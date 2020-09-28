Валентин Богданов о предвыборной Америке
11:59. 28 сентября 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Мы не знаем и не можем знать, какая искра — из той бездны искр, которые отовсюду сыплются теперь во всех странах, под влиянием экономического и политического всемирного кризиса, — окажется в состоянии зажечь пожар, в смысле особого пробуждения масс. (В. И. Ленин)
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