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Продвижение ВС Азербайджана в Карабахе 27.09.2020

11:53. 28 сентября 2020 121 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Участки наступления Азербайджанской армии 27 сентября по версии Милитари-Мэпс.
Тактических успехов Азербайджан добился у границы с Ираном, где были заняты 5 или 7 поселков (по версии армян 5, по версии азербайджанцев 7). На остальных направлениях, результаты были не ахти.












Вот эта карта-схема особенно примечательна – до боли напомнила конфигурацию наступления турецкой армии в Африне.



Не удивлюсь, если в планировании операции в Карабахе принимал участие Генштаб Турции.
Но в Карабахе будет куда как сложнее – уже в первый день армяне набили техники больше, чем курды за всю афринскую кампанию. С другой стороны, били они все таки азербайджанцев и сирийских боевиков, а не турок.

Только из больницы вернулся. Уколы в глаз и висок, это прямо скажем удовольствие ниже среднего.
По событиям в Карабахе более подробно чуть позже. Можно отметить, что обе стороны продолжают выкладывать кадры с потерями противника и заявляют огромные цифры потерь друг друга.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6201359.html

Метки: азербайджан, армения, кавказ, карабах

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