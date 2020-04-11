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Очевидное-невероятное: Мир во время карантина выглядит потрясающе (ФОТО)

16:41. 11 апреля 2020 189 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Очевидное-невероятное: Мир во время карантина выглядит потрясающе (ФОТО) | Русская весна

Обратная сторона пандемии и введённого почти по всему меру карантина выглядит завораживающе и потрясающе. Экология восстанавливается, а дикая природа осваивает пустующие улицы мегаполисов. Пока род человеческий заперт в четырёх стенах, братья наши меньшие не отказывают себе в любопытстве и свободе передвижения.

Недавно мы писали о том, как город в Британии заполонили дикие козлы, безнаказанно жующие живые изгороди и прыгающие по крышам.

Telegram-канал «Pars Today Russian» собрал интересные кадры со всего мира, на которых запечатлено появление птиц и животных на улицах городов, а ещё чистого неба там, где его не видно было многие годы из-за смога.

В Индии снизился уровень загрязнения воздуха.

На шестой день карантина в столице страны Дели, которую в прошлом году признавали мегаполисом с самым загрязнённым воздухом в мире, показалось голубое небо.

Жителям северной Индии впервые за 30 лет открылось невероятное зрелище — они увидели Гималаи!

А это Лос-Анджелес без смога.

В столицу Чили, Сантьяго, во время карантина в городе забрела дикая пума.

В центре Мадрида во время карантина бродят павлины.

По опустевшему Парижу прогуливаются утки.


Фото: ТАСС

По безлюдному Сан-Франциско бродят дикие койоты.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1586604586

Метки: Новости

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