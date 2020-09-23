Россия выводит на воду беспилотники
18:41. 23 сентября 2020 43 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
С 1 октября в России стартует эксперимент по выводу на воду беспилотных судов. По планам уже в следующем году любая судоходная компания будет иметь возможность оснастить своё торговое или техническое судно под флагом России системами автономного судовождения и легально их использовать. Куда мы так торопимся, что станет с моряками и откуда у нас взялись водные беспилотники – расскажем далее.
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