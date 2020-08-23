«Они сущие дьяволы»: как советская армия обошлась с японцами на Курилах

Как только передовой десант закрепился, началась высадка основных сил. Войска первого эшелона сходу заняли две господствующие высоты. Однако к полудню японцы собрали достаточно сил и контратаковали при поддержке танков. Советские бойцы с большим трудом отбивали натиск врага. Поскольку собственной бронетехники у десанта не было, обстреливали японские танки из противотанковых ружей и поджигали гранатами. За несколько часов боя из строя вывели 40 из 60 боевых машин. В этой битве погибли 200 советских десантников.

Командующий 2-м Дальневосточным фронтом генерал армии Максим Пуркаев и член Военного совета фронта генерал-лейтенант Дмитрий Леонов на острове Шумшу. 1945 год. Фото РИА Новости

Дальнейшей высадке войск сильно мешали японские береговые орудия. Несколько десантных судов и три катера были уничтожены, сторожевик «Киров» поврежден. Однако даже под сильным огнем флот продолжал перебрасывать десант к берегу. Второй эшелон высадился ближе к вечеру. В 18:00 советские солдаты приступили к штурму стратегически важной высоты 171. Тут бои отличались особой ожесточенностью. Позиция несколько раз переходила из рук в руки, доходило и до рукопашной. Но к 20:00 десант отбросил противника.

С наступлением темноты перешли на тактику усиленных штурмовых групп, хорошо зарекомендовавшую себя при взятии немецких городов. В результате захватили большинство оборонительных позиций японцев, наиболее укрепленные доты и дзоты взорвали вместе с гарнизонами. Тем не менее советские потери в этот день были серьезными — более 400 убитых.

Заняли без боя