных видео по Мадагизу и Джебраилу до сих пор нет).Плюс еще.Видео работы армянской РСЗО.Стоит обратить внимание, что за последние сутки на канале МО Азербайджана не выкладывали новые ролики с ударами.Это связывают с ухудшением погоды в Карабахе и сокращением числа дронов-камикадзе после интенсивного использования.Но вполне возможно, новые скоро из Израиля подвезут.Про утренние обстрелы Степанакерта.Видео с армянских позиций, пехотинцы и артиллеристы.Азербайджан обвиняет Армению в ракетных обстрелах различных городов, включая пригороды Баку.В Ереване заявляют, что с территории Армении огонь не ведется, намекая, что все обстрелы идут с территории Карабаха, на который напал Азербайджан.Президент Карабаха Арутюнян ранее заявлял, что обстрелы территории Азербайджана велись в ответ на обстрелы Степанакерта и Шуши.Наблюдается много дипломатической активности с призывами прекратить огонь, но пока что никаких реальных подвижек нет и война продолжается.Более подробно по ходу боевых действий вечером.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6221229.html