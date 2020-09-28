Война в Карабахе, Меркель и Навальный, Рубль ползет // Галопом по Европам #303
22:59. 28 сентября 2020 117 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- За сутки в России плюс 8135 новых заболевших в 84 регионах;
- По данным ООН, глобальный кризис и пандемия заставят 24 миллиона детей бросить учебу и начать работать;
- В Росгвардии появятся политруки;
- Армения и Азербайджан вновь обмениваются ударами;
- Нью-Йорк Таймс начинает разоблачать финансовые махинации Трампа;
- США продолжают кампанию по технологической изоляции Китая;
- Вторая волна может сорвать всероссийскую акцию медработников – “Заплатите за Ковид”;
- Украина вдруг сняла запрет на въезд иностранцев;
- Крупные банки погнались за микрокредитными конторами;
- Правительство доработало весенний план борьбы с кризисом;
- Меркель посетила Навального;
- Кризис вынуждает книжные сети закрывать магазины.
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Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
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Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
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Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- За сутки в России плюс 8135 новых заболевших в 84 регионах;
- По данным ООН, глобальный кризис и пандемия заставят 24 миллиона детей бросить учебу и начать работать;
- В Росгвардии появятся политруки;
- Армения и Азербайджан вновь обмениваются ударами;
- Нью-Йорк Таймс начинает разоблачать финансовые махинации Трампа;
- США продолжают кампанию по технологической изоляции Китая;
- Вторая волна может сорвать всероссийскую акцию медработников – “Заплатите за Ковид”;
- Украина вдруг сняла запрет на въезд иностранцев;
- Крупные банки погнались за микрокредитными конторами;
- Правительство доработало весенний план борьбы с кризисом;
- Меркель посетила Навального;
- Кризис вынуждает книжные сети закрывать магазины.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам