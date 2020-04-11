Кошмар в США: полмиллиона заражённых, вирус пришёл не из Китая, лето может его не остановить (ВИДЕО)

То, что происходит на данный момент в США, никак не укладывается в голове. Более двух тысяч людей погибли от страшной эпидемии коронавируса, хотя ещё даже не было пика заболевания. Почему захлебнулась Америка? Что пошло не так? Где произошёл сбой и ошибка?

Об этом в эфире канала «Россия 1» рассказал корреспондент ВГТРК в Соединённых Штатах Валентин Богданов.

«Соединённые Штаты обгоняют все страны мира по количеству больных коронавирусом. В Нью-Йорке только за одни сутки был достигнут и новый страшный рекорд: более двух тысяч погибших, а общее количество заражённых перевалило за полмиллиона. Изменились прогнозы по поводу достижения так называемого пика смертности и заболевания в США. Дата теперь может немного сдвинуться: с 15 апреля на 12 апреля — на католическую Пасху.

Единственная, наверно, положительная тенденция, которая сейчас здесь наблюдается и об этом очень много стараются говорить, потому что, наверно, это единственная хорошая новость — что практически не меняется число вновь выявленных заболевших», — поведал Богданов о ситуации в США.

Что же касается её развития, то согласно новым данным, озвученными местными учёными, коронавирусная инфекция, как оказалось, в сам Нью-Йорк была занесена не с территории Китая.

«Мы в последнее время слышали много обвинений со стороны Трампа в адрес Всемирной организации здравоохранения в отношении КНР. И вот американские учёные сказали, что вирус сюда попал из Европы ещё в феврале. Какое-то время, как они говорят, он находился в таком “спящем режиме”, после чего произошла вспышка. Это довольно объяснимо. Мы знаем, например, что крупнейший очаг сегодня на территории США — это тюрьма округа Кук в Чикаго. Там заболевших — 353 человека. Это больше и чем на авианосце «Теодор Рузвельт», и чем было в доме престарелых в Сиэтле», — рассказал журналист.

По его словам, возможно, как раз это и объясняет характер развития эпидемии.

«Во-первых, те самые дома престарелых, где люди заражались друг от друга, — это та ситуация, которая произошла в штате Вашингтон. Другая ситуация — это бедные районы Нью-Йорка. Они сейчас показывают наибольшие цифры по количеству заболевших. Это те места, где людям тяжело: у них нет медстраховок или слабые медстраховки и при этом они вынуждены продолжать работу. Они не могут самоизолироваться — у них нет накоплений.

В основном это, конечно, касается испаноязычных американцев и чернокожих американцев, например, в штате Иллинойс, в городе Чикаго. Колоссальный рост именно среди афро-американцев заболевших почему? Потому что люди живут бедно! Питаются плохо, государству, федеральной и местной власти американской доверяют слабо. В итоге — там распространяется эпидемия.

Да, Дональд Трамп каждый день говорит о том, что эпидемия будет преодолена. Но пока прогнозы совершенно разные. Вот вчера, опять же, со ссылкой на специалистов из различных университетов, появился очередной сценарий, согласно которому даже в тёплое время не будет существенного снижения числа заболевших», — отметил Богданов.

Он добавил, что американцы очень надеются выйти на так называемое плато по заболеваемости, о котором им говорили, но когда это произойдет?

«Слишком много математических моделей, слишком много прогнозов и точно сказать об этом нельзя», — сказал он.

Трамп отменяет карантин?

Ранее президент страны Дональд Трамп заявлял, что он готов пожертвовать людьми во имя спасения экономики. И на днях фактически объявил снятие карантина. Но как заметил корреспондент ВГТРК, это не вполне так.

«Он говорил об этом пару недель назад. Но уже тогда он столкнулся с очень жёсткой волной критики в свой адрес, — подчеркнул Богданов.

— Трамп каждый раз пытается как-то выйти на этот разговор и понятно, что он натыкается на жёсткое планирование со стороны политических соперников, и со стороны врачей, со стороны вообще медицинского сообщества. Понятно также, что нужно здесь учитывать региональную специфику: не везде в Соединённых Штатах такая же ситуация, как в Нью-Йорке и не везде эпидемия распространяется одинаково быстро и охватывает большое количество людей.

Очаги заражения, которые назвал Богданов, находятся в основном на Восточном побережье США — это прежде всего штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, соседний штат Коннектикут, на западе — это Калифорния, штат Вашингтон.

«Но есть очень много штатов, которые находятся внутри страны, где небольшое количество заболеваний. Именно об этом говорит Трамп. Он предлагает и предполагает, что в некоторых местах можно снять жёсткий карантинный режим, который был введён. При этом некоторые губернаторы так и не вводили, конечно, такой жёсткий карантинный режим, как был, например, введён здесь, в штате Нью-Йорке и в самом городе Нью-Йорк», — поделился корреспондент.

Как сообщала «Русская Весна», американские врачи утверждают, что 80% их пациентов, больных коронавирусом, умерли из-за искусственной вентиляции лёгких и настаивают на том, чтобы сократить использование аппаратов ИВЛ.

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