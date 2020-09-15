Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

“Руки прочь от Ленина”. Е.Ю.Спицын на Радио России в программе “Актуально”

13:05. 15 сентября 2020 26 просмотров Один комментарий Опубликовал:

#МПГУ #Спицын #СМИ #ЭкспертыМПГУ

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wEGhx_-U7GE

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 21 октября 2019
....Азаров и Е.Ю.Спицын в студии МПГУ. "...своей власти. Но в руках национально-освободительных движений он...заняли крайние противоположные позиции: Ленин не просто выступил против ...первых, децентрализация, помимо всего прочего, по Минским соглашением предполагает ...
Новости Украины и Новороссии 05 мая 2016
...Россию», — сказал Евгений Спицын. Узнайте множество интереснейших подробностей...– «Металлист», сыгравших на руку неонацистам. Данные аргументы уже ... опровергнуть в числе прочих, которые они рассматривали...Не огрызок России, основанный Лениным. Не наследник УНР,...
Штурм власти начался в октябре 1916 года
...как Николай захватит железной рукой Константинополь и проливы, ... вообще партия Владимира Ленина была малочисленной и опасности..., - говорит историк Евгений Спицын. - Павел Милюков был ...в будущем Нобелей погонят прочь социалистической метлой - Товарищество ...
Неизвестные воспоминания Лазаря Кагановича о ситуации в Юзовке (Донецк) в 1917 году
... за «Апрельские тезисы» Ленина окончательно разбили их позиции ...пристава Синьковского Это, между прочим, было проиллюстрировано одним эпизодом... марте, была сосредоточена в руках Совета, а не временного.... Л. 31, 35). 29. Спицын А. (вариант — Спицин) — юзовский...
Февральская революция = февральский госпереворот 1917 года
... революция, по мнению Евгения Спицына, «выявила всю гнилую суть...победой большевиков, и Владимир Ленин победил во многом благодаря...власти из рук буржуазного временного правительства в руки Всероссийского ...то реформы и не прочую ерунду, которую могут писать...
Октябрь спас Россию!
...самодержавие, захватив власть в свои руки, установив «демократию» (по..., соколовы, милюковы, гучковы и прочие, погубили Россию, убили её ...террора.Александр Самсонов***Евгений Спицын в программе «Кому на...грязный негодяй съ кровавыми руками,Ты зажиматель ртовъ, ...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)