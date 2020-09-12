Стивен Сигал займется сохранением озера Байкал в рамках движения «За правду» Захара Прилепина. Актер будет добиваться введения уголовной ответственности за загрязнение окружающей среды. Накануне Владимир Путин поддержал идею о проведении Года Байкала в России.

Голливудский актер Стивен Сигал возглавил федеральный экологический проект партии «За правду», возглавляемой писателем Захаром Прилепиным. На своем посту он займется сохранением озера Байкал.

«По настоянию Стивена Сигала одной из основных задач экологического проекта станет сохранение озера Байкал и введение уголовной ответственности за загрязнение окружающей среды», — приводит заявление партии РИА «Новости»

Проект Сигала также будет включать в себя семинары и акции, направленные на «устойчивое развитие, циклическую экономику и рациональное природопользование».

В России почти за все экологические преступления предусмотрены наказания в виде штрафа. За многие преступления, в том числе за нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ, нарушения обращения экологически опасных веществ и отходов и порчу земли, лишают свободы от трех до восьми лет. Наиболее строгая уголовная ответственность наступает за экоцид или массовое уничтожение растений и животных, отравление атмосферы или водных ресурсов.

Накануне президент России Владимир Путин поддержал идею проведения Года Байкала. Об этом глава страны заявил на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году.

«Что касается объявления на федеральном уровне одного из ближайших лет Годом Байкала, считаю, что этот вопрос, конечно, должен быть детально проработан с правительством, хотя идея, конечно, хорошая», — сказал Путин.

В июле этого года Сигал прибыл в Бурятию. На пресс-конференции он рассказал, что хочет обучать детей боевому искусству и защищать Байкал. По его словам, он уже 40 лет разрабатывает бизнес-проект. Продюсер не исключил, что для воплощения своей идеи он примет участие в программе «дальневосточный гектар».

«Чем бы я хотел заниматься в Бурятии? Обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал», — пояснил артист.

В рамках своего приезда актер поклонился нетленному телу Пандидо Хамбо Ламы Даши-Доржо Итигэлова и выпустил мальков в озеро. Он также провел тренировку со спортсменами республики и познакомился с местной культурой.

«Я побывал в своей жизни много где, но то чувство, когда я увидел Даши-Доржо Итигэлова, эта встреча меня очень удивила и потрясла до глубины души. Могу сказать без преувеличения — я как будто встретился со своей семьей, поскольку я говорю на монгольском языке, знаю слова на бурятском языке, знаю подробно свою родословную с 19 века, которая показывает, что мои предки начинали свой жизненный путь из Азии, двигаясь на Запад», — поделился он.

В 2016 году звезда боевиков 90-х получил российское гражданство. Паспорт Сигалу вручил лично президент Владимир Путин. Помимо российского и американского гражданства, он имеет сербский паспорт.

Обложка: Фото instagram.com

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Источник: https://nstarikov.ru/god-bajkala-stiven-sigal-vstal-na-zashhitu-ozera-119189