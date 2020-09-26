Учёные придумали неожиданный выход из водной блокады, которую Украина устроила для Крыма. На полуострове построят первый в России опреснитель морской воды. Это может отчасти решить проблему водоснабжения полуострова.

В Крыму может появиться первый в России опреснитель морской воды. Так учёные предложили решить проблему с водоснабжением полуострова. Правительство России хочет в ближайшее время подготовить предложения по строительству. Об этом сообщил на совещании о ситуации с обеспечением региона водой глава республики Сергей Аксёнов, пишет ТАСС.

Напомним, что Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая шла по Северо-Крымскому каналу и обеспечивала до 90% потребностей полуострова. Теперь местные жители получают воду из местных источников. Но 2020 год выдался засушливым, и вопрос водоснабжения встал снова.

А с 7 сентября в Симферополе и ещё 39 населённых пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался самый жёсткий этап ограничений подачи воды. Питьевую воду подают по часам.

“Эта установка будет строиться в посёлке Николаевка. Всё на берегу моря – 30 км прямая линия будет. В стране таких проектов никто никогда не реализовывал. По сути, решение, которое будет принято здесь уникальное, впервые в истории будет это сделано”, – заявил Аксёнов.

Кроме того, власти региона рассматривают программу строительства очистных сооружений на реке Салгир, русло которой проходит через Симферополь.

Источник: http://voicesevas.ru/news/54526-vodu-dlya-kryma-vozmut-iz-morya-uchenye-nashli-neobychnyy-vyhod-iz-ukrainskoy-blokady.html