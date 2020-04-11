Кошмар в США: полмиллиона заражённых, вирус пришёл не из Китая, лето может его не остановить (ВИДЕО)
То, что происходит на данный момент в США, никак не укладывается в голове. Более двух тысяч людей погибли от страшной эпидемии коронавируса, хотя ещё даже не было пика заболевания. Почему захлебнулась Америка? Что пошло не так? Где произошёл сбой и ошибка?
Об этом в эфире канала «Россия 1» рассказал корреспондент ВГТРК в Соединённых Штатах Валентин Богданов.
«Соединённые Штаты обгоняют все страны мира по количеству больных коронавирусом. В Нью-Йорке только за одни сутки был достигнут и новый страшный рекорд: более двух тысяч погибших, а общее количество заражённых перевалило за полмиллиона. Изменились прогнозы по поводу достижения так называемого пика смертности и заболевания в США. Дата теперь может немного сдвинуться: с 15 апреля на 12 апреля — на католическую Пасху.
Единственная, наверно, положительная тенденция, которая сейчас здесь наблюдается и об этом очень много стараются говорить, потому что, наверно, это единственная хорошая новость — что практически не меняется число вновь выявленных заболевших», — поведал Богданов о ситуации в США.
Что же касается её развития, то согласно новым данным, озвученными местными учёными, коронавирусная инфекция, как оказалось, в сам Нью-Йорк была занесена не с территории Китая.
«Мы в последнее время слышали много обвинений со стороны Трампа в адрес Всемирной организации здравоохранения в отношении КНР. И вот американские учёные сказали, что вирус сюда попал из Европы ещё в феврале. Какое-то время, как они говорят, он находился в таком “спящем режиме”, после чего произошла вспышка. Это довольно объяснимо. Мы знаем, например, что крупнейший очаг сегодня на территории США — это тюрьма округа Кук в Чикаго. Там заболевших — 353 человека. Это больше и чем на авианосце «Теодор Рузвельт», и чем было в доме престарелых в Сиэтле», — рассказал журналист.
По его словам, возможно, как раз это и объясняет характер развития эпидемии.
«Во-первых, те самые дома престарелых, где люди заражались друг от друга, — это та ситуация, которая произошла в штате Вашингтон. Другая ситуация — это бедные районы Нью-Йорка. Они сейчас показывают наибольшие цифры по количеству заболевших. Это те места, где людям тяжело: у них нет медстраховок или слабые медстраховки и при этом они вынуждены продолжать работу. Они не могут самоизолироваться — у них нет накоплений.
В основном это, конечно, касается испаноязычных американцев и чернокожих американцев, например, в штате Иллинойс, в городе Чикаго. Колоссальный рост именно среди афро-американцев заболевших почему? Потому что люди живут бедно! Питаются плохо, государству, федеральной и местной власти американской доверяют слабо. В итоге — там распространяется эпидемия.
Да, Дональд Трамп каждый день говорит о том, что эпидемия будет преодолена. Но пока прогнозы совершенно разные. Вот вчера, опять же, со ссылкой на специалистов из различных университетов, появился очередной сценарий, согласно которому даже в тёплое время не будет существенного снижения числа заболевших», — отметил Богданов.
Он добавил, что американцы очень надеются выйти на так называемое плато по заболеваемости, о котором им говорили, но когда это произойдет?
«Слишком много математических моделей, слишком много прогнозов и точно сказать об этом нельзя», — сказал он.
Трамп отменяет карантин?
Ранее президент страны Дональд Трамп заявлял, что он готов пожертвовать людьми во имя спасения экономики. И на днях фактически объявил снятие карантина. Но как заметил корреспондент ВГТРК, это не вполне так.
«Он говорил об этом пару недель назад. Но уже тогда он столкнулся с очень жёсткой волной критики в свой адрес, — подчеркнул Богданов.
— Трамп каждый раз пытается как-то выйти на этот разговор и понятно, что он натыкается на жёсткое планирование со стороны политических соперников, и со стороны врачей, со стороны вообще медицинского сообщества. Понятно также, что нужно здесь учитывать региональную специфику: не везде в Соединённых Штатах такая же ситуация, как в Нью-Йорке и не везде эпидемия распространяется одинаково быстро и охватывает большое количество людей.
Очаги заражения, которые назвал Богданов, находятся в основном на Восточном побережье США — это прежде всего штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, соседний штат Коннектикут, на западе — это Калифорния, штат Вашингтон.
