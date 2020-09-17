...прикладной лингвистике, чтобы усмотреть стилистику ЖелезногоФеликса в отчете «Бектала» от ...стороне от столь важных политических делгосударственного масштаба. В разработанном плане ... соглашения с «Агуас дель Тунари» и вернуть стоимость услуг за пользование...
...суток. Любопытная справка: Лапла́ндский государственный природный биосферный заповедник — заповедник ...не так давно большевики называли "верными ленинцами", а также троцкисты —... ВСНХ, которым руководил «железныйФеликс». Но на деле он читал работникам Лубянки...
...суток.Любопытная справка: Лапла́ндский государственный природный биосферный заповедник — заповедник ... не так давно большевики называли "верными ленинцами", а также троцкисты —... ВСНХ, которым руководил «железныйФеликс». Но на деле он читал работникам Лубянки...
... деятель, генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация...в хаотических поисках верного пути, а...Зато беспощадное подавление, — делает ударение Чубайс, — любого ...ощущая себя этаким «железнымФеликсом», хладнокровно экспериментирующим над...
...ОГПУ), а после смерти «железногоФеликса» возглавил органы с 1927... раздавать направо и налево государственную казну. Именно эти патриоты... памяти России. Однако вернемся к нашему детективу. Удивительно... забастовка служащих. Что делать? 7 декабря 1917 ...
... недели после проезда Феликса Эдмундовича в Германии ...Великобритании. Так вот, государственный банк Великобритании, несмотря на...чего это делалось? Англичане не теряли надежды вернуть Гитлера, ...чтобы обеспечить себе поставки железной руды. Гитлер высадился ...
А нужен ли он? Отец будущего руководителя ВЧК, оказывается, был не только Эдмундом, но и Руфином (Руфимом). Эдмунд-Руфин Иосифович (да, дед Дзержинского – Иосиф) родился в городке Ошмяны Виленской губернии. В нем жили, в основном, лица библейской национальности. Ну и Дзержинские еще. Отец Дзержинского имел чин надворного советника, что соответствовало воинскому званию подполковника и давало личное дворянство. На примере Израиля Бланка, ставшего при крещении Александром прекрасно видно, как выкресты приобретали христианские имена и могли дослужиться до дворянства. И иметь родовые поместья. К примеру, то же Дзержиново, в котором родился будущий чекист.
Правда, Дзержинский, как и многие польские шляхтичи, был ярым русофобом. В 1922 году Феликс Эдмундович вспоминал о своих детских годах: «Еще мальчиком я мечтал о шапке-невидимке и уничтожении всех москалей». Москалями называли русских. Какие интересные мечты были у юного Феликса. Эти детские мечты, которые он воплотил после революции, могли достаться ему от матери, которая действительно была из знатной шляхетской семьи…
https://vg147.livejournal.com/1015948.html
Лучшие ГБисты это те кому безразличен этот народец.
Величайшим изобретением Феликса было внедрение блатных правил жизни.
С помощью бездомных детей, родители которых были сосланы или изничтожены,
были внедрены в блатной мир те правила, которые были выгодны Феликсу.
Эти правила блатного мира существуют и по сей день.
Это дело самих русских, как им отличить своих и как помочь друг другу.