Воду для Крыма возьмут из моря: Учёные нашли необычный выход из украинской “блокады”
Учёные придумали неожиданный выход из водной блокады, которую Украина устроила для Крыма. На полуострове построят первый в России опреснитель морской воды. Это может отчасти решить проблему водоснабжения полуострова.
В Крыму может появиться первый в России опреснитель морской воды. Так учёные предложили решить проблему с водоснабжением полуострова. Правительство России хочет в ближайшее время подготовить предложения по строительству. Об этом сообщил на совещании о ситуации с обеспечением региона водой глава республики Сергей Аксёнов, пишет ТАСС.
Напомним, что Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая шла по Северо-Крымскому каналу и обеспечивала до 90% потребностей полуострова. Теперь местные жители получают воду из местных источников. Но 2020 год выдался засушливым, и вопрос водоснабжения встал снова.
А с 7 сентября в Симферополе и ещё 39 населённых пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался самый жёсткий этап ограничений подачи воды. Питьевую воду подают по часам.
Кроме того, власти региона рассматривают программу строительства очистных сооружений на реке Салгир, русло которой проходит через Симферополь.
Источник: http://voicesevas.ru/news/54526-vodu-dlya-kryma-vozmut-iz-morya-uchenye-nashli-neobychnyy-vyhod-iz-ukrainskoy-blokady.html
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