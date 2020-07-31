О свободе слова на пиратском ресурсе
21:05. 31 июля 2020 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Читатель "Рупора Тоталитарной Пропаганды" просит подсветить проблемы с модерацией на "Флибусте".
Сам я этот ресурс не посещаю (необходимые книги ищу и качаю в иных местах, где описанной фигни не встречается), так что мне трудно судить, так ли там все плохо, как пишут.
Читать онлайн «Флибуста – "чудеса" модерации, или борьба с "ватным" инакомыслием»
Annotation…Самое плохое, что это манипуляция мнением. К некоторым книгам вообще остаются только негативные отзывы.Другие, просто удалены. А если человек видит только одни негативные отзывы, он с большой вероятностью не будет читать такую книгу…
Предупреждение!
За любой положительный отзыв к этому тексту, Вы можете быть забанены. Вы более не сможете отправлять сообщения, а ваши дальнейшие отзывы, будут автоматически отмечатся скрытыми. Несколько новичков уже пострадало. Хотя например, один всего лишь написал, что не знал про премодерацию.
Здравствуйте!
Заранее извиняюсь за некий сумбур и грамматику. Это по прежнему черновик и незавершенное. Но уже с учётом некоторых новых деталей и вопросов, открывшихся после первой публикации и кое что недописанное в прошлый раз.
Ещё раз хочу поблагодарить тех, кто поддержал и не давал переврать смысл сказанного. Ну и тех, кто просто признал наличие проблемы.
Кстати, было довольно занятно посмотреть, как "борцы за нашу и вашу свободу", выдумывают причины, почему этот текст должен быть удалён. Цензура и ограничения, под лозунгами борьбы за свободу – меня всегда умиляла. Правила начинают крутить, вертеть, а то и вовсе выдумывать.
Особенно понравилась причина – текст, мол короткий, неполный.
И неважно, что треть библиотеки набита брошюрами и черновиками с "Самиздата". То можно. А вот тут, надо срочно – удалить и забанить.
Ещё как-то "забыли" про ограничения сразу наложеные на книгу.
Отзывы спрятали от остальных читателей. А то приходят понимаешь и пишут – "всё так и есть!"
Я простой пользователь, который недоволен творящимся беспределом.
Я хочу предупредить новичков, которых банят без особых причин. (втихую, переводят на "только чтение")
И возможно хоть что-то донести до администратора.
В инструментах для этого, я сильно ограничен. В библиотеке всё устроено так, что обычный пользователь ничего толком не может. Всё урезано. Я пробовал обратить внимание разными способами.
Самый "забавный" случай: Когда некто Павел выдал отзыв – "Рашисты – убийцы, Путлер напал… "
Этот отзыв висел чуть-ли не неделю. И разводил срач. Тогда я его процитировал и написал – "модераторы почему не удаляете?"
Только тогда удалили.
А вместе с отзывом и мой аккаунт перевели в режим "только чтение".
Этот же Павел, потом и дальше писал…
Несколько слов о хозяине
В библиотеке всем заправляет человек с либеральными взглядами. Умный, начитаный, обиженный российской властью.
Без шуток. Действительно умный и хороший человек.
Просто сам либерализм выродился в нечто совсем уж гладкое и отравляет своих сторонников.
И к власти у него претензии не на пустом месте основаны …
Крови ему попили знатно.
Хотя он прекрасно понимает, что если бы он так "наступил на хвост" тем-же американским правобладателям, он блокировками не отделался.
Давно бы сидел, а домены бы отобрали, вместе с аппаратурой.
Понимает, он умный. Тут просто включается двоемыслие либерала.
Ну так вот. Решил наш хозяин устроить и на своей вотчине – в библиотеке, торжество либерализма.
Типа – плюрализм мнений, никакой цезуры и т.п.
Накрутил, навертел механизм так, что даже старожилы в шоке.
Тут трудно точно понять, что пошло не так.
Или либерализм повлиял, или просто хозяин перемудрил, а скорее всего – всё вместе.
Всё получилось с точностью до наоборот. Цензура мнеий, произвол и безнаказаность модераторов.
Рычаги управления попадают в руки, к крайне предвзятым и агрессивно настроенным по отношению к России людям. Ну к тем, кто типа за "свободу слова" жжёт редакции газет.
Для которых, даже положительная аннотация к книге о России, вызывает сильный дискомфорт.
Созданный механизм работы, делает практически любые прихоти этих "модераторов" безнаказанными.
Да и особо не хочет либеральный админ, замечать "мелкие шалости" своих друзей.
А человек к которому без оснований применили ограничения, даже толком пожаловаться не может.
У него например, первым делом почему-то отключается возможность писать личные сообщения.
(вообще возможности нового пользователя, изначально сильно ограничены)
Тут ещё не мешает вспомнить о так называемых "правилах". Которыми "модератор" может всегда прикрыться и которые невыполнимы для нового пользователя.
. – Нужно писать в "трюме", который скрыт и нет возможности туда писать.
Я простой пользователь, посещаю библику с момента её основания.
Всё началось с того, что внезапно забанили мой аккаунт.
Причина была, мягко говоря “притянута за уши” – мол, политика обсуждается только в трюме.
(мне как старому пользователю причину всё таки сообщили, задним числом, без возможности ответить)
Сам я мало интересуюсь политикой, не "тусуюсь" в полит блогах. Однажды просто не выдержал и ответил майданутым, в “впечатлениях о книгах.”
Ну достали их постоянные вопли – “ватная пропаганда!”, “автор лижет Путину!”, "коммунисты ничего хорошего не сделали!" и тому подобное.
Ответил без хамства, по теме книги.
Мой комментарий быстренько исчез, а я получил РО (режим – только чтение)
А их комментарии так и остались, и эти “товарищи” по сей день пишут.
Сказать, что я очень удивился подобной модерацией – ничего не сказать.
Настолько двоякой трактовки правил, я ещё не встречал.
Потом я присмотрелся и заметил, что исчезают многие “про-российские” комментарии – ответы.
А вот откровенно оскорбительная антироссийская пропаганда – остаётся на месте.
Тогда я решил провести небольшой эксперимент. Создал несколько новых аккаунтов и начал писать отзывы. Для чистоты эксперимента, зарегистрировал их и пользовался через разные, анонимные VPN. (и браузеры)
Вот что получилось:
Всё оказалось ещё хуже, чем мне показалось сначала.
Вот я опять новый пользователь.
Начнём с так называемых правил:
«Дискуссии о современной политике, международном положении, неприязни по национальным/политическим критериям и т.п. могут вестись только в трюме.»
Новый пользователь мало того, что не видит этот “трюм”, так он если и включит его отображение, то комментировать не сможет.(как и блоги)
А в ленте “впечатлений о книгах” практически всегда можно встретить провокационный, оскорбительный и на сквозь лживый антироссийский отзыв.
И эта провокация зачастую срабатывает.
Вот он – новый пользователь, возмущенный оскорблениями и ложью, пишет ОТВЕТ или выражает недовольство.
В девяти из десяти случаев, его комментарии “скрывают”, а его хитро банят без уведомления.
Хитро, потому что он пишет и видит свои отзывы и не сразу понимает, что видит их только он сам …
Ещё есть майданутые тролли, которым “сходит с рук” практически всё.
Они или на особом счету, или имеют инструменты модератора.
Эти… просто живут провокациями, "политсрач" разводят на пустом месте.
А потом ещё и "банят" и удаляют отзывы тех, кто им ответил.
(так ведь гораздо удобнее доказывать "ватникам" их неправоту)
Они могут писать вообще любую хрень типа: “русские орки сбили Боинг напившись боярышника”
И максимум, что им грозит это удаление отзыва и то… если отзыв уж совсем поганый и “ватники” сильно возмущаются.
(Вот тут например про: “орков” и “самолёты” и куча удалённых комментариев недовольных – http://flibusta.is/b/488463 )
Сейчас для новых пользователей вообще введена премодерация.
Все комментарии нового пользователя должны пройти одобрение, прежде чем они станут видны в общей ленте.
И реализовано это тоже, крайне хитро.
Новичку может показаться, что его отзывы попадают в общюю ленту отзывов, но это не так.
И если хоть один комментарий новичка окажется “ватным”, его отзывы будут скрыты всегда.
Их даже модераторы больше не будут видеть. Только он сам и никто больше.
Естественно всё, без каких либо уведомлений.
Вот такая борьба сейчас с “ватным” инакомыслием в библиотеке.
В общем типичная либеральная свобода слова – методичное “выбанивание” оппонентов и вседозволенность своим.
"Мы толерантны к любому мнению, пока оно не отличается от нашего!"
Самое плохое, что это манипуляция мнением.
К некоторым книгам вообще остаются только негативные отзывы.
Другие, просто удалены.
А если человек видит только одни негативные отзывы, он с большой вероятностью не будет читать такую книгу.
P.S.
Даже блоги, если например про Украину – улетают в трюм, а по той же тематике, но про Россию – на всеобщее обозрение.
“Вконтакт на Украине всё” – трюм
“Мессенджер в России всё” – общий доступ.
Одна "политика" всячески акцентируется, а неудобная прячется.
Это тоже манипуляция мнением.
Эпилог
К сожалению, это не первый сайт, который превращается в "сальное" царство хамства и тотальной цезуры. Где при помощи различных ухищрений и репрессий, инакомыслящих затыкают или загоняют в "трюм" / "ватный раздел" (обычно ещё и скрытый)
Потом и там им покоя не дают, совершая туда набеги.
Кстати, там эти борцуны с Россией снимают "маски", вся эта показная демократия с них слезает.
Ненависть, ненависть, ненависть.
К России, к русским, к людям с другим мнением.
А потом они идут дальше модерировать.
Не первый сайт, где либеральный администратор пускает укро-либералов к управлению.
Итоги всегда поразительно схожи: цензура, резервации, оскорбления, хамство и антироссийская пропаганда.
Да. Есть и нормальные пользователи с возможностью модерации. Но они дорожат своим местом в "трюме".
https://knigogid.ru/books/802232-flibusta-quotchudesaquot-moderacii-ili-borba-s-quotvatnymquot-inakomysliem/toread/page-3 – цинк
Вот такие ужасы творятся на "свободном пиратском ресурсе".
Если есть читатели, кто пользуется "Флибустой" напишите, насколько текст выше соответствует реальному положению дел?
PS. А касательно автора-либерала, которого обидели, сразу вспомнился другой обиженный, Паша Дуров, который отвалил делать бизнес в США с рассказами, как ему такому талантливому мешают делать бизнес в России. А потом, когда его прижали в США, сразу начал рассказывать про прогнившую Америку и встал на путь сотрудничества с лагерной администрацией, после чего в России по быстрому разблокировали Телеграм. Так что идейность многих таких обиженок не стоит переоценивать.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6062425.html