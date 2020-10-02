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Кадыров обратился к Навальному

15:06. 2 октября 2020 127 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Кадыров обратился к Навальному | Русская весна

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале обратился к оппозиционеру Алексею Навальному, заявившему, что в его проблемах со здоровьем виноват президент России Владимир Путин.

«Навальный назвал Путина заказчиком своего отравления. Субъективное мнение оппозиционер выразил без каких-либо доказательств, опираясь на скучные и скупые до фактов доводы.

Замечу, что именно благодаря Путину в стране действует толерантное отношение к оппозиции.

Будь на его месте эксцентричный глава государства, всю радикальную оппозиционную нечисть давно бы вышвырнули из страны куда подальше по надуманным предлогам.

В России все еще есть патриоты, которые видят ваше истинное нутро и ваши скрытые планы, направленные на разрушение великого государства, и у которых чешутся руки ответить на вашу ложь. Но их сдерживает именно Путин.

Навальный, будь же в конце концов человеком, который любит свою Родину, а не поливает её грязью. Не стоит преследовать личные корыстные цели, пиарить свою персону.

Имей мужество признать, что если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска. Где же логика версии о государственном заказе на убийство?

Ты просто очередная игрушка в руках тех, кто желает развала России. Финал у таких погремушек один — от них избавляются владельцы. Еще вспомнишь мои слова.

Кстати, а почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня, Кадырова? Это выглядело хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия. А в моей копилке абсурдов появилось бы очередное уникальное обвинение. Подумай об этом, дарю идею».

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Метки: Новости

Источник: https://rusvesna.su/news/1601639451

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