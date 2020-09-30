Нефть и газ – фундамент современной цивилизации. Россия богата углеводородами и естественно, что они составляют основу нашего экспорта. Однако говорить о том, что Россия не даёт миру ничего кроме этого, было бы большим преувеличением. В 2019 году доля минерального топлива в экспорте России составила 51%, что существенно меньше, чем у многих нефтедобывающих стран. Так что же Россия даёт миру помимо ископаемых ресурсов?***Это специальный дополнительный выпуск проекта «Время – вперёд!». Смотрите основные выпуски программы каждое воскресенье на этом канале.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7wB6hgi9oMI