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Год Байкала: Стивен Сигал встал на защиту озера

12:23. 12 сентября 2020 107 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Источник: gazeta.ru @ Алексей Шевелев

Стивен Сигал займется сохранением озера Байкал в рамках движения «За правду» Захара Прилепина. Актер будет добиваться введения уголовной ответственности за загрязнение окружающей среды. Накануне Владимир Путин поддержал идею о проведении Года Байкала в России.

Голливудский актер Стивен Сигал возглавил федеральный экологический проект партии «За правду», возглавляемой писателем Захаром Прилепиным. На своем посту он займется сохранением озера Байкал.

Проект Сигала также будет включать в себя семинары и акции, направленные на «устойчивое развитие, циклическую экономику и рациональное природопользование».

В России почти за все экологические преступления предусмотрены наказания в виде штрафа. За многие преступления, в том числе за нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ, нарушения обращения экологически опасных веществ и отходов и порчу земли, лишают свободы от трех до восьми лет. Наиболее строгая уголовная ответственность наступает за экоцид или массовое уничтожение растений и животных, отравление атмосферы или водных ресурсов.

Накануне президент России Владимир Путин поддержал идею проведения Года Байкала. Об этом глава страны заявил на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году.

«Что касается объявления на федеральном уровне одного из ближайших лет Годом Байкала, считаю, что этот вопрос, конечно, должен быть детально проработан с правительством, хотя идея, конечно, хорошая», — сказал Путин.

В июле этого года Сигал прибыл в Бурятию. На пресс-конференции он рассказал, что хочет обучать детей боевому искусству и защищать Байкал. По его словам, он уже 40 лет разрабатывает бизнес-проект. Продюсер не исключил, что для воплощения своей идеи он примет участие в программе «дальневосточный гектар».

«Чем бы я хотел заниматься в Бурятии? Обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал», — пояснил артист.

В рамках своего приезда актер поклонился нетленному телу Пандидо Хамбо Ламы Даши-Доржо Итигэлова и выпустил мальков в озеро. Он также провел тренировку со спортсменами республики и познакомился с местной культурой.

«Я побывал в своей жизни много где, но то чувство, когда я увидел Даши-Доржо Итигэлова, эта встреча меня очень удивила и потрясла до глубины души. Могу сказать без преувеличения — я как будто встретился со своей семьей, поскольку я говорю на монгольском языке, знаю слова на бурятском языке, знаю подробно свою родословную с 19 века, которая показывает, что мои предки начинали свой жизненный путь из Азии, двигаясь на Запад», — поделился он.

В 2016 году звезда боевиков 90-х получил российское гражданство. Паспорт Сигалу вручил лично президент Владимир Путин. Помимо российского и американского гражданства, он имеет сербский паспорт.

Обложка: Фото instagram.com

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Источник: https://nstarikov.ru/god-bajkala-stiven-sigal-vstal-na-zashhitu-ozera-119189

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