Уничтоженный азербайджанский Т-90СКоротко по Карабаху.Азербайджан заявил, что смог занять несколько высот на границе с Карабахом, впрочем не сильно конкретизируя свои достижения.Армяне это отрицают, заявляя еще 1 уничтоженный самолет и дрон за первую половину 2 октября.Бомбардировке подверглись Степанакерт, Гадрут и дорога Степанакерт-Мартакерт. Сильно поврежден мост у Хакари.МО Турции назвала заявления Трампа, Путина и Макрона о необходимости прекращения огня "не искренними" и пока что намерена продолжать.Свежие фото и видео из зоны боев ниже.Еще один.Падение азербайджанского вертолета.Место падения.Позиции С-300 прикрывающие Ереван.Обстрел Степанакерта.Армяне обстреливают позиции азербайджанцев. В конце видео азербайджанцы бегут от подбитого танка, но убежать смогут не только лишь все. Армяне расстреливают бегущих из пулемета.О России из армянских окопов.Армяне на передовой.Армянские добровольцы.Певица Чичерина в Карабахе.Работа турецких БПЛА.Турецкие СМИ показывают трофейные армянские грузовики, которые выглядят сильно побитыми.Удар по мосту в Хакари. Водителю "Нивы" повезло.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6212082.html