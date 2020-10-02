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Коротко по Карабаху. 02.10.2020

13:31. 2 октября 2020 143 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Уничтоженный азербайджанский Т-90С

Коротко по Карабаху.

Азербайджан заявил, что смог занять несколько высот на границе с Карабахом, впрочем не сильно конкретизируя свои достижения.
Армяне это отрицают, заявляя еще 1 уничтоженный самолет и дрон за первую половину 2 октября.
Бомбардировке подверглись Степанакерт, Гадрут и дорога Степанакерт-Мартакерт.  Сильно поврежден мост у Хакари.
МО Турции назвала заявления Трампа, Путина и Макрона о необходимости прекращения огня "не искренними" и пока что намерена продолжать.

Свежие фото и видео из зоны боев ниже.






Еще один.


Падение азербайджанского вертолета.


Место падения.


Позиции С-300 прикрывающие Ереван.


Обстрел Степанакерта.


Армяне обстреливают позиции азербайджанцев. В конце видео азербайджанцы бегут от подбитого танка, но убежать смогут не только лишь все. Армяне расстреливают бегущих из пулемета.



О России из армянских окопов.


Армяне на передовой.


Армянские добровольцы.


Певица Чичерина в Карабахе.


Работа турецких БПЛА.






Турецкие СМИ показывают трофейные армянские грузовики, которые выглядят сильно побитыми.


Удар по мосту в Хакари. Водителю "Нивы" повезло.

Метки: азербайджан, армения, бронетехника, вертолеты, Видео, карабах, танки, фотографии

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6212082.html

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