«Но есть очень много штатов, которые находятся внутри страны, где небольшое количество заболеваний. Именно об этом говорит Трамп. Он предлагает и предполагает, что в некоторых местах можно снять жёсткий карантинный режим, который был введён. При этом некоторые губернаторы так и не вводили, конечно, такой жёсткий карантинный режим, как был, например, введён здесь, в штате Нью-Йорке и в самом городе Нью-Йорк», — поделился корреспондент.
Как сообщала «Русская Весна», американские врачи утверждают, что 80% их пациентов, больных коронавирусом, умерли из-за искусственной вентиляции лёгких и настаивают на том, чтобы сократить использование аппаратов ИВЛ.
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На видео с 00:18:32
Источник: https://rusvesna.su/news/1586541531
Так Трамп говорит ,как наш Батя ,что лучше спасти экономику ,чем те 2000,которые умерли и которые являются погрешностью в общих цифрах умерших за этот период.Там буквально отлавливают и тестируют ,потому что оплата лечения до 30000 долларов-бизнес, как всегда рулит.
В Америке КАЖДЫЙ ГОД от гриппа умирает 200 тыщ.
КАЖДЫЙ.
Статистика не секрет.
Потому Трамп смело и заявил что и в этом году умрёт 200 тыщ.
Хорошо,Трамп смелый патриот и разоблачает неоконов-клинтонитов сумашедших(элементарная борьба за власть в предвыборный период),но зачем Собянин закрывает Москву ,останавливая теперь даже стройки-след.только торговля.
Не закрывает.
Москва не только хомяки на диванах и таджики на стройках.
Это МОЩНЕЙЩИЕ институты и заводы ВПК.
Это МОЗГИ.
Всё работает.
Но хомяков изолировали.
И оказалось две трети в Москве ЛИШНИЕ
если хотели очистить Москву от лишних-зачем проводят реновацию,могли бы строить города спутники.Придумала -всех лишних попросят и принудят переехать на комсомольские стройки в Сибирь и ДВ -и не нужно большую з/п предлагать зазывая ,оголодавшие согласятся на любую.Москвичи, аплодируя ,изберут Собянинина -кем?
Вспомни Андропова и пустые улицы.
Та-же идея но другими методами.
Если теперь ежегодно НЕНУЖНЫХ будут изолировать то они сами обанкротятся и начнут искать где они НУЖНЫ.
А вирус никуда не денется и на след. год.
перекачка денег в определенные карманы и отрасли?-я даже знаю эти карманы.Цинично про лишних людей ,у нас демографический кризис и люди шли туда ,где обещают и платят и кто сказал ,что на хозяина парикмахерской сладко работать-хозяин из лакея или прощелыги -это тот еще ад.
Ну ничего плохого не вижу если чел.делавший пуделям маникюр сменит на стройке таджика.
ПиндоСМИ продолжают гадить в бошки дебилам, надеясь продолжать фуфлыжную пандемию до победного конца, но возникает ощущение, что что-то у них не ладится. Очевидно, что жыдосаксы всех уже заипали вхлам и пора это прекращать.
Ребята, надо идти голосовать за поправки – на данный момент это единственный способ остановить акуевших пиндосов…
Малеос -это уже у тебя болезнь ,хватит про Конституцию ,как заведенный ,ясно же всем ,что в 90-х ЦРУ написали нам жидовскую Конституцию,которую хотят сегодня подправить ,не изменяя Системы -т.е. средства производства остаются частными.Любая конституция это всего лишь бумага ,если нет воли элит и базиса для суверенного государства.А чья у нас элита и базис (ЦБ) мы так и не выяснили .
Мадам, не обращайте внимания, я обращаюсь к вменяемым людям. Уверяю вас – они есть:)).. Если вам больше нравится обсуждать с дебилами фуфло типа “пандемии” – дело ваше…
нет,я за ,что вы пишите ,но когда в любой фразе про что-то ,вы вклиниваете слова голосовать ,то реакция может быть обратной ,это как с Серыми ,уже не интересует ,что они скажут ,все равно будет против Путина лично и против России.
Мадам, я обращаюсь к вменяемым людям, а не к тем, у кого будет “обратная реакция”. Если вы полагаете, что нужно уговаривать “тонко организованных” дебилов, да ещё чтобы им нравилось, и у нас для этого куча времени – дело ваше. Но я так не считаю:))