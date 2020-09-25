Почему Белоруссия не повторила сценарий Украины. Каковы были личные мотивы Александра Лукашенко в отношении России до недавних событий. Что изменится после инаугурации и какова теперь будет роль РФ в Белоруссии. Об этом и многом другом беседуют депутат Госдумы, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин. Ведущий Сергей Харцызов.Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BНовый сайт ДеньТВ http://dentv.ru/Портал Завтра.ру https://zavtra.ru/#ДеньТВ #Лукашенко #Беларусь #Белоруссия #Путин #Ельцин #Затулин #инаугурация

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Zz0ZovKIhUU