Зачем белорусов выгоняют на БЕСПОЛЕЗНЫЕ протесты (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
09:46. 23 сентября 2020 65 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Пока человек полностью сосредоточен на переменчивых волнах альтернатив этого мира относительности, он долго будет забывать переотождествить себя с лежащим подспудно неизменным морем все-защищающего Духа. Только в душевной реализации он уходит от поверхностной текучести и обретает неизменное состояние: то, в котором здоровье и болезнь, удовольствие и страдание, жизнь и смерть, и все пары противоположностей предстают всего лишь, как волны перемен, поднимаясь и падая на грудь океана Неизменности.
…,,ПРИВЕТствую Вас,,…
Оно такое…РАЗНОЕ – итак:
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1.ТО,что господин Лукашенко Явный ПЕРЕСИДЕНТ – Факт!
[как Фактом и то является,что он в РБ - многими НЕ уважается]
2.То,ЧТо БЫЛО в Белоруссии,назвать “выборами” – крайне противоречиво!
[как и то,что он ЯКОБЫ "набрал" более 80-ти % "голосов"]
[Максимум ОКОЛО 60% +,-; это ещё допустимо!Но НЕ 80%!!!]
3.Но Нужно то Признать,что и “ОППАМ” – не удалось голоса собрать!
[i никакая Светка - НЕ выбрана президентом,её - НАЗНАЧИЛИ "пРЕЗИДЕНТОМ"...]
4.ВСЕ эти шествия-марши,под…ТРЯПКОЙ ПОЛИЦАЕВ(т.н.”б-к-б”)= полит-ПРЕСТУПЛЕНИЕ
против…Памяти тех,кого УНИЧТОЖАЛИ ПОЛИЦАИ=КАРАТЕЛИ – служиВШИе фашистам во время ВОВ!
[так-сто ПОЛУЧАЕТСЯ,что НЫНЕшняя "народная-власть" в РБ - ПОСОБНИК НЫНЕшнИХ сторонников
ТОГДАШНИХ - ПРЕСТУПНИКОВ=ПОЛИЦАЕВ,раз ПООЩРЯЕТ использование ЭТОЙ КРОВАВОЙ ТРЯПКИ...]
5.Но альтернативы Лукашенко – в НЫНЕшней РБ НЕТ(ну не “президент-света”…)!
Однако Нужно и то Признать,что Лукашенко ЗАБРОНЗОВЕЛ…и его Пора на Пенсию ОТПРАВЛЯТЬ!
* но ПЛОХО то,что ему НЕКОМУ в РБ – власть(Законными методами)Передать…
[ведь ПОСРЕДСТВОМ "светок" и К*...РБ станут в...В "украiну"№2 Превращать!]
…Но Россия,благодаря Полит-ПРОСЬБЕ ЛАГ – НЕ допустила – СЛОМ РБ начать!!!
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Очень хочется Надеяться,что в Белоруссии ВСЁ Стабилизируется!
* а “ОКОРМЛЁННЫЕ” LЖЕ-идеями “б-к-б” – станут ЭТО осознавать…
и ПЕРЕСТАНУТ,под КРОВАМЫМИ ТРЯПКАМИ ПОЛИЦАЕВ – шествовать И…верещать!!!
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~~~ Белоруссия – 20.09.20 ~~~(iLi ИНАЯ дата)
_ИДУТ толпОЙю…”бараны-И-овечки”…
Оглашают ВНУШЁННЫЕ им – КРИЧАЛОК словечки…
РЯДОМ “баржируют” – КУРИРУЮЩИЕ их – “добрые” человечки…
ОНИ их “пасут”,но НЕ ведают ЭТОГО – “бараны-И-овечки”!!!
* но ЕСЛИ начнётся “ВИНТИЛОВО” то – ВИЗГ=ВЕРЕЩАНИЕ начинается…
Методичка=ИНСТРУКЦИЯ,от КУРАТОРОВ – СТАДОМ выполняется…
ВЕРЕЩАНИЯМИ – ПСИхологическая ТРЕВОГА нагнетается…
И…СОЗДАЁТСЯ впечатление ЧТО…толпа-то – “УГНЕТАЕТСЯ”…
В результате ПСИ-верещания – НУЖНАЯ картинка и СОЗДАЁТСЯ!!!
[v итоге - МАССА увидевшая "ЭТО" - оЗЛОбляется(на власть...]
* Инфа,о “невинно~УГНЕТАЕМЫХ” – ВЕЗДЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ…
Ну а Белоруссия,как АГРЕССОР – ПРЕПОДНОСИТСЯ…
["СТАДО",оЗЛОблённое,по РБ - с ТРЯПКАМИ "б-к-б" НОСИТСЯ]
…”ШИФЕризация~белоруссii” – ОСОЗНАННО расространяется…
ВОПЛЯМИ:”ШЫФЕ~беларусь” – страна – ДЕСТАБИЛИЗИРУЕТСЯ!
* SMOГом,под видом “б-к-б” – РБ – поРАБоща[УДУША]ЕТСЯ…[45-107,1]
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Ничего ни к кому личного.Благодарю
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 23-09-2020.