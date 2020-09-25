Константин Затулин. Хитрый план Лукашенко: почему Союзное Государство так и осталось на бумаге
17:34. 25 сентября 2020 39 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Почему Белоруссия не повторила сценарий Украины. Каковы были личные мотивы Александра Лукашенко в отношении России до недавних событий. Что изменится после инаугурации и какова теперь будет роль РФ в Белоруссии. Об этом и многом другом беседуют депутат Госдумы, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин. Ведущий Сергей Харцызов.
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Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Новый сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Портал Завтра.ру https://zavtra.ru/
#ДеньТВ #Лукашенко #Беларусь #Белоруссия #Путин #Ельцин #Затулин #инаугурация