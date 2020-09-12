Год Байкала: Стивен Сигал встал на защиту озера
Стивен Сигал займется сохранением озера Байкал в рамках движения «За правду» Захара Прилепина. Актер будет добиваться введения уголовной ответственности за загрязнение окружающей среды. Накануне Владимир Путин поддержал идею о проведении Года Байкала в России.
Голливудский актер Стивен Сигал возглавил федеральный экологический проект партии «За правду», возглавляемой писателем Захаром Прилепиным. На своем посту он займется сохранением озера Байкал.
Проект Сигала также будет включать в себя семинары и акции, направленные на «устойчивое развитие, циклическую экономику и рациональное природопользование».
В России почти за все экологические преступления предусмотрены наказания в виде штрафа. За многие преступления, в том числе за нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ, нарушения обращения экологически опасных веществ и отходов и порчу земли, лишают свободы от трех до восьми лет. Наиболее строгая уголовная ответственность наступает за экоцид или массовое уничтожение растений и животных, отравление атмосферы или водных ресурсов.
Накануне президент России Владимир Путин поддержал идею проведения Года Байкала. Об этом глава страны заявил на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году.
«Что касается объявления на федеральном уровне одного из ближайших лет Годом Байкала, считаю, что этот вопрос, конечно, должен быть детально проработан с правительством, хотя идея, конечно, хорошая», — сказал Путин.
В июле этого года Сигал прибыл в Бурятию. На пресс-конференции он рассказал, что хочет обучать детей боевому искусству и защищать Байкал. По его словам, он уже 40 лет разрабатывает бизнес-проект. Продюсер не исключил, что для воплощения своей идеи он примет участие в программе «дальневосточный гектар».
«Чем бы я хотел заниматься в Бурятии? Обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал», — пояснил артист.
В рамках своего приезда актер поклонился нетленному телу Пандидо Хамбо Ламы Даши-Доржо Итигэлова и выпустил мальков в озеро. Он также провел тренировку со спортсменами республики и познакомился с местной культурой.
«Я побывал в своей жизни много где, но то чувство, когда я увидел Даши-Доржо Итигэлова, эта встреча меня очень удивила и потрясла до глубины души. Могу сказать без преувеличения — я как будто встретился со своей семьей, поскольку я говорю на монгольском языке, знаю слова на бурятском языке, знаю подробно свою родословную с 19 века, которая показывает, что мои предки начинали свой жизненный путь из Азии, двигаясь на Запад», — поделился он.
В 2016 году звезда боевиков 90-х получил российское гражданство. Паспорт Сигалу вручил лично президент Владимир Путин. Помимо российского и американского гражданства, он имеет сербский паспорт.
Обложка: Фото instagram.com
Источник: https://nstarikov.ru/god-bajkala-stiven-sigal-vstal-na-zashhitu-ozera-119189
Сигал в Байкал.
Х*ял встал. Китаезы давно миллиарды дают на “защиту”.
Хороша маша, да не ваша.