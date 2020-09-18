В этом выпуске:- Лукашенко закрыл границу с Литвой и Польшей и поставил пол-армии под ружье;- Форбс опубликовал чиновничью сотню;- В Госдуме предложили выплачивать выпускникам студенческий капитал;- В Казани врачи скорой помощи добились выплаты сверхурочных за работу с ковидными больными;- Под Житомиром полсотни работников областной психиатрической больницы перекрыли трассу;- В Миассе двое рабочих автозавода «Урал» восстановились через суд;- В Москве продолжаются массовые увольнения строителей Национального космического центра на месте завода имени Хруничева;- Жители пяти российских регионов отказались платить за вывоз мусора;- США наращивают статус делегаций, отправляемых на Тайвань;- Европарламент грозит новыми санкциями Турции;- Временный президент Боливии Аньес не будет бороться за пост президента;- Венесуэла передала России свой крупнейший танкер Айякучо;- ООН обратилось к миллиардерам всего мира помочь голодающим;- Вода становится предметом мирового торга;- Ширится список кандидатов на нобелевскую премию мира._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=L2MUIXMCxWM