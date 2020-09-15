Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что врачи в омской больнице скорой помощи, где проходил лечение оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.

«Эти исследования проводились на самом современном оборудовании, по самым жёстким медицинским протоколам.

На тот момент, когда Навальный вылетал из России в Германию, в его организме не было отравляющих веществ», — подчеркнул глава СВР.

Нарышкин напомнил, что все запасы боевого отравляющего вещества «Новичок» в России были уничтожены в соответствии с проколами ОЗХО, что было «зафиксировано в установленном порядке».

Любые разговоры о существовании в России запасов «Новичка» являются дезинформацией, уточнил директор СВР.

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