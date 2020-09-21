Кто сражался в грандиозном сражении в долине реки Толлензе 3200 лет назад. Какие исторические выводы позволяет сделать ДНК-анализ находок этой битвы. Кто населяет территорию РФ и о чем говорит ДНК-анализ её народов. Об этом и многом другом рассказывает профессор Анатолий Клёсов.Поддержать передачи А. Клёсова и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BПриобрести книги А. А. Клёсова без торговой наценки http://bit.ly/2VN2q5PСайт ДеньТВ http://dentv.ru/#ДеньТВ #Клёсов #ДНКгенеалогия #история #Толлензе #Амьен #R1a #R1b #загадки #истории #татары #башкиры #евреи #пуштуны

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iYEuyu6xyIc