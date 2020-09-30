Что даёт Россия миру кроме нефти и газа?
19:04. 30 сентября 2020 245 просмотров 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
Нефть и газ – фундамент современной цивилизации. Россия богата углеводородами и естественно, что они составляют основу нашего экспорта. Однако говорить о том, что Россия не даёт миру ничего кроме этого, было бы большим преувеличением. В 2019 году доля минерального топлива в экспорте России составила 51%, что существенно меньше, чем у многих нефтедобывающих стран. Так что же Россия даёт миру помимо ископаемых ресурсов?
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Да! Вот опровержение https://mmanificarum.blogspot.com/2020/09/blog-post_22.html
Потенциал не большой,он огромен.
Но сливки снимают чужаки,так как они высасывают,словно пылесосом “мозги”.
Да,у России ПОКА ещё есть атомная энергетика,космос,оружие.
Рыба,зерно-продаём,так как живёт одним днём,и запаса продовольствия по сути нет.Если случится не урожай будет Опа,а не дай бог два года подряд будет ПИСЕЦ,ПОЛНЫЙ ПИСЕЦ.
А зачем России кому-то чего-то давать?
Россия дает миру шелковый путь из Китая через Белоруссию.
Бензоколонку и ту ухитрились развалить на хрен.
Газпром засадили в долговую яму,такое впечатление ,что Газпром готовят к продаже по дешовке.