«Я готов встать на колени», — Кадыров обратился к властям Армении и Азербайджана

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с призывом к властям Азербайджана и Армении в связи с вооружённым обострением ситуации на границе двух государств.

«Дорогие друзья!

Чеченский народ как никто другой хорошо знает цену мира, как и горя, которое несет война. Никогда до сегодняшних дней наш народ не знал такого спокойствия, порядка, благополучия. Мы на своем опыте знаем, что лучше предотвратить войну и сделать все для мирного решения сложных вопросов.

Сегодня мы наблюдаем за обострившейся ситуацией на границе Азербайджана и Армении. Оба государства являются для нас братскими. Но трагические события, которые там происходят, касаются не только России, они являются болезненными для всего Кавказа и стран СНГ.

Я призываю руководителей Армении, Азербайджана и всех союзных государств выступить и принять меры, чтобы остановить этот конфликт. Призываю также представителей духовенства сказать веское слово. Нужно сделать все, чтобы стороны протянули друг другу руки и достигли мира.

Иначе, если, не дай Всевышний Аллах, это противостояние перейдет в масштабную войну, то итог чреват большими трагическими последствиями не только для всего Кавказа.

Мы помним события в Карабахе, сколько человеческих потерь эта война принесла. И сегодня опять имеются погибшие, а ситуация накалена.

Я всегда призываю уделять особое внимание соответствующей подготовке сотрудников правоохранительных органов и военных. Это необходимо в целях защиты народа и целостности государства. Но это не означает, что нужно использовать эту опасную силу для решения любых споров. Лучшая война та, в которой не погиб ни один солдат и не сделан ни один выстрел.

Участники обострившегося конфликта на границе Армении и Азербайджана должны знать, что если не принять срочных решительных мер, то ситуация может перейти в открытую большую войну со всеми вытекающими последствиями.

Начнутся новые провокации, пойдут нескончаемые потоки погибших, раненым не будет конца, беженцы, сироты… Но победителей не будет!

Я еще раз призываю руководителей Армении, Азербайджана и СНГ незамедлительно вмешаться в этот вопрос. Со своей стороны ради достижения мира я готов встать на колени и просить любого! Да, я готов, если надо, взять оружие и сражаться за справедливость, за мир. Но разумнее будет, если мы сядем за стол переговоров и не допустим масштабной трагедии», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

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