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Константин Затулин. Хитрый план Лукашенко: почему Союзное Государство так и осталось на бумаге

17:34. 25 сентября 2020 39 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Почему Белоруссия не повторила сценарий Украины. Каковы были личные мотивы Александра Лукашенко в отношении России до недавних событий. Что изменится после инаугурации и какова теперь будет роль РФ в Белоруссии. Об этом и многом другом беседуют депутат Госдумы, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин. Ведущий Сергей Харцызов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Zz0ZovKIhUU

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