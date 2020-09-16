Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Моя первая медаль оказалась получена случайно. Военная история

09:24. 16 сентября 2020 150 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EfDzxe2VPFs

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-306 за 1 июня 2013
...сейчас тоже выглядит не случайным. Особенно на фоне ...сделанных с помощью регистраторов. Оказалось, что вокруг нас –множество...меня затрясло. Это был мо первый выстрел по человеку, потому ... Константин Александрович Гонтарь медаль героя получил в 1973 году....
ГЛАВА 8. ИНФОРМАЦИЯ И ПРОСТО ИНФОРМАЦИЯ. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
...раз Эдвин совершенно СЛУЧАЙНО принял участие в...года Мозес вновь получил золотую медаль. И это... перечитывания). К моему разочарованию выяснилось, что...гениальные цитаты – первая принадлежит выдающемуся физику...но СПОСОБ передачи оказался довольно простым. Избыток...
Разведчица Наталья Малышева — монахиня Адриана
...же получила удар по руке. Мой пистолет мгновенно оказался у....В. МалышеваПо трагической случайности прерывается жизнь С.П...апостола Андрея Первозванного — первый по времени учреждения ...», Медаль «За боевые заслуги», Медаль «За оборону Москвы», Медаль «...
Кто ходит в школу по утрам...
... Кстати, если кто-то случайно узнавал об этом, меня смущенно... ему тесты по программе первого класса оказалось, что он все знает..., что у него получается. Когда я делала мои "первые шаги" в этом...перед собой такую задачу, получил бы золотую медаль. Но - стоит ли...
Ода божьим одуванчикам
...ну и, как оказалось, студентов. Эта ...., была награждена боевыми медалями, а самое главное...что если попадался случайный приработок как-то...войну буквально в первые месяцы получила от мужа похоронку... София Николаевна - мама моего закадычного друга и одногруппника...
Не последний день Помпеи
...этого извержения. Как оказалось, существует масса свидетельств...из которого обратил мое внимание российский альтернативный...учесть, что первое прозрачное стекло получил в середине ...и несколько бронзовых медалей (всё эти ..., изобразив его, случайно или нет, но...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)