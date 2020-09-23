«Место же есть сие весьма прекрасно, на горе состоящее и, яко в вертограде некоем, глубочайшими лесами от всех четырех стран ограждено, еже бе красоту имущее многую, и может зрящему того места чувству принести немалую сладость, и к тишине глубокой безмолвной воспростирать его мысли от самаго точию видения», – так начинает повествование о Саровской пустыни её основатель иеромонах Исаакий (в схиме Иоанн).

Географическое расположение Сарова сыграло огромную роль в судьбе этого места. В Российской империи оно было широко известно благодаря монастырю, в котором молился православный святой Серафим Саровский. После революции 1917 года хозяйство Саровского монастыря было разорено, монахи были вынуждены покинуть пределы обители, а в апреле 1927 года мощи преподобного Серафима и другие святыни были изъяты и объявили о закрытии монастыря. В то время ещё никто не предполагал, что здесь будут создавать ядерный щит страны.

Под строительство «объекта» намечалось занять до 100 кв. километров лесов в зоне Мордовского заповедника и до 10 кв. км в Горьковской области. Фото: Из архива РФЯЦ-ВНИИЭФ

Первые шаги

Начало советского aтомного проекта относится к концу 1930-х годов. На заседании Президиума Академии наук СССР было принято решение создать комиссию по урановой проблеме, в которую вошли видные советские ученые, а руководителем всего aтомного проекта назначен Игорь Васильевич Курчатов.

Фото: Из архива РФЯЦ-ВНИИЭФ

9 апреля 1946 года под грифом «Сов. секретно. Особая папка» было принято постановление Совета Министров СССР N 805-327 о создании Конструкторского бюро при Лаборатории №2 АН СССР, которому был присвоен одиннадцатый номер. Задача КБ была предельно ясной – создать «изделие», то есть атомную бомбу.

После всех тягот войны предстоял новый прорыв – строительство секретного «объекта». С мая 1947 года первые четыре лаборатории начинают работать уже в самом поселке Саров: рентгеновская, взрывчатых веществ, исследования деформации металлов и контроля специальных изделий. Конструкторские работы начались здесь ещё раньше – с февраля 1947 года.

Режимный объект

Стройка велась без проектов и предварительных смет, стоимость работ принималась по фактическим затратам. Среди строителей был и «специальный контингент» – так в официальных документах обозначались заключенные. Правительство создавало особые условия для этой стройки, однако первые производственные корпуса были готовы только в начале 1947 года. Часть лабораторий размещалась в монастырских строениях.

С прибытием рабочих и специалистов все больше внимания уделяли жилому поселку, который постепенно приобретал черты маленького города: строилось жилье медицинский городок, стадион, клуб, библиотека, театр и парк. 17 февраля 1947 года КБ-11 было отнесено к особо режимным предприятиям, а его территория стала закрытой режимной зоной. Летом 1947 года периметр был взят под войсковую охрану. Вот как вспоминает этот период саровчанин Алексей Петрович Захряпа:

«В июне 1947-го получил предписание: прибыть на станцию Шатки Горьковской области, в часть подполковника Гончарова. С оружием и без семьи. Города Арзамас-16 тогда просто не существовало. Были просеки, бараки с заключёнными, которые строили первые площадки «объекта» конструкторского бюро – КБ-11. Дома жилые стали возводить позже. А вот контрольно-пропускной пункт уже имелся, там-то я и служил».

Сотрудники КБ-11 и члены их семей до середины 1950-х годов могли отлучаться из зоны только в служебную командировку, а постоянные пропуска для людей, проживающих в зоне, были введены значительно позже.

Правительством страны создавались особые условия для создания «объекта». Фото: Из архива РФЯЦ-ВНИИЭФ

Результатом работы известных ученых, талантливых инженеров, конструкторов, а также внешней разведки стало создание первой отечественной атомной бомбы — РДС-1. В официальном постановлении СМ СССР от 21 июня 1946 г. она получила формулировку – «Реактивный двигатель «С»», но после успешных испытаний в 1949-м её неофициально называли по-разному: «Россия делает сама», «Родина дарит Сталину» и т. д.

Через несколько лет Юлий Харитон писал про это время: «Я поражаюсь и преклоняюсь перед тем, что было сделано нашими людьми в 1946 – 1949 годах. Было нелегко и позже. Но этот период по напряжению, героизму, творческому взлету и самоотдаче не поддается описанию. Через четыре года после окончания смертельной схватки с фашизмом моя страна ликвидировала монополию США на обладание атомной бомбой».

Первая советская атомная бомба РДС-1. Фото: Из архива РФЯЦ-ВНИИЭФ

При подготовке статьи использовались материалы музея РФЯЦ-ВНИИЭФ, а также книги «Саров – это мы!».

Обложка: Саров стал известен на всю страну сначала благодаря монастырю, а потом – ядерному центру. © / Из архива РФЯЦ-ВНИИЭФ

https://nstarikov.ru/arzamas-16-kak-sarov-stal-centrom-sovetskogo-atomnogo-proekta-119498

Источник: https://nn.aif.ru/society/details/arzamas-16_kak_sarov_stal_centrom_sovetskogo_atomnogo_proekta