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Война в Карабахе, Меркель и Навальный, Рубль ползет // Галопом по Европам #303

22:59. 28 сентября 2020 117 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- За сутки в России плюс 8135 новых заболевших в 84 регионах;
- По данным ООН, глобальный кризис и пандемия заставят 24 миллиона детей бросить учебу и начать работать;
- В Росгвардии появятся политруки;
- Армения и Азербайджан вновь обмениваются ударами;
- Нью-Йорк Таймс начинает разоблачать финансовые махинации Трампа;
- США продолжают кампанию по технологической изоляции Китая;
- Вторая волна может сорвать всероссийскую акцию медработников – “Заплатите за Ковид”;
- Украина вдруг сняла запрет на въезд иностранцев;
- Крупные банки погнались за микрокредитными конторами;
- Правительство доработало весенний план борьбы с кризисом;
- Меркель посетила Навального;
- Кризис вынуждает книжные сети закрывать магазины.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ubui7Fpxcmw

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