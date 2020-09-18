Чиновники в Форбс, Любовь Баскова, Продажа воды // Галопом по Европам #299
22:38. 18 сентября 2020 92 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Лукашенко закрыл границу с Литвой и Польшей и поставил пол-армии под ружье;
- Форбс опубликовал чиновничью сотню;
- В Госдуме предложили выплачивать выпускникам студенческий капитал;
- В Казани врачи скорой помощи добились выплаты сверхурочных за работу с ковидными больными;
- Под Житомиром полсотни работников областной психиатрической больницы перекрыли трассу;
- В Миассе двое рабочих автозавода «Урал» восстановились через суд;
- В Москве продолжаются массовые увольнения строителей Национального космического центра на месте завода имени Хруничева;
- Жители пяти российских регионов отказались платить за вывоз мусора;
- США наращивают статус делегаций, отправляемых на Тайвань;
- Европарламент грозит новыми санкциями Турции;
- Временный президент Боливии Аньес не будет бороться за пост президента;
- Венесуэла передала России свой крупнейший танкер Айякучо;
- ООН обратилось к миллиардерам всего мира помочь голодающим;
- Вода становится предметом мирового торга;
- Ширится список кандидатов на нобелевскую премию мира.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Лукашенко закрыл границу с Литвой и Польшей и поставил пол-армии под ружье;
- Форбс опубликовал чиновничью сотню;
- В Госдуме предложили выплачивать выпускникам студенческий капитал;
- В Казани врачи скорой помощи добились выплаты сверхурочных за работу с ковидными больными;
- Под Житомиром полсотни работников областной психиатрической больницы перекрыли трассу;
- В Миассе двое рабочих автозавода «Урал» восстановились через суд;
- В Москве продолжаются массовые увольнения строителей Национального космического центра на месте завода имени Хруничева;
- Жители пяти российских регионов отказались платить за вывоз мусора;
- США наращивают статус делегаций, отправляемых на Тайвань;
- Европарламент грозит новыми санкциями Турции;
- Временный президент Боливии Аньес не будет бороться за пост президента;
- Венесуэла передала России свой крупнейший танкер Айякучо;
- ООН обратилось к миллиардерам всего мира помочь голодающим;
- Вода становится предметом мирового торга;
- Ширится список кандидатов на нобелевскую премию мира.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам