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Что даёт Россия миру кроме нефти и газа?

19:04. 30 сентября 2020 245 просмотров 6 коммент. Опубликовал:

Нефть и газ – фундамент современной цивилизации. Россия богата углеводородами и естественно, что они составляют основу нашего экспорта. Однако говорить о том, что Россия не даёт миру ничего кроме этого, было бы большим преувеличением. В 2019 году доля минерального топлива в экспорте России составила 51%, что существенно меньше, чем у многих нефтедобывающих стран. Так что же Россия даёт миру помимо ископаемых ресурсов?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7wB6hgi9oMI

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