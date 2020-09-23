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Зачем белорусов выгоняют на БЕСПОЛЕЗНЫЕ протесты (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

09:46. 23 сентября 2020 65 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XJ3C_lI6bKc

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 752 632
    Valeriy Bondarik 23 сентября 2020 в 10:27

    …,,ПРИВЕТствую Вас,,…

    Оно такое…РАЗНОЕ – итак:
    ““““`
    1.ТО,что господин Лукашенко Явный ПЕРЕСИДЕНТ – Факт!
    [как Фактом и то является,что он в РБ - многими НЕ уважается]

    2.То,ЧТо БЫЛО в Белоруссии,назвать “выборами” – крайне противоречиво!
    [как и то,что он ЯКОБЫ "набрал" более 80-ти % "голосов"]
    [Максимум ОКОЛО 60% +,-; это ещё допустимо!Но НЕ 80%!!!]

    3.Но Нужно то Признать,что и “ОППАМ” – не удалось голоса собрать!
    [i никакая Светка - НЕ выбрана президентом,её - НАЗНАЧИЛИ "пРЕЗИДЕНТОМ"...]

    4.ВСЕ эти шествия-марши,под…ТРЯПКОЙ ПОЛИЦАЕВ(т.н.”б-к-б”)= полит-ПРЕСТУПЛЕНИЕ
    против…Памяти тех,кого УНИЧТОЖАЛИ ПОЛИЦАИ=КАРАТЕЛИ – служиВШИе фашистам во время ВОВ!
    [так-сто ПОЛУЧАЕТСЯ,что НЫНЕшняя "народная-власть" в РБ - ПОСОБНИК НЫНЕшнИХ сторонников
    ТОГДАШНИХ - ПРЕСТУПНИКОВ=ПОЛИЦАЕВ,раз ПООЩРЯЕТ использование ЭТОЙ КРОВАВОЙ ТРЯПКИ...]

    5.Но альтернативы Лукашенко – в НЫНЕшней РБ НЕТ(ну не “президент-света”…)!
    Однако Нужно и то Признать,что Лукашенко ЗАБРОНЗОВЕЛ…и его Пора на Пенсию ОТПРАВЛЯТЬ!
    * но ПЛОХО то,что ему НЕКОМУ в РБ – власть(Законными методами)Передать…
    [ведь ПОСРЕДСТВОМ "светок" и К*...РБ станут в...В "украiну"№2 Превращать!]
    …Но Россия,благодаря Полит-ПРОСЬБЕ ЛАГ – НЕ допустила – СЛОМ РБ начать!!!
    ““““““
    Очень хочется Надеяться,что в Белоруссии ВСЁ Стабилизируется!
    * а “ОКОРМЛЁННЫЕ” LЖЕ-идеями “б-к-б” – станут ЭТО осознавать…
    и ПЕРЕСТАНУТ,под КРОВАМЫМИ ТРЯПКАМИ ПОЛИЦАЕВ – шествовать И…верещать!!!
    ***************************
    ~~~ Белоруссия – 20.09.20 ~~~(iLi ИНАЯ дата)

    _ИДУТ толпОЙю…”бараны-И-овечки”…
    Оглашают ВНУШЁННЫЕ им – КРИЧАЛОК словечки…
    РЯДОМ “баржируют” – КУРИРУЮЩИЕ их – “добрые” человечки…
    ОНИ их “пасут”,но НЕ ведают ЭТОГО – “бараны-И-овечки”!!!
    * но ЕСЛИ начнётся “ВИНТИЛОВО” то – ВИЗГ=ВЕРЕЩАНИЕ начинается…
    Методичка=ИНСТРУКЦИЯ,от КУРАТОРОВ – СТАДОМ выполняется…
    ВЕРЕЩАНИЯМИ – ПСИхологическая ТРЕВОГА нагнетается…
    И…СОЗДАЁТСЯ впечатление ЧТО…толпа-то – “УГНЕТАЕТСЯ”…
    В результате ПСИ-верещания – НУЖНАЯ картинка и СОЗДАЁТСЯ!!!
    [v итоге - МАССА увидевшая "ЭТО" - оЗЛОбляется(на власть...]
    * Инфа,о “невинно~УГНЕТАЕМЫХ” – ВЕЗДЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ…
    Ну а Белоруссия,как АГРЕССОР – ПРЕПОДНОСИТСЯ…
    ["СТАДО",оЗЛОблённое,по РБ - с ТРЯПКАМИ "б-к-б" НОСИТСЯ]
    …”ШИФЕризация~белоруссii” – ОСОЗНАННО расространяется…
    ВОПЛЯМИ:”ШЫФЕ~беларусь” – страна – ДЕСТАБИЛИЗИРУЕТСЯ!
    * SMOГом,под видом “б-к-б” – РБ – поРАБоща[УДУША]ЕТСЯ…[45-107,1]
    ““““““““““““`
    Ничего ни к кому личного.Благодарю
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 23-09-2020.

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