Западные политики, эксперты и пресса пытаются принизить заслуги России в разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Там пытаются ввести в заблуждение общественность, боясь проиграть. В США и ЕС ставят выше жизни человека престиж. Но попытка очернить репутацию РФ потерпела фиаско.

В ходе видеовыступления на ГА ООН российский президент Владимир Путин предложил представить разработку отечественных специалистов для добровольной вакцинации сотрудников организации.

Казалось бы, они должны были отказаться. Как-никак против Москвы развернута агрессивная пропагандистская кампания. Но все обернулось по-другому.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что зарубежные партнеры не против лечения российской вакциной.

«Сейчас мы обсуждаем с секретариатом ООН возможные параметры такой акции», — сказал Небензя.

Дипломат сообщил, что в ООН заинтересованы, чтобы сотрудники организации в Восточной Европе и Центральной Азии проходили лечение на территории Российской Федерации.

«Такой интерес свидетельствует о высокой оценке уровня нашего здравоохранения», — отметил Небензя.

Заинтересованность иностранцев отечественной вакциной подтверждает, что в США и ЕС не смогли навязать свое мнение международной общественности. В конечном итоге весь мир может начать использовать разработку российских специалистов. Западу придется признать поражение.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»