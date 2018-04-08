Василий Небензя: А был ли мальчик?..
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в интервью, вышедшем в эфире Первого канала, в связи с заявлениями о том, что Сергей Скрипаль пошёл на поправку, выразил сомнения в том, что отравление боевым нервнопаралитическим газом вообще имело место быть. Напомним, что несколько дней назад в факте отравления шпиона Скрипаля и его дочери в Солсбери сомнения высказал представитель Совета федерации РФ Алексей Пушков.
Василий Небензя:
Эксперты ранее отмечали, что при использовании настоящего боевого нервнопаралитического вещества против человека он по определению не может «выздороветь», тем более в течение месяца с момента заявлений об отравлении.
При этом до сих пор Лондон не отвечает на множество вопросов. Например, почему после контакта с «отравленными» Скрипалями ничего не говорится о состоянии того полицейского, который их обнаружил? Откуда в Британии взялся антидот против того самого «Новичка», о котором все последние недели кричат в Лондоне? Зачем кремировали животных Сергея Скрипаля без проведения обследования на возможное химическое поражение «Новичком»? Почему (в отличие от истории с отравлением Литвиненко) Скрипалей после «инцидента» ни разу не показали в эфире британских СМИ?
Источник: voicesevas.ru
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Польских офицеров в Катыни кто расстрелял?
А их преемники отравили Скрипалей. Один раз в ****** обмакнулся – не отмоешься.
Теперь всё время виноватые.