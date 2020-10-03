Недавно в рамках моей программы «По-Стáриковски» состоялась беседа с Марией Бутиной. Той самой девушкой, которая по подложному обвинению была посажена в американскую тюрьму, где практически год находилась в заключении.

В программе Мария рассказала много интересного, но нельзя объять необъятное в рамках одного видео-интервью. И вот на канале «Звезда» выходит программа, где подробно рассказывается история Марии, того, что с ней произошло, новые подробности, интересные факты.

Уверен, что вам будет интересно узнать, что произошло от первого лица.

Итак, фильм «Дело Марии Бутиной»:

P.S. Если вы ещё не смотрели наше с Марией интервью, самое время это сделать:

Источник: https://nstarikov.ru/delo-marii-butinoj-119900