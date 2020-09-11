Небензя: инцидент с Навальным наводит на мысли о постановочной игре
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Ситуация вокруг Алексея Навального наводит на мысли о грязной постановочной игре, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает RT.
Небензя назвал парадоксальной ситуацию, когда от России требуют провести расследование, но отказываются от сотрудничества с российскими правоохранительными органами и медиками.
«Группа известных российских врачей предложила немецким коллегам обсудить вместе доступные данные о здоровье Алексея Навального. Но опять же это было отвергнуто… Мы видим парадоксальную ситуацию… как мы можем продвинуться, если немецкая сторона отказывается сотрудничать?» — цитирует постпреда РИА Новости.
Небензя также заверил, что Москва наиболее заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Навальным, и призвал ФРГ предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.
Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/54172-nebenzya-incident-s-navalnym-navodit-na-mysli-o-postanovochnoy-igre.html
Постановка с Навальным -это прав Небензя и то ,что Россия с Путиным в этой постановке на ролях режиссера тоже правда.Кто лохи тогда?