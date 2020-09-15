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Помни, что сильные страдания завершаются смертью, слабые предоставляют нам частые передышки, а над умеренными — мы владыки; таким образом, если их можно стерпеть, снесём их; если же нет — уйдём из жизни, раз она не доставляет нам радости, как уходим из театра.
Эту рожу спившуюся пора дорогой Удальцова к Ефремову.
А не надо агитировать за ТЕРРОР.