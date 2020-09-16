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100 лет назад японцы захватили Северный Сахалин

18:32. 16 сентября 2020 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: riata.ru @ Анатолий Кошкин

Уходить с территории России в планы японцев не входило

В ноябре – декабре 1917 года, сразу после победы Октябрьской революции в Петрограде, японская газета «Хоти симбун» опубликовала серию статей под заголовками «Смута в России и требования отправки японских войск»; «Один из путей – независимость Сибири»; «Неотложная задача отправки войск в Сибирь. Продемонстрируем мощь Японии»; «Послать войска!».

С конца 1917 года между США, Англией, Францией и Японией велись переговоры  об организации интервенции в Россию. Было решено, что свержением советской власти на Дальнем Востоке и в Сибири займутся в основном японцы. Однако США не собирались полностью отдавать Японии богатства Зауральской России. Вашингтон заботили попытки Токио заранее оговорить свои права на получение рыболовных, горнорудных и лесных концессий в Сибири, что означало бы установление там полного японского контроля.  Чтобы воспрепятствовать этому, на российский Дальний Восток были направлены и американские войска.

Поводом к началу вторжения послужило убийство во Владивостоке  в ночь на  5 апреля 1918 г.  двух сотрудников японской торговой конторы «Исидо». Это походило на спланированную провокацию. В тот же день под прикрытием артиллерии во внутреннюю гавань порта военных кораблей во Владивостоке высадились две роты японских пехотинцев и подразделение английской морской пехоты. 6 апреля силами десанта в 250  человек был захвачен прикрывавший Владивосток с моря  хорошо укреплённый остров Русский.

100 лет назад японцы захватили Северный Сахалин

Японские оккупанты во Владивостоке. Фото: pikabu.ru

6 июля 1918 г.  Белый дом санкционировал посылку в Сибирь войск «для оказания помощи чехословакам» в 7 тысяч штыков. Японцы в свою очередь высадили 2 августа десант в устье Амура и овладели городом Николаевск-на-Амуре, а 12 августа перебросили во Владивосток пехоту численностью в 16 тысяч человек. Наряду с японцами город оккупировали контингенты английских, французских и американских войск.

По официальным американским данным, на российский Дальний Восток было направлено 72 тыс. японских и свыше 9 тыс. американских солдат. Однако в литературе существуют указания на то, что в различные периоды оккупации на Дальнем Востоке и в Сибири действовало до 100 тыс. японских солдат и офицеров.

В ходе Гражданской войны значительная часть Сибири была захвачена войсками армий Колчака,  координировавшего свои действия с японским командованием и получавшего от него материальную помощь.

100 лет назад японцы захватили Северный Сахалин

Адмирал Колчак

Выступавшие за свержение Советской власти силы, будь то интервенты или белогвардейцы, применяли жестокие методы борьбы. На Дальнем Востоке и в Сибири развернулись кровавые расправы с представителями Советской власти и сочувствующими. Сжигались целые деревни, устраивались массовые показательные расстрелы, проводились карательные операции.

Хотя в японской оккупационной армии началось брожение, уходить с территории России в планы японцев не входило. Предлогом для продолжения их пребывания на Дальнем Востоке стали так называемые николаевские события. Их и сегодня используют в Японии в качестве обоснования затянувшейся интервенции.

Японские историки пишут: «Революция в России 1917 года оказала глубокое влияние на капиталистические государства во всем мире. Появление в России государства рабочих усилило у рабочих всех стран чувство солидарности с Россией как государством, порожденным революцией. В результате этого у них не могло не возникнуть мечты осуществить мировую революцию, которую провозгласили большевики…

В августе 1918 г. войска Англии, Канады, Франции, Соединенных Штатов и Японии высадились во Владивостоке. Японские войска, нарушив договоренность о том, что их численность, как и американских вооруженных сил, будет составлять 7 тыс. человек, продолжали наращивать свою мощь и довели численность войск до 72,4 тыс. человек.

Что касается Гражданской войны, то, начиная с 1920 года, преимущество Красной Армии стало очевидным, и в марте месяце того же года американские войска были полностью выведены на родину. Однако японская армия так не поступила. В феврале 1920 года произошел так называемый Николаевский инцидент, в результате которого жертвами партизан в городе Николаевске-на-Амуре стали 384 японских местных жителя и 351 японский военный. Поэтому японские войска продолжали находиться в России до октября 1922 года (а на Северном Сахалине – до 1925 года)».

В одном из российских изданий даётся более подробная картина этих событий: «Николаевский инцидент произошел 12-14 марта 1920 года. Еще в начале февраля отряды красных партизан низовьев Амура захватили крепость Чныррах и до 28 февраля держали в блокаде с суши город Николаевск-на-Амуре, который занимали японский гарнизон и белогвардейцы. Японское командование заключило с партизанами соглашение, по которому обязывалось соблюдать нейтралитет и не вмешиваться в жизнь освобожденного партизанами города.

Однако нейтралитет интервенты соблюдали недолго. В ночь на 12 марта японский гарнизон под командованием майора Исикава, по-самурайски  вероломно нарушив недавнее соглашение, внезапно атаковал казармы партизан и их штаб. Однако нападавшие не добились желаемого и не застали амурских партизан врасплох. В ходе кровопролитных трёхдневных боев японский гарнизон оказался наголову разгромленным и изгнанным из города.

Несколько позднее, после очищения Амура ото льда, в Николаевск-на-Амуре на военных судах прибыл крупный японский экспедиционный отряд с карательными функциями. Партизаны из-за своей малочисленности и плохой вооруженности, отсутствия боеприпасов не могли защищать освобожденный город, и ушли из него вместе с местными жителями. Японцам, по сути дела, без боя достался обезлюдевший город, который прикрывал собой устье реки Амур».

Желая отомстить за поражение в Николаевске-на-Амуре, японские каратели организовали в Приморье массовую  резню – были  убиты и ранены свыше пяти тысяч человек, в том числе один из руководителей советского Дальнего Востока Сергей Лазо. В апреле под предлогом «защиты жизни и собственности соотечественников» японские войска оккупировали и Северный Сахалин.

100 лет назад японцы захватили Северный Сахалин

Японцы на севере Сахалина. Фото: srcmaterials-hokudai.jp

Вот как описывает оккупацию северной половины острова старейшая  газета области «Советский Сахалин»: «22 апреля 1920 г. в Александровске был высажен 2-тысячный японский военный десант с целью «защиты японского населения острова»… Часть сторонников Советской власти ушли на материк, часть была репрессирована японцами. Власть на Северном Сахалине перешла к японскому военно-административному управлению. Был издан ряд постановлений, ограничивающих права русского населения относительно владения и распоряжения земельными участками, введён жёсткий контроль за горными выработками, рыбными промыслами, лесоразработками, наложен запрет на вывоз добытых ресурсов на материк, были установлены многочисленные налоги и поборы. Началось вытеснение русского населения… К 1925 г. население граждан России сократилось почти на треть. Наиболее доходные предприятия и отрасли оказались в руках японцев. Особое внимание японцев привлекла сахалинская нефть. Были возобновлены геологические исследования, прерванные в начале 1920 г. Работы финансировались фирмой «Кухара» и морским министерством. С 1921 года началась промышленная эксплуатация Охинского нефтепромысла. Для разработки сахалинских нефтяных месторождений было создано акционерное общество «Хокусинкай», в которое вошли фирмы «Кухара», «Мицубиси», «Окура», «Ниппон ойл компани». К японским фирмам перешли практически все угольные месторождения Сахалина».

Неся потери в столкновениях с частями армии Дальневосточной республики (ДВР) и партизанами, японцы согласились на переговоры. Обсуждение условий мирного урегулирования велось между ДВР и правительством Японии с августа 1921 по апрель 1922 г. в китайском городе Дайрене. Чтобы укрепить  свои переговорные позиции, японцы организовали наступление белогвардейских частей из Приморья на Хабаровск. Насчитывавшая 20 тысяч штыков армия белогвардейцев овладела Хабаровском и, координируя свои действия с японским командованием, изготовилась к броску в Амурскую область. Однако уже в  начале 1922 г. армия ДВР нанесла поражение белогвардейцам при Волочаевке, а 14 февраля был освобождён Хабаровск.

Отрицательное отношение к продолжению интервенции как в Японии, так и за её рубежами, в частности в США, побудило японское правительство вступить в переговоры уже не только с ДВР, но и с РСФСР.  Конференция открылась 4 сентября 1922 г. в Чанчуне.

В то же время вопреки обещанию об эвакуации войск японское правительство стало готовить отторжение Приморья. Было заявлено о намерении, объединив Приморье и Маньчжурию, создать на их территории «буфер» под протекторатом Японии. Японская газета «Кокумин» в сентябре 1922 г. опубликовала высказывание начальника Генерального штаба японской армии о том, что без создания русско-маньчжурского буфера «нельзя осуществить японские планы в Сибири и Маньчжурии». Становилось ясно, что по своей воле японские интервенты российский Дальний Восток не оставят.

1 сентября 1922 г. белогвардейские части снова попытались перейти в наступление из Приморья на север. Однако армия  ДВР и партизанские отряды отбили их атаки, а затем, перейдя в октябре в контрнаступление, овладели опорным пунктом белых в районе Спасска. 15 октября был освобождён Никольск-Уссурийский. Войска ДВР вплотную подошли к Владивостоку. 21 октября правительства РСФСР и ДВР направили ноту правительству Японии, в которой заявили решительный протест против «затягивания эвакуации и недопущения русских войск во Владивосток». Оказавшись в окружении стянутых к Владивостоку подразделений регулярной армии и  партизанских отрядов, японское командование  вынуждено было подписать соглашение об эвакуации своих войск не позднее 25 октября 1922 года. В этот день Владивосток и весь Дальний Восток перешли под власть правительства Дальневосточной республики. 13 ноября 1922 г. Народное собрание ДВР объявило власть Советов на всем Дальнем Востоке, а 16 ноября ВЦИК провозгласил ДВР составной частью РСФСР.

И только остров Сахалин ещё оставался под японской оккупацией. Потребовались длительные переговоры. Войска оккупантов были выведены с северной половины Сахалина при сохранении японских угольных и нефтяных концессий лишь в 1925 году, это стало одним из условий установления между СССР и Японией дипломатических отношений.

Заглавное фото: высадка японских интервентов во Владивостоке в 1918 г., https://www.raritetdvr.ru/exposition-expo-exibition/101

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Источник: https://nstarikov.ru/100-let-nazad-japoncy-zahvatili-severnyj-sahalin-119302

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