«Армения — террористическое государство, угрожающее не только Азербайджану, но и миру во всем регионе», — такое заявление только что сделал спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.

По его мнению, ответственность за «последствия провокацией в отношении Азербайджана» лежит всецело на Ереване.

Шентоп ещё раз подчеркнул готовность Анкары всецело поддержать Баку в обострившемся конфликте.

Как сообщала «Русская Весна», сегодня аналогичные заявления о поддержке Азербайджана прозвучали сперва от официального представителя турецкого президента, а потом и от самого Эрдогана, который провёл телефонный разговор с Ильхамом Алиевым.

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