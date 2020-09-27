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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 27 сентября 2020

15:41. 27 сентября 2020 110 просмотров Один комментарий Опубликовал:

«Армения — террористическое государство и угрожает миру во всём регионе», — спикер парламента Турции

«Армения — террористическое государство и угрожает миру во всём регионе», — спикер парламента Турции | Русская весна

«Армения — террористическое государство, угрожающее не только Азербайджану, но и миру во всем регионе», — такое заявление только что сделал спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.

По его мнению, ответственность за «последствия провокацией в отношении Азербайджана» лежит всецело на Ереване.

Шентоп ещё раз подчеркнул готовность Анкары всецело поддержать Баку в обострившемся конфликте.

Как сообщала «Русская Весна», сегодня аналогичные заявления о поддержке Азербайджана прозвучали сперва от официального представителя турецкого президента, а потом и от самого Эрдогана, который провёл телефонный разговор с Ильхамом Алиевым.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Карабах: Эрдоган позвонил Алиеву, Ереван показал результаты обстрелов (ВИДЕО)

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Карабах: Эрдоган позвонил Алиеву, Ереван показал результаты обстрелов (ВИДЕО) | Русская весна

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, чтобы заверить его в полной поддержке со стороны Анкары по ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом заявляет пресс-служба Алиева.

Кроме того, турецкий лидер выразил Алиеву соболезнования в связи с жертвами на линии соприкосновения с Карабахом.

Как сообщала «Русская Весна», в Арцахе в результате обстрелов сегодня погибла женщина с ребёнком. Кроме того, Минобороны Армении сегодня сообщило о десяти погибших военнослужащих.

Тем временем армянское телевидение показывает кадры последствия обстрелов в Степанакерте.

Ранее сообщалось, что огонь по городу открывали из реактивных систем залпового огня.

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Пресс-секретарь главы Карабаха Ваграм Погосян уточнил, что погибшие в Карабахе в результате обстрела города Мартуни — это бабушка и девятилетняя внучка.

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Турция вступила в армяно-азербайджанский конфликт

Турция вступила в армяно-азербайджанский конфликт | Русская весна

Турция вступила в армяно-азербайджанский конфликт, ожидаемо заняв сторону Баку.

Официальный представитель Эрдогана заявил, что Анкара поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией.

Подобные заявления звучали со стороны Турции не раз.

Напомним, Россия является военным союзником Армении в рамках ОДКБ, а в Гюмри находится российская военная база.

А вот основным военным и стратегическим партнером Азербайджана является страна НАТО — Турция.

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