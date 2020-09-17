Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

Вернуть Железного Феликса! Дело государственной важности (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

11:23. 17 сентября 2020 111 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gZBzZ-7kzwk

Оценка информации

Голосование
a WordPress rating system
Поделиться:
Записи на схожие темы
“Бектал” – Великие Калифорнийские Каменщики
...прикладной лингвистике, чтобы усмотреть стилистику Железного Феликса в отчете «Бектала» от ...стороне от столь важных политических дел государственного масштаба. В разработанном плане ... соглашения с «Агуас дель Тунари» и вернуть стоимость услуг за пользование...
Это не я придумал, что прародина ариев — Кольский полуостров
...суток. Любопытная справка: Лапла́ндский государственный природный биосферный заповедник — заповедник ...не так давно большевики называли "верными ленинцами", а также троцкисты —... ВСНХ, которым руководил «железный Феликс». Но на деле он читал работникам Лубянки...
Почему прародина ариев — Кольский полуостров
...суток.Любопытная справка: Лапла́ндский государственный природный биосферный заповедник — заповедник ... не так давно большевики называли "верными ленинцами", а также троцкисты —... ВСНХ, которым руководил «железный Феликс». Но на деле он читал работникам Лубянки...
Враг народа
... деятель, генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация...в хаотических поисках верного пути, а...Зато беспощадное подавление, — делает ударение Чубайс, — любого ...ощущая себя этаким «железным Феликсом», хладнокровно экспериментирующим над...
Деньги для революции
...ОГПУ), а после смерти «железного Феликса» возглавил органы с 1927... раздавать направо и налево государственную казну. Именно эти патриоты... памяти России. Однако вернемся к нашему детективу. Удивительно... забастовка служащих. Что делать? 7 декабря 1917 ...
Как Гитлер пришел к власти – главная тайна Третьего Рейха
... недели после проезда Феликса Эдмундовича в Германии ...Великобритании. Так вот, государственный банк Великобритании, несмотря на...чего это делалось? Англичане не теряли надежды вернуть Гитлера, ...чтобы обеспечить себе поставки железной руды. Гитлер высадился ...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 33082 28752
    Вячеслав 17 сентября 2020 в 11:40

    А нужен ли он? Отец будущего руководителя ВЧК, оказывается, был не только Эдмундом, но и Руфином (Руфимом). Эдмунд-Руфин Иосифович (да, дед Дзержинского – Иосиф) родился в городке Ошмяны Виленской губернии. В нем жили, в основном, лица библейской национальности. Ну и Дзержинские еще. Отец Дзержинского имел чин надворного советника, что соответствовало воинскому званию подполковника и давало личное дворянство. На примере Израиля Бланка, ставшего при крещении Александром прекрасно видно, как выкресты приобретали христианские имена и могли дослужиться до дворянства. И иметь родовые поместья. К примеру, то же Дзержиново, в котором родился будущий чекист.

    Правда, Дзержинский, как и многие польские шляхтичи, был ярым русофобом. В 1922 году Феликс Эдмундович вспоминал о своих детских годах: «Еще мальчиком я мечтал о шапке-невидимке и уничтожении всех москалей». Москалями называли русских. Какие интересные мечты были у юного Феликса. Эти детские мечты, которые он воплотил после революции, могли достаться ему от матери, которая действительно была из знатной шляхетской семьи…
    https://vg147.livejournal.com/1015948.html

    Ответить
    1
  • 5299 3559
    чужой 17 сентября 2020 в 12:01

    Лучшие ГБисты это те кому безразличен этот народец.
    Величайшим изобретением Феликса было внедрение блатных правил жизни.
    С помощью бездомных детей, родители которых были сосланы или изничтожены,
    были внедрены в блатной мир те правила, которые были выгодны Феликсу.
    Эти правила блатного мира существуют и по сей день.
    Это дело самих русских, как им отличить своих и как помочь друг другу.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)