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Дело Марии Бутиной

10:03. 3 октября 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Недавно в рамках моей программы «По-Стáриковски» состоялась беседа с Марией Бутиной. Той самой девушкой, которая по подложному обвинению была посажена в американскую тюрьму, где практически год находилась в заключении.

В программе Мария рассказала много интересного, но нельзя объять необъятное в рамках одного видео-интервью. И вот на канале «Звезда» выходит программа, где подробно рассказывается история Марии, того, что с ней произошло, новые подробности, интересные факты.

Уверен, что вам будет интересно узнать, что произошло от первого лица.

Итак, фильм «Дело Марии Бутиной»:

 

P.S. Если вы ещё не смотрели наше с Марией интервью, самое время это сделать:

 
Метки: блог, Видео

Источник: https://nstarikov.ru/delo-marii-butinoj-119900

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