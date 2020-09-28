В этом выпуске:- За сутки в России плюс 8135 новых заболевших в 84 регионах;- По данным ООН, глобальный кризис и пандемия заставят 24 миллиона детей бросить учебу и начать работать;- В Росгвардии появятся политруки;- Армения и Азербайджан вновь обмениваются ударами;- Нью-Йорк Таймс начинает разоблачать финансовые махинации Трампа;- США продолжают кампанию по технологической изоляции Китая;- Вторая волна может сорвать всероссийскую акцию медработников – “Заплатите за Ковид”;- Украина вдруг сняла запрет на въезд иностранцев;- Крупные банки погнались за микрокредитными конторами;- Правительство доработало весенний план борьбы с кризисом;- Меркель посетила Навального;- Кризис вынуждает книжные сети закрывать магазины._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ubui7Fpxcmw