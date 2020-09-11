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Небензя: инцидент с Навальным наводит на мысли о постановочной игре

08:31. 11 сентября 2020 101 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Фото: globallookpress.com

Ситуация вокруг Алексея Навального наводит на мысли о грязной постановочной игре, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает RT.

«Весь этот инцидент не может не наводить на мысли о какой-то грязной постановочной игре. Это ведёт нас к риторическому вопросу: кому это выгодно, тот это и сделал», — цитирует ТАСС его заявление, сделанное на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу ликвидации сирийского химического оружия.

Небензя назвал парадоксальной ситуацию, когда от России требуют провести расследование, но отказываются от сотрудничества с российскими правоохранительными органами и медиками. 

«Группа известных российских врачей предложила немецким коллегам обсудить вместе доступные данные о здоровье Алексея Навального. Но опять же это было отвергнуто… Мы видим парадоксальную ситуацию… как мы можем продвинуться, если немецкая сторона отказывается сотрудничать?» — цитирует постпреда РИА Новости.

Небензя также заверил, что Москва наиболее заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Навальным, и призвал ФРГ предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/54172-nebenzya-incident-s-navalnym-navodit-na-mysli-o-postanovochnoy-igre.html

Метки: россия / в мире

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