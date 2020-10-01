Удивительные новости из Следственного комитета

Есть такой соратник Алексея Навального — Владимир Милов. Ныне – пламенный оппозиционер и ненавистник «кровавого режима», а некогда, в начале 90-х, достаточно высокопоставленный чиновник в российском правительстве. Но в данном случае его биография нам совершенно не интересна. Интересно его нынешнее поведение и реакция на это поведение Следственного комитета.

Совсем недавно, в связи с «отравлением» Алексея Навального, известный детский врач Леонид Рошаль высказал здравую мысль – мол, если кто-то хочет докопаться до правды, то тогда необходимо сотрудничество: в первую очередь, российских врачей из Омска, которые спасли Навальному жизнь, с немецкими врачами из клиники «Шарите», которые поставили ему этот ужасный диагноз. Необходимо сравнение анализов, возможно повторное изучение проб, в общем, обычная банальная медицинская рутина, с помощью которой, можно в итоге установить истину.

Как вы все заметили, Леонид Рошаль не предложил ничего запредельного. Всё логично и разумно. Но, тем не менее, заслуженный доктор, спасший, наверное, тысячи детских жизней и бывший неоднократно готовым пожертвовать собой в различных критических ситуациях, был подвергнут настоящей обструкции, если не сказать – моральной публичной казни. Конечно же, со стороны «людей со светлыми лицами».

Как только бедного доктора не терзали и не склоняли! Ну, в общем, что я рассказываю? Вы всё сами имели возможность наблюдать эту мерзкую порку в социальных сетях. Но особенно отличился господин Милов. Сначала он заявил, что Леонид Рошаль не имеет права называться детским врачом и назвал его «переодетым в халат детского врача преступником». А затем и вовсе обозвал Рошаля «доктором Менгеле». И вот теперь Следственный комитет России решил проверить, а нет ли в словах Владимира Милова клеветы? Поразительно, да?

Уважаемый Следственный комитет, вы можете даже не проверять высказывания Владимира Милова. Потому что всё, что там есть – совершенно очевидно. Это и клевета, и публичное оскорбление. Ну вот нечего проверять. Надо брать господина Милова за холёный зад и тупо привлекать к ответственности. И не формально, а на полную катушку. Потому что эти господа охренели окончательно. Вы откройте их посты в социальных сетях и почитайте, в каких выражениях они называют тех, кто им неугоден. Тех людей, которые осмеливаются высказать своё мнение, что всей этой светлоликой шобле не по нраву, как они называют правоохранителей, как они называют политиков и руководителей государства. Это самые грязные оскорбления. Порой с матом, с такими словами, которые в приличном обществе использовать не принято. Этим забит весь Фэйсбук и Твиттер. И все они чувствуют себя совершенно свободно и ничего не боятся.

Навальный может позволить себе спокойно оскорбить ветерана. Да, его за это будут судить. Но ведь все понимают, что, во-первых, этот суд будет выставлен «светлоликими» как некие «политические репрессии», а во-вторых, итогом этого суда будет некая, не очень большая, сумма за моральный ущерб. Вполне возможно сравнимая со стоимостью лобстеров, которых Навальный так аппетитно пожирал на одном из фото. Что там будет Милову, если Следственный комитет таки установит факт наличия клеветы – вообще неизвестно. Но уверен, что тоже не сильно ударит по его карману, но при этом он запишет в себе актив очередное «преследование кровавым режимом». Так может хватит? Сколько можно играть в эти игры? Ведь этим господам позволено буквально всё.

Они прикрываются свободой слова. Но правда в том, что в этом нет никакой свободы слова. Есть самая обычная вседозволенность и безнаказанность. Вся эта свора совершенно уверена, что можно поливать грязью и оскорблять всех, кого им вздумается. Тем более, что это интернет и помимо того, что они уверены в импотенции закона, так и морду им набить некому, как бы это обязательно было при личном общении, позволь они себе такое.

Я понимаю, что это не те люди, которые способны на нормальное общение. Но, по крайней мере, можно жёстко закрыть им рты на предмет оскорблений. Закрыть законом. И не важно, что они там будут орать про «политические репрессии». Довольно.

Источник: https://news-front.info/2020/09/29/golos-mordora-svoboda-slova-ili-vsedozvolennost/