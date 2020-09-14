Новости Украины и Новороссии 14 сентября 2020
- 09:00 Поклонская не отступает: в ООН переданы данные о преступлении Украины.
- 06:30 Лоза рассказал о последствиях разграбления Крыма Украиной.
- 05:30 На Украине готовится революция: силовой вариант свержения Зеленского уже продуман.
- 04:30 Российские спецслужбы «передали привет» коллегам с Украины (ВИДЕО).
Поклонская не отступает: в ООН переданы данные о преступлении Украины
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила РИА Новости, что направила Верховному комиссару по правам человека ООН Мишель Бачелет информацию о водоснабжении Крыма, которую та ранее запросила.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, в частности, интересовали данные о перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
По словам Поклонской, в отправленных материалах содержатся сведения о последствиях незаконного перекрытия государством — членом ООН Северо-Крымского канала, питающегося от международной реки Днепр, который являлся основным источником пресной воды для населения Крыма и Севастополя и обеспечивал 85% потребностей людей в чистой и безопасной питьевой воде.
Депутат подчеркнула, что перекрытие канала привело к опустошению водохранилищ, перебоям в водоснабжении городов и районов, засолению почв и создало реальную угрозу жизни и здоровью населения полуострова, а также экологии части Юго-Восточной Европы.
К материалам также приложены обращения крымчан, в том числе крымских татар, по данной проблеме, которые готовы дать конфиденциальные интервью УВКПЧ.
Поклонская призвала Верховного комиссара по правам человека ООН осудить преступные действия Украины и принять все возможные меры, чтобы добиться восстановления функционирования Северо-Крымского канала.
Она отметила, что те аргументы, которыми украинская сторона оправдывает свое преступление, выглядят нелепо, так как ссылаться на свою непричастность к отсутствию питьевой воды и призывать Россию самостоятельно решать вопросы доступа к ней после подобных действий является «шантажом и сильно напоминает поведение обычного вора на скамье подсудимых с неудачным адвокатом».
До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Потом подачу воды в республику полностью прекратили в одностороннем порядке.
Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
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Лоза рассказал о последствиях разграбления Крыма Украиной
Певец и композитор Юрий Лоза поделился впечатлениями от отдыха в Крыму.
«Продолжая тему Крыма, хочется сказать, что в его развитие ещё вкладывать и вкладывать, ведь пока ещё даже не ликвидированы последствия правления нэзалэжной. Вокруг той же Керчи полно диких пляжей, бывших когда-то окультуренными здравницами, где стояли пансионаты, пусть и не самые презентабельные, но худо-бедно выполняющие свои задачи по оздоровлению населения.
Сейчас они не функционируют, разрушаются и смотрят пустыми глазницами окон на месяцами не убираемые мусорные свалки. Построенные ещё при Союзе дороги пришли в полную негодность и выглядят так, будто только вчера тут отбомбились „мессеры“.
Украина не то, чтобы ничего в эти края не вкладывала, а все долгих двадцать три года шёл целенаправленный варварский грабёж доставшегося ей союзного наследства и планомерное уничтожение региона.
Первая мысль — если бы в 91-м недальновидный Ельцин забрал Крым обратно и снова присоединил его к России (на что безусловно готов был согласиться рвавшийся к независимости Кравчук), в здешних местах сохранилась бы вся инфраструктура, ставшая со временем сетью вполне приличных российских курортов. Надеюсь, когда-то дойдут руки и до этих мест», — написал он на странице в социальной сети
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На Украине готовится революция: силовой вариант свержения Зеленского уже продуман
Ностальгия по 2014 году ударила в голову или все-таки Зеленский настолько невмоготу украинскому народу?
На Украине открыто говорят о готовящейся революции: о силовом свержении нынешнего президента Владимира Зеленского, который так и не сумел оправдать доверие украинцев после выборов. Рейтинг украинского лидера в последнее время очень низкий, и протестные настроения оттого только крепнут.
В эфире телеканала Zik нардеп Ренат Кузьмин заявил, что к плану по свержению Зеленского уже активно готовятся как в органах власти, так и в силовых структурах. По его словам, для этих целей набралась достаточно большая группа людей, готовых выразить свое недовольство политикой нынешнего главы государства.
«Существует довольно большая группа людей, недовольных действующим президентом и готовых присоединиться к государственному перевороту».
Кузьмин подчеркнул, что за антизеленской кампанией стоят люди экс-президента Украины Петра Порошенко. Они ждут, когда появится повод, который легитимизировал бы их действия.
Слухи о свержении Зеленского командой Порошенко ходят уже давно. Вот только пока порохоботы так и не приступили к исполнению собственного плана — то ли тщательно его прорабатывают, то ли его в принципе не существует.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Российские спецслужбы «передали привет» коллегам с Украины (ВИДЕО)
На днях стали известны имена основных участников провокации, в ходе которой перед выборами в Белоруссии в Минске были задержаны граждане России.
Как выяснилось, за всей этой операцией торчат уши конкретных сотрудников Центрального разведывательного управления из киевской резидентуры. О чём известному военкору Александру Коцу поведал источник в российских спецслужбах.
Интересно, что и СБУ, и Служба внешней разведки Украины открестились от причастности к самой операции. А новый глава Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов и вовсе заявил, что всё это «провокация ФСБ».
«На, а кому приятно признаваться в провале. Хочется же выглядеть победителями. Отсюда и противоречивые заявления и поступки, целенаправленные и непреднамеренные утечки в украинские СМИ и интернет. Добавьте к этому откровенный шок украинских властей от осознания того, что вскрылись их грязные замыслы „в темную“ использовать казалось бы дружественную ей страну. И с ЦРУ теперь придется объясняться», — отметил источник.
Позже в интервью PolitWera Александр Коц рассказал подробности своего журналистского расследования.
«На самом деле, как мне кажется, люди, с которыми я разговаривал, передали через меня, во-первых, большой привет своим украинским коллегам, потому что там названо много фамилий, в том числе оперативных сотрудников. То есть на их карьере как оперативных сотрудников уже крест точно можно ставить.
На сайте «Комсомолки» также опубликован целый список 1 и 2 отделов 5-го управления контрразведки СБУ Украины, которые в разное время и в разной форме принимали участие в этой операции, что тоже как бы положительно на их карьере в будущем не скажется. Ну и естественно в этой публикации большой привет заокеанским коллегам из Центрального управления США. Потому что названы фамилии двух резидентов ЦРУ в Киеве, которые эту операцию курировали. Потому что если первая публикация всё-таки рассказывала и документально доказывала, что эта операция была подготовлена Украиной, после чего, собственно, на Украине журналисты украинские это подтвердили. И вот в интервью Богдана Гордону также это было подтверждено», — отметил военкор.
«Действительно это была операция, которая готовилась год. Да, это правда. Даже чуть больше года. То, что на неё выделялись значительные средства, это тоже верно. Я не знаю сколько из них было разворовано. Но закупка, извините, билетов на 33 человека — это стоит каких-то денег, транспортировка стоит денег, их расселение стоит денег, авансы и деньги за рекрутинговые услуги старшему группы — это тоже деньги. И там достаточно серьёзные суммы фигурировали. Ну мне кажется, что кто-то, конечно, нагрел на этом руки тоже… Не знаю, что у них такая за версия, что какой-то “крот” у них завёлся, кто-то там какой-то звонок, как говорит Богдан, совершил 24 июля на совещании, после чего вся операция якобы провалилась. Не знаю… Они говорят, что ещё 24 июля — до совещания они собирались поднимать людей в самолёт и сажать их в Киеве. Но мы знаем, что документально подтверждено через представительство Turkish Airways, что 20 июля все билеты на ребят были уже аннулированы. То есть никуда они лететь не собирались. И позже билеты перенесли на 30, но они тоже были тут же аннулированы. Более того — у украинской стороны уже были готовы документы на экстрадицию 28, если я не ошибаюсь, из этих 33 ребят.
То есть они заранее знали, кого они будут просить об экстрадиции. Они готовы уже были на утро 30 числа после известных событий. И это говорит о том, что конечная цель, конечный план украинских спецслужб и американских был всё-таки экстрадиционный. То есть получить этих людей, а не поднять их в воздух или посадить их у себя на территории», — рассказал журналист.
Он добавил, что изначально план был такой, что «в самолёте больной или террорист, и они сажают его на своей территории». Но американцы, а именно резидентура ЦРУ, поменяли замысел операции не в последний момент, а ещё на начальном этапе.
«И основной замысел американцев был вбить клин в отношения между Россией и Белоруссией. И здесь, конечно, интересы американцев и украинцев совпадали, потому что, если бы 28 российских граждан из этих 33-х были переданы Украине, то естественно положительно бы на отношениях между Москвой и Минском это не сказалось», — пояснил Коц.
Что касается Белоруссии, то «она так же оказалась втянута в эту историю, как и эти 33 гражданина России — в тёмную».
«У меня нет основания полагать, что белорусские спецслужбы участвовали в этой сложной игре. Мне кажется, что всё-таки их использовали, — поделился Коц.
— Но, к сожалению, я почему-то не увидел реакции белорусских властей на то, что их фактически подставили. Подставили КГБ Белоруссии, подставили президента Белоруссии, сыграли с ними, как со слепыми котятами, и власти — официальный Минск — почему-то на эту подставу никак не отреагировали. Более того — Лукашенко, уже зная о том, что его обманули, он поздравил с Днём независимости Владимира Александровича Зеленского. Он продолжал какие-то контакты, хотя Украина сейчас ведёт себя не очень дружественно по отношению к соседу. Ну и на официальном уровне никаких заявлений в адрес киевских властей так и не было сделано».
Как сообщала «Русская Весна», 29 июля в Минске были задержаны 33 россиянина. Всех их окрестили отрядом ЧВК — частной военной компании «Вагнер», обвинив в «приготовлении к участию в массовых беспорядках». При этом большая часть из них воевала на Донбассе на стороне ополчения. После задержания ребят Киев потребовал их выдать. Благодаря российским правоохранительным органам вскрылась правда, что этих парней, решивших подзаработать за рубежом, просто использовали в тёмную.
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Няша Поклонская юрыст и типа не знает, что преступления совершают челы с фамилиями, именами и отчествами, а государства, к тому же незаконные, преступлений совершать не может?!.. Или что-то поменялось в понятиях?.. Или Няша таки чота мутит?..
Ой, а что это за жыдофейс такой пучеглазый с фамилией “КАЦ”, внизу статьи?.. Ещё один чей-то агент под прикрытием “журналиста”?.. Недавно одного похожего замели https://mmanificarum.blogspot.com/2020/07/blog-post_11.html… Ох, уж эти “журнализды”!..