В ноябре – декабре 1917 года, сразу после победы Октябрьской революции в Петрограде, японская газета «Хоти симбун» опубликовала серию статей под заголовками «Смута в России и требования отправки японских войск»; «Один из путей – независимость Сибири»; «Неотложная задача отправки войск в Сибирь. Продемонстрируем мощь Японии»; «Послать войска!».

С конца 1917 года между США, Англией, Францией и Японией велись переговоры об организации интервенции в Россию. Было решено, что свержением советской власти на Дальнем Востоке и в Сибири займутся в основном японцы. Однако США не собирались полностью отдавать Японии богатства Зауральской России. Вашингтон заботили попытки Токио заранее оговорить свои права на получение рыболовных, горнорудных и лесных концессий в Сибири, что означало бы установление там полного японского контроля. Чтобы воспрепятствовать этому, на российский Дальний Восток были направлены и американские войска.

Поводом к началу вторжения послужило убийство во Владивостоке в ночь на 5 апреля 1918 г. двух сотрудников японской торговой конторы «Исидо». Это походило на спланированную провокацию. В тот же день под прикрытием артиллерии во внутреннюю гавань порта военных кораблей во Владивостоке высадились две роты японских пехотинцев и подразделение английской морской пехоты. 6 апреля силами десанта в 250 человек был захвачен прикрывавший Владивосток с моря хорошо укреплённый остров Русский.

Японские оккупанты во Владивостоке. Фото: pikabu.ru

6 июля 1918 г. Белый дом санкционировал посылку в Сибирь войск «для оказания помощи чехословакам» в 7 тысяч штыков. Японцы в свою очередь высадили 2 августа десант в устье Амура и овладели городом Николаевск-на-Амуре, а 12 августа перебросили во Владивосток пехоту численностью в 16 тысяч человек. Наряду с японцами город оккупировали контингенты английских, французских и американских войск.

По официальным американским данным, на российский Дальний Восток было направлено 72 тыс. японских и свыше 9 тыс. американских солдат. Однако в литературе существуют указания на то, что в различные периоды оккупации на Дальнем Востоке и в Сибири действовало до 100 тыс. японских солдат и офицеров.

В ходе Гражданской войны значительная часть Сибири была захвачена войсками армий Колчака, координировавшего свои действия с японским командованием и получавшего от него материальную помощь.

Адмирал Колчак

Выступавшие за свержение Советской власти силы, будь то интервенты или белогвардейцы, применяли жестокие методы борьбы. На Дальнем Востоке и в Сибири развернулись кровавые расправы с представителями Советской власти и сочувствующими. Сжигались целые деревни, устраивались массовые показательные расстрелы, проводились карательные операции.

Хотя в японской оккупационной армии началось брожение, уходить с территории России в планы японцев не входило. Предлогом для продолжения их пребывания на Дальнем Востоке стали так называемые николаевские события. Их и сегодня используют в Японии в качестве обоснования затянувшейся интервенции.

Японские историки пишут: «Революция в России 1917 года оказала глубокое влияние на капиталистические государства во всем мире. Появление в России государства рабочих усилило у рабочих всех стран чувство солидарности с Россией как государством, порожденным революцией. В результате этого у них не могло не возникнуть мечты осуществить мировую революцию, которую провозгласили большевики…

В августе 1918 г. войска Англии, Канады, Франции, Соединенных Штатов и Японии высадились во Владивостоке. Японские войска, нарушив договоренность о том, что их численность, как и американских вооруженных сил, будет составлять 7 тыс. человек, продолжали наращивать свою мощь и довели численность войск до 72,4 тыс. человек.

Что касается Гражданской войны, то, начиная с 1920 года, преимущество Красной Армии стало очевидным, и в марте месяце того же года американские войска были полностью выведены на родину. Однако японская армия так не поступила. В феврале 1920 года произошел так называемый Николаевский инцидент, в результате которого жертвами партизан в городе Николаевске-на-Амуре стали 384 японских местных жителя и 351 японский военный. Поэтому японские войска продолжали находиться в России до октября 1922 года (а на Северном Сахалине – до 1925 года)».

В одном из российских изданий даётся более подробная картина этих событий: «Николаевский инцидент произошел 12-14 марта 1920 года. Еще в начале февраля отряды красных партизан низовьев Амура захватили крепость Чныррах и до 28 февраля держали в блокаде с суши город Николаевск-на-Амуре, который занимали японский гарнизон и белогвардейцы. Японское командование заключило с партизанами соглашение, по которому обязывалось соблюдать нейтралитет и не вмешиваться в жизнь освобожденного партизанами города.

Однако нейтралитет интервенты соблюдали недолго. В ночь на 12 марта японский гарнизон под командованием майора Исикава, по-самурайски вероломно нарушив недавнее соглашение, внезапно атаковал казармы партизан и их штаб. Однако нападавшие не добились желаемого и не застали амурских партизан врасплох. В ходе кровопролитных трёхдневных боев японский гарнизон оказался наголову разгромленным и изгнанным из города.

Несколько позднее, после очищения Амура ото льда, в Николаевск-на-Амуре на военных судах прибыл крупный японский экспедиционный отряд с карательными функциями. Партизаны из-за своей малочисленности и плохой вооруженности, отсутствия боеприпасов не могли защищать освобожденный город, и ушли из него вместе с местными жителями. Японцам, по сути дела, без боя достался обезлюдевший город, который прикрывал собой устье реки Амур».

Желая отомстить за поражение в Николаевске-на-Амуре, японские каратели организовали в Приморье массовую резню – были убиты и ранены свыше пяти тысяч человек, в том числе один из руководителей советского Дальнего Востока Сергей Лазо. В апреле под предлогом «защиты жизни и собственности соотечественников» японские войска оккупировали и Северный Сахалин.

Японцы на севере Сахалина. Фото: srcmaterials-hokudai.jp

Вот как описывает оккупацию северной половины острова старейшая газета области «Советский Сахалин»: «22 апреля 1920 г. в Александровске был высажен 2-тысячный японский военный десант с целью «защиты японского населения острова»… Часть сторонников Советской власти ушли на материк, часть была репрессирована японцами. Власть на Северном Сахалине перешла к японскому военно-административному управлению. Был издан ряд постановлений, ограничивающих права русского населения относительно владения и распоряжения земельными участками, введён жёсткий контроль за горными выработками, рыбными промыслами, лесоразработками, наложен запрет на вывоз добытых ресурсов на материк, были установлены многочисленные налоги и поборы. Началось вытеснение русского населения… К 1925 г. население граждан России сократилось почти на треть. Наиболее доходные предприятия и отрасли оказались в руках японцев. Особое внимание японцев привлекла сахалинская нефть. Были возобновлены геологические исследования, прерванные в начале 1920 г. Работы финансировались фирмой «Кухара» и морским министерством. С 1921 года началась промышленная эксплуатация Охинского нефтепромысла. Для разработки сахалинских нефтяных месторождений было создано акционерное общество «Хокусинкай», в которое вошли фирмы «Кухара», «Мицубиси», «Окура», «Ниппон ойл компани». К японским фирмам перешли практически все угольные месторождения Сахалина».

Неся потери в столкновениях с частями армии Дальневосточной республики (ДВР) и партизанами, японцы согласились на переговоры. Обсуждение условий мирного урегулирования велось между ДВР и правительством Японии с августа 1921 по апрель 1922 г. в китайском городе Дайрене. Чтобы укрепить свои переговорные позиции, японцы организовали наступление белогвардейских частей из Приморья на Хабаровск. Насчитывавшая 20 тысяч штыков армия белогвардейцев овладела Хабаровском и, координируя свои действия с японским командованием, изготовилась к броску в Амурскую область. Однако уже в начале 1922 г. армия ДВР нанесла поражение белогвардейцам при Волочаевке, а 14 февраля был освобождён Хабаровск.

Отрицательное отношение к продолжению интервенции как в Японии, так и за её рубежами, в частности в США, побудило японское правительство вступить в переговоры уже не только с ДВР, но и с РСФСР. Конференция открылась 4 сентября 1922 г. в Чанчуне.

В то же время вопреки обещанию об эвакуации войск японское правительство стало готовить отторжение Приморья. Было заявлено о намерении, объединив Приморье и Маньчжурию, создать на их территории «буфер» под протекторатом Японии. Японская газета «Кокумин» в сентябре 1922 г. опубликовала высказывание начальника Генерального штаба японской армии о том, что без создания русско-маньчжурского буфера «нельзя осуществить японские планы в Сибири и Маньчжурии». Становилось ясно, что по своей воле японские интервенты российский Дальний Восток не оставят.

1 сентября 1922 г. белогвардейские части снова попытались перейти в наступление из Приморья на север. Однако армия ДВР и партизанские отряды отбили их атаки, а затем, перейдя в октябре в контрнаступление, овладели опорным пунктом белых в районе Спасска. 15 октября был освобождён Никольск-Уссурийский. Войска ДВР вплотную подошли к Владивостоку. 21 октября правительства РСФСР и ДВР направили ноту правительству Японии, в которой заявили решительный протест против «затягивания эвакуации и недопущения русских войск во Владивосток». Оказавшись в окружении стянутых к Владивостоку подразделений регулярной армии и партизанских отрядов, японское командование вынуждено было подписать соглашение об эвакуации своих войск не позднее 25 октября 1922 года. В этот день Владивосток и весь Дальний Восток перешли под власть правительства Дальневосточной республики. 13 ноября 1922 г. Народное собрание ДВР объявило власть Советов на всем Дальнем Востоке, а 16 ноября ВЦИК провозгласил ДВР составной частью РСФСР.

И только остров Сахалин ещё оставался под японской оккупацией. Потребовались длительные переговоры. Войска оккупантов были выведены с северной половины Сахалина при сохранении японских угольных и нефтяных концессий лишь в 1925 году, это стало одним из условий установления между СССР и Японией дипломатических отношений.

Заглавное фото: высадка японских интервентов во Владивостоке в 1918 г., https://www.raritetdvr.ru/exposition-expo-exibition/101