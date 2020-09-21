Главная » Видео, История, Мировоззрение, Наука

Поскреби татарина: кто на самом деле населяет территорию РФ. Анатолий Клёсов

09:02. 21 сентября 2020 182 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Кто сражался в грандиозном сражении в долине реки Толлензе 3200 лет назад. Какие исторические выводы позволяет сделать ДНК-анализ находок этой битвы. Кто населяет территорию РФ и о чем говорит ДНК-анализ её народов. Об этом и многом другом рассказывает профессор Анатолий Клёсов.

Поддержать передачи А. Клёсова и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Приобрести книги А. А. Клёсова без торговой наценки http://bit.ly/2VN2q5P
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

#ДеньТВ #Клёсов #ДНКгенеалогия #история #Толлензе #Амьен #R1a #R1b #загадки #истории #татары #башкиры #евреи #пуштуны

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iYEuyu6xyIc

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Укры и россияне – что общего?
...вообще отрицать ее существование: «поскреби русского, увидишь татарина», - утверждает «национальный лидер...патриота» не имеет значения, кем населена Россия – русскими, среднеазиатами или...правду о том, кто они есть на самом деле. Восстановление национального ...
Миграции ариев от 6000 до 3000 лет назад (часть 5)
... поговорка – «поскреби русского, увидишь татарина». Однако поговорка ...меняет направление дискуссии, кто – осетины, карачаево...ответ, поскольку сам вопрос поставлен некорректно...и лингвистов, населяли территории от ... ее отсутствием – дело довольно безнадежное. Но...
Расы Земли. Наше общее будущее. Интервью В.Б. Авдеева
... разных цветов кожи населяют нашу планету. Чем...других - к военному делу? Означает ли то, ..., что кто-то лучше, а кто-то -...проявлениями нацизма, что самих ученых немало удивляет.... историка Карамзина «поскреби русского - найдешь татарина» наукой не подтверждается...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)