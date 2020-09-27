Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 27 сентября 2020
- 14:08 «Армения — террористическое государство и угрожает миру во всём регионе», — спикер парламента Турции.
- 13:52 Карабах: Эрдоган позвонил Алиеву, Ереван показал результаты обстрелов (ВИДЕО).
- 09:54 Турция вступила в армяно-азербайджанский конфликт.
«Армения — террористическое государство и угрожает миру во всём регионе», — спикер парламента Турции
«Армения — террористическое государство, угрожающее не только Азербайджану, но и миру во всем регионе», — такое заявление только что сделал спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.
По его мнению, ответственность за «последствия провокацией в отношении Азербайджана» лежит всецело на Ереване.
Шентоп ещё раз подчеркнул готовность Анкары всецело поддержать Баку в обострившемся конфликте.
Как сообщала «Русская Весна», сегодня аналогичные заявления о поддержке Азербайджана прозвучали сперва от официального представителя турецкого президента, а потом и от самого Эрдогана, который провёл телефонный разговор с Ильхамом Алиевым.
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Карабах: Эрдоган позвонил Алиеву, Ереван показал результаты обстрелов (ВИДЕО)
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, чтобы заверить его в полной поддержке со стороны Анкары по ситуации в Нагорном Карабахе.
Об этом заявляет пресс-служба Алиева.
Кроме того, турецкий лидер выразил Алиеву соболезнования в связи с жертвами на линии соприкосновения с Карабахом.
Как сообщала «Русская Весна», в Арцахе в результате обстрелов сегодня погибла женщина с ребёнком. Кроме того, Минобороны Армении сегодня сообщило о десяти погибших военнослужащих.
Тем временем армянское телевидение показывает кадры последствия обстрелов в Степанакерте.
Ранее сообщалось, что огонь по городу открывали из реактивных систем залпового огня.
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Пресс-секретарь главы Карабаха Ваграм Погосян уточнил, что погибшие в Карабахе в результате обстрела города Мартуни — это бабушка и девятилетняя внучка.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Турция вступила в армяно-азербайджанский конфликт
Турция вступила в армяно-азербайджанский конфликт, ожидаемо заняв сторону Баку.
Официальный представитель Эрдогана заявил, что Анкара поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией.
Подобные заявления звучали со стороны Турции не раз.
Напомним, Россия является военным союзником Армении в рамках ОДКБ, а в Гюмри находится российская военная база.
А вот основным военным и стратегическим партнером Азербайджана является страна НАТО — Турция.
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Увах красавчеГи……
Мочи его Увано,война до победного конца.
” И как один умрём в борьбе за ЭТО